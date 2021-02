Dünya basınında bugün | "Sıkıntılı bir yıl geride kaldı..."

T24 Dış Haberler

1 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Kriz içinde, kutlama olmadan: Birleşik Krallık sonunda AB devrine son verdi

Brexit referandumundan 4 yıl 27 hafta sonra geçiş döneminin sona ermesiyle Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nin yörüngesinden tamamıyla ayrıldı. Yıllar süren ve iki başbakanın istifasına yol açan, tartışmalı, karmaşık ve sancılı Brexit sürecinin sonu sessizce geldi. Brexit sürecinin kaderini belirlemekte belki de en önemli rolü oynayan isim olan Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni yıl mesajında neredeyse hiç Brexit'ten söz etmedi ve pandemiye odaklandı.

Britanya, Ocak 2020'de resmen AB'den ayrılsa da, geçiş dönemi nedeniyle birçok etki 2021'e kadar ertelenmişti. Cuma sabahı itibariyle Britanya'da hem vatandaşlar hem de işletmeler turizmden başka bir ülkede yaşamak için gerekenlere, seyahatten, ticarete birçok farklı yönde yeni düzenlemelerle karşı karşıya kalacak.

The Times | Johnson Britanya'nın "harika" geleceğini kutladı

The Guardian gazetesi Johnson'ın yeni yıl konuşmasının zaman zaman "kasvetli" olduğunu belirtirken The Times, Başbakan'ın mesajını "iyimser" olarak nitelendirdi. Johnson, Britanya'nın tarihinin "harika" bir noktasında olduğunu söyledi ve Brexit'in kendilerine sundukları imkanları kullanacaklarına dair söz verdi. Johnson, Britanya'yı bir "bilim süper gücü" yapacaklarını söyledi. Johnson yeni yıl mesajında ülkede geliştirilen Oxford/AstraZeneca aşısına dikkat çekerek, bu gelişmenin "Birleşik Krallık'ın bazı şeyleri farklı yapma özgürlüğü olduğunu, hatta gerekirse AB'deki dostlarından daha iyi yapabileceğini" gösterdiğini ifade etti. "Bu ülkemiz için inanılmaz bir an" diyen Johnson, "Artık özgürlüğe sahibiz, bununla ne yapacağımızı belirlemek bizim elimizde" dedi.

The New York Times | "Sıkıntılı bir yılı geride bırakmak"

New York Times, manşetinde 2020'nin son gününde çekilmiş 4 fotoğrafa yer verdi. Soldan sağa: Dakar, Senegal'de bir sokak satıcısı; Roma'da bir hastanenin Covid-19 kanadı, pandeminin sıfır noktası Vuhan'da kutlama ve Times Square'deki küçük kutlama.

The Washington Post | Covid-19 tedavisi kullanılmıyor

WaPo, ABD'de hastanelerin Covid-19 hastalarının durumunun hastaneye kaldırılacak kadar kötüleşmesini önlemeyi hedefleyen monoklonal antikor tedavisini kullanmadığını ifade etti. Gazete, yüzbinlerce doz ilacın kullanılmadığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump Koronavirüs'e yakalandığında monoklonal antikor tedavisi görmüştü. Trump, tedaviyi "inanılmaz" diye nitelendirmişti. İlacın normal şartlarda Covid-19'u ağır geçirme ihtimali olduğu görülen hastalara verilmesi planlanıyordu. Gazete, hastanelerin yoğunluk sebebiyle bu tedaviyi kullanmakta zorlandığını ifade etti.

Moscow Times | İkinci dalga Rusya'yı hırpalarken Putin 2021'de birlik çağrısı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl mesajında Rus halkına Koronavirüs pandemisi karşısında birlik olma çağrısında bulundu. Putin, "Maalesef salgın hâlâ tam anlamıyla durduralamadı. Virüse karşı savaş bir dakika bile durmuyor" dedi. Putin, "Rus halkının bir araya geldiğinde her şeyi başarabileceğini ve hayatı normale döndürebileceğini" ifade etti.

Al Jazeera | DSÖ, Prifzer/BioNTech aşısına acil kullanım izni verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pfizer/BioNTech aşısına acil kullanım onayı verdi. DSÖ, aşının güvenlik standartlarını karşıladığını ve faydalarının potansiyel risklerden çok daha fazla olduğunu ifade etti.