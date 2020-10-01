Dünya basınında bugün | "Seçim sürecine en büyük direkt tehdit Trump'ın kendisi"

T24 Dış Haberler

The Guardian’ın ulaştığı belgeler, Britanya’da hükûmetin sığınmacıları Moldova, Fas, Papua Yeni Gine gibi ülkelere gönderme seçeneği üzerinde durduğunu gösterdi. ABD, salı akşamı Donald Trump ile Joe Biden arasında gerçekleşen başkan adayları canlı yayın tartışması üzerinde durmaya devam ediyor. New York Times, "Seçim sürecine en büyük direkt tehdit ABD Başkanı'nın kendisi" yazdı. Dağlık Karabağ’da Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışmalar pazar gününden bu yana sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

1 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükûmetin sığınmacıları Moldova’ya gönderme planı ortaya çıktı

The Guardian’ın ulaştığı belgeler, Britanya’da hükûmetin sığınmacıları Moldova, Fas, Papua Yeni Gine gibi ülkelere gönderme seçeneği üzerinde durduğunu gösterdi. Ay başında hazırlandığı belirlenen belgelerde sığınmacıların denizaşırı denetim merkezlerinde tutulması seçeceği gündeme getirildi. Gündeme getirilen seçecek, sık sık insan hakları savunucuları tarafından eleştirilen Avustralya modeline benzetildi.

The Independent | “Cerrah aynı anda operasyon yapabilsin diye hastaların hayatı riske atılıyor”

The Independent’ın ortaya çıkardığı sağlık skandalında Britanya’da ünlü cerrah Derek McMinn’in 25 yıldır ameliyatlar sonrasında izinsiz bir şekilde hastalarından aldığı kemikleri sakladığı öğrenilmişti. Aynı cerrahın hastaların aynı anda ameliyat ederek hayatlarını riske attığı da ortaya çıktı. Polis McMinn hakkında soruşturmayı sürdürüyor.

New York Times | Trump, halkın seçimlere güvenini azaltma girişimlerini hızlandırdı

ABD'de salı akşamı yapılan başkan adayları tartışmasının son dakikalarında Başkan Donald Trump, 3 Kasım seçimlere şaibe karışmaması ihtimali olmadığını söyledi. New York Times'ın bugünkü nüshasının ilk sayfasında yer alan haber analizde bu sözlere dikkat çeken David Sanger, "Seçim sürecine en büyük direkt tehdit ABD Başkanı'nın kendisi" yazdı. Sanger, Trump'ın hile için kullanılacağını söylediği posta yoluyla oy kullanma sisteminin uzun süredir beş eyalette çok ufak aksaklıklarla yürütüldüğünü ifade etti.

The Washington Post | Cumhuriyetçi Parti tartışma nedeniyle oy kaybetmekten korkuyor

WaPo'nun aktardığına göre Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın salı günkü canlı yayın tartışmasında gösterdiği performanstan sonra oy kaybı yaşamaktan korkuyor. Başkan, tartışmadaki performansının kendi destekçilerini ateşlediğini savunurken, Cumhuriyetçi Parti salıncak eyaletlerdeki ortadaki seçmenlerin artık kendilerini tercih etmeyebileceğini düşünüyor.

Moscow Times | "Kremlin, tüm Putin ziyaretçilerine 2 hafta karantina emri verdi"

Kremlin'in yeni düzenlemesine göre Koronavirüs pandemisi günlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret edecek herkesin 2 hafta boyunca karantinaya girmesi gerekecek. Proekt haber portalına konuşan bir kaynak, "Yaşı veya mevkisi fark etmiyor. Devlet başkanına yaklaşmak için herkesin önceden iki hafta karantinaya girmesi gerekecek" dedi. Putin'le görüşecek kişilerin Soçi veya Moskova'daki hükûmet konutlarında kalıp test olması gerekecek. Konuklar, testleri negatif çıkması durumunda konutun sınırları içersinde dolaşabilecek. Proekt şu ana kadar bazı Kremlin yetkililerinin, Putin'in günlük aktivitelerini takip eden gazetecilerin ve 30 nükleer sektör çalışanının Soçi'de karantinaya alındığını belirtti. Putin, pandemi boyunca görüşmelerini çoğunlukla video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Yaz aylarında kısıtlamalar gevşemeye başlayınca bazı yetkililerle yüz yüze görüştü ve en az bir defa devlet başkanlığı konutunun dışına çıktı.

Le Monde | Trump-Biden tartışması: Şiddet ve karışıklık

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçiminin iki adayı Donald Trump ve Joe Biden ilk kez yüz yüze geldi. Gerilim atmosferiyle geçen yayında ABD Başkanı’nın rakibine şiddetle yöneldiği, kendi tabanını sakinleştirecek bir ton kullanmadığı belirtildi. Trump’ın aşırı sağcı grupları kınamaması yayının dikkati çeken anlarıdan biri oldu. Biden ise “Oy verin ve Trump gidecek” mesajı verdi.

Al Jazeera | Putin ve Macron’dan Dağlık Karabağ’da ateşkes çağrısı

Dağlık Karabağ’da Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışmalar pazar gününden bu yana sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron taraflara ateşkes çağrısında bulundu. Macron ve Putin telefonda Dağlık Karabağ’da durumu görüşürken çatışmanın tarafları şu anda uluslararası bir anlaşma çağrısına yanıt vermiyor. Çatışmalarda iki taraftan toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı.