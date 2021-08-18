Dünya basınında bugün | "Şiddet dolu geçmişi, Taliban'ın yeminlerini gölgeliyor"

T24 Dış Haberler

Britanya, kadınlar, çocuklar ve dini azınlıklar öncelikli olacak şekilde 20 bin Afgan mülteciyi kabul etmeye hazırlanıyor. Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Afganistan’daki kadınların şeriat yasası altında tüm haklarına sahip olacağını iddia etti. New York Times, Taliban'ın şiddet dolu geçmişi nedeniyle uluslararası kamuoyunun bu söylemlere şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

18 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya, Taliban’dan kaçan 20 bin Afgan mülteciyi alacak

Britanya, kadınlar, çocuklar ve dini azınlıklar öncelikli olacak şekilde 20 bin Afgan mülteciyi kabul etmeye hazırlanıyor. Başbakan Boris Johnson’ın duyurması beklenen kararda, 20 yıldır Batı koalisyonuna yardım eden Afganların, Taliban’ın kontrolü ele almasıyla en çok risk altında olan grup olduğu da vurgulanacak. Britanya’da bir hükûmet kaynağı, Taliban’la insanların ülkeden çıkarılması üzerine bir anlaşmaya varılamazsa 20 bin insanın çoğunun öncelikle Pakistan gibi komşu ülkelere kaçması gerekebileceğini söyledi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, “son 20 yılda Afganistan’ı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışmalarımızda bize yardım eden insanlara bir minnet borcumuz var” dedi.

The Independent | Taliban, Afgan kadınların korunacağını iddia etti

Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Afganistan’daki kadınların şeriat yasası altında tüm haklarına sahip olacağını iddia etti. Taliban sözcüsü Zabihullah Muhajid, ülke genelinde tamamen güvenliğin hakim olduğunu belirtti. Taliban, kimseye zarar verilmeyeceği, kadınların haklarının korunacağına ilişkin açıklamalar yapsa da çeşitli bölgelerde evlere baskın düzenlendiğine ilişkin haberler aktarılıyor.

New York Times | Şiddet dolu geçmişi, Taliban'ın yeminlerini gölgeliyor

Taliban'ın liderleri, Afganistan'ın kontrolünü tekrar ele geçirmelerinden bu yana ilk defa kendi rejimlerinin neye benzeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Taliban liderleri artık Afganistan'da savaş istemediklerini, "eski düşmanlarını da kapsayan" bir genel af çıkardıklarını ve aralarında kadınlar da bulunan memurlardan işlerine devam etmelerini istediklerini belirtti. Gazete, Taliban'ın bu söylemlerle "uluslararası kamuoyuna katılmaya hazır olduğu" mesajı vermeye çalıştığını, ancak dünyanın büyük bölümünün şiddet olayları ile dolu geçmişi nedeniyle açıklamalara şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

The Washington Post | Afganistan'da kadınlar ayrımcılık ve şiddete dönüşten korkuyor

The Washington Post, "Afganistan'ın aralarında Kabil de bulunan bazı bölgelerde büyüyen yeni jenerasyondaki kızlar, ebeveynlerinin büyüdüğünden çok daha farklı bir dünyada büyüdü. Taliban'ın şehre ve iktidara dönüşü, aralarında mücadele ile kazanılan kadın hakları da bulunan 20 senelik değişimleri yıkmış gibi görünüyor" yazdı.

Moscow Times | Kuzey Makedonya, Rus diplomatı sınır dışı etti

2020 yılında NATO'ya üye olan Kuzey Makedonya, bu sene ikinci defa bir Rus diplomatı sınır dışı etti. Almakos haber sitesinin Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre ismi paylaşılmayan askeri ateşe yardımcısı geçen çarşamba günü sınır dışı edildi. Dışişleri Bakanı, iddiayı doğruladı. Habere göre Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizin ulusal güvenliği ve NATO üyesi olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek için Viyana Anlaşması'na uygun olarak tüm gerekli önlemleri alıyor ve adımları atıyoruz" açıklamasında bulundu.

Le Monde | Taliban’ın zaferi: Küresel şok dalgası

Le Monde gazetesi, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirdiği günden bu yana yaşanan panik ve kaos ortamını manşete taşıdı. Kabil Havalimanı’nda ülkeden ayrılmak isteyen binlerce insanın olduğu hatırlatılan haberde bölgesel bir istikrarsızlığın hissedildiği belirtildi. Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi dünya için “küresel şok dalgası” olarak nitelendirildi.

Al Jazeera | İsrail itfaiyesi, üç gündür Kudüs yakınındaki yangınla mücadele ediyor

Kudüs’ün batısında çıkan bir orman yangınıyla mücadele üç gündür sürüyor. Yangın, bölgedeki çeşitli yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. İsrail, pazartesi günü Yunanistan’dan yangınlara müdahale konusunda yardım istedi. Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in yangınla bağlantılı olarak İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs’a da çağrıda bulunduğu belirtildi. Kudüs’te de dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi sıcak ve kuru hava yangınları tetiklerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.