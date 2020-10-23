Dünya basınında bugün | "Son yüzleşme"

T24 Dış Haberler

ABD'de başkan adayları Joe Biden ve Donald Trump seçimlerden önce son kez karşı karşıya geldi. Tartışmaya iki adayın ABD'nin geleceği için birbirinden çok farklı görüşleri damga vurdu. Britanya’da Manş Denizi’nden geçmek yoluyla ülkeye gelen çocukların gönderildikleri denetim merkezinde kötü koşullarda tutulduğu beliriliyor. ABD, 5 İranlı gruba, 3 Kasım’da gerçekleşecek genel seçime müdahale etmeye çalıştıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

23 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da kriz ve işsizlik endişelerinin ardından Maliye Bakanı’ndan yeni paket

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkede artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının ardından gelen büyük çapta işsizlik ve kriz endişelerinin ardından işletmeler ve işçiler için yeni bir destek paketi açıkladı. Sunak, konaklama sektörü ve 3’üncü seviye kısıtlama uygulanan bölgelerde ‘kışı geçirmek için destek paketini genişlettiğini’ açıkladı. Öte yandan muhalefet, Maliye Bakanlığı’nın harekete geçmek için geç davrandığını savunuyor.

The Independent | Britanya’nın kanalı geçen çocuklara ‘ihaneti’

Britanya’da Manş Denizi’nden geçmek yoluyla ülkeye gelen çocukların gönderildikleri denetim merkezinde kötü koşullarda tutulduğu beliriliyor. Hapishane gözlemevleri, 12 yaşında çocukların küçük teknelerle götürüldükleri otel odalarında yetişkin birinin denetimi olmadan tutulduğunu söyledi. Bazı çocukların ise oda ve duş olanağı olmadan günlerce bekletildiği ortaya çıktı.

The New York Times | Trump ve Biden ABD için çok farklı vizyonlarını sundu

ABD'de başkan adayları 3 Kasım seçimlerinden önce son defa yüz yüze canlı yayında tartıştı.Gece boyunca mevcut Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, ABD'nin geleceği için çok farklı görüşler sundu. New York Times, tartışmanın geçen haftalarda yapılan ilk programa kıyasla daha sakin geçtiğini belirtti. Gazete, Biden'ı "Çok konuşup az iş yapan kariyer siyasetçisi" olarak tanımlayan Trump'ın tekrar seçilmek için yeteri kadar gerekçe sunmadığı değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post | Tartışmalı ve geniş son yüzleşme

The Washington Post da Trump ve Biden arasındaki son canı yayın tartışmasını manşetine taşıdı. Gazete, adayların birbirinin sözünü daha az kestiğini ancak bu sefer daha fazla "karşı darbe vurduğunu" ifade etti. Post'a göre Trump, Biden'ı kariyeri skandallarla ve on yıllardır başarısız olan bir siyasetçi olarak göstermeye çalışırken Biden da rakibini göçmenlere suç sayılacak derecede kötü davranan ve Koronavirüs salgınını kötü yöneten bir 'halk avcısı' olarak göstermeye çalıştı.

Moscow Times | Avukat: Snowden'e Rusya'da kalıcı oturma izni verildi

Rusya, mevcut oturma izni sona eren ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran eski Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'e süresiz oturma izni verdi. Rusya devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre dün avukat Anatoli Kuçerena, "Snowden'e ucu açık bir oturma izni verildi" dedi. Interfax'a konuşan avukat, 2019'da göçmenlik yasalarına yapılan değişimin Snowden'e süresiz oturma izni alma fırsatı verdiğini söyledi. 2014'te ABD'den ayrılmasından bu yana Rusya'da inzivada yaşayan Snowden'in Rus vatandaşlığı almak için başvuruda bulunmayacağı belirtildi.

Le Figaro | Covid-19: Fransa salgında ne durumda?

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede Koronavirüs salgınının geldiği durumun ağırlığını ortaya koydu. Geçen hafta Paris ve 8 büyükşehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 54 bölgeye yayıldı. Hükûmet vakaların takibi için temas takip uygulamasının da yaygınlaştırılması kararı aldı.

Al Jazeera | ABD’den İranlı gruplara ‘seçime müdahale’ yaptırımı

ABD, 5 İranlı gruba, 3 Kasım’da gerçekleşecek genel seçime müdahale etmeye çalıştıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları ve Küdüs Gücü’nün de arasında bulunduğu grupların seçime yabancı müdahaleyi doğrudan veya dolaylı bir şekilde desteklediği belirtildi. İran İslam Radyosu, Televizyon Birliği ve Uluslararası Sanal Medya Birliği de seçime müdahale edecek söylemler ve içerikler yapmak nedeniyle yaptırıma maruz kaldı.