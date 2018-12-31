Dünya basınında bugün | "Senatör: Trump Suriye'den hızlı bir şekilde çekilme kararını gözden geçiriyor"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

ABD gazeteleri Senatör Lindsey Graham'ın açıklamalarını ilk sayfalarına taşıdı. "Sınır Duvarı" konusunda hâlâ bir anlaşmaya varılamaması ise bir başka gündem konusuydu.

Financial Times Kongo'daki seçimleri ilk sayfalarına taşıdı. Rus gazetesi Moscow Times ise Putin'in Trump'a yazdığı mektup ile ilgili bir haber hazırladı.

The Guardian | Doktorlar uyarıyor: Ruh sağlığı hizmetlerinin noksanlığı çocukları tehlikeye atıyor

The Guardian'ın haberine göre neredeyse Birleşik Krallık'taki bütün doktorlar çocukların yeterince ruh sağlığı hizmeti alamadığını düşünüyor ve bu yüzden çocukların zarar görmesinden korkuyor.

Financial Times | Şeçmenin güvensizliği Kongo'daki tarihi seçimi gölgeledi

Kongo'da "demokrasiye geçiş seçimi" olacağı düşünülen bir seçim yapıldı. Ancak düzensizlikler seçimi gölgeledi.

New York Times | Trump'ın inadı hükümet kapanmasını bitirecek bir anlaşma umutlarını karartıyor

NYT'nin haberine göre Trump sınır duvarı konusunda geri adım atmayacağını belirtiyor. Duvara fon sağlanması için Demokratların da oyu gerekiyor, ancak habere göre Trump hâlâ Demokratlarla iletişime geçmedi.

Washington Post | "Duvar" üzerine ağız dalaşı

Washington Post da "Sınır Duvarı" üzerine yapılan tartışmaları ve iki tarafın anlaşamaması sebebiyle hükümetin 9 gündür kapalı olmasını ilk sayfasına taşıdı.

Wall Street Journal | Senatör: Trump Suriye'den hızlı bir şekilde çekilme kararını gözden geçiriyor

WSJ'nin haberine göre Senatör Lindsey Graham, Trump'ın Suriye kararını tekrar gözden geçirdiğini belirtti. WSJ'ye göre bu açıklama IŞİD'in tekrar bir tutunma noktası bulmasından endişe duyduğu anlamına geliyor.

Moscow Times | Putin, Trump'a yazdığı yılbaşı mektubunda Moskova'nın diyaloğa açık olduğunu belirtti

Moscow Times'ın haberine göre Putin, mektubunda ayrıca ABD- Rusya ilişkilerinin uluslararası güvenlik için en önemli konu olduğunu belirtti.

Frankfurter Allgemeine | Trump'ın sırdaşı Suriye'den asker çekilme kararının yeniden düşünüldüğünü belirtti

Frankfurter Allgemeine de Lindsey Graham'ın Suriye ile ilgili açıklamalarını ilk sayfasına taşıdı.

Al Arabiya | Kaşıkçı vakasında "Patrona işin tamamlandığını söyle" denildiğinin bir kanıtı yok

Al Arabiya, Sabah gazetesi yazarları Ferhat Ünlü, Abdurrahman Şimşek and Nazif Karaman tarafından yazılan "Diplomatik Vahşet & Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları" adlı kitapta böyle bir konuşmanın geçtiğine dair bir kanıt olmadığının belirtildiğini aktardı.