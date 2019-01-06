Dünya basınında bugün | 'Sarı Yelekler' 8. defa sokaklarda, ABD'de hükümet 16 gündür kapalı

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

Dünyanın birçok ülkesinden farklı gazeteler Fransa'daki 'Sarı Yelek' protestolarını ilk sayfasında taşıdı. İngiltere de sarı yeleklerle yapılan AB karşıtı protesto ise The Guardian'ın ilk sayfasında yer buldu.

ABD'nin gündeminde 'sınır duvarı' tartışmaları ve hükümetin kapalı olması yer aldı.

The Guardian | 13 yaşındaki kız 'Sarı yelekli Brexit protestosu'nda tutuklandı

Bir grup protestocu Londra'daki Westminster Köprüsü'nü kapatıp sarı yeleklerle Avrupa Birliği'ni protesto etti. The Guardian'ın aktardığına göre protestoda AB bayrağı yakıldı ve globalizm karşıtı sloganlar atıldı. Habere göre 13 yaşındaki bir kız polis memuruna saldırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

New York Times | Parti içi gerginlik: Bir kadın Trump'ı yenebilir mi?

Elizabeth Warren'ın da aday olacağını açıklamasıyla birlikte 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin birçok kadın aday adayı var. New York Times DP üyelerinin görüşlerini ilk sayfasına taşıdı. Bazı üyeler kadın adayları desteklerken, bazıları 2020 seçimlerinde Trump ile yarışılacağı için bunun "doğru zaman olmadığını" savundu.

The Washington Post | Sınır krizinde bir duvar tarafından köşeye sıkıştırılmak

Washington Post'un haberine göre Trump başkanlığının ilk senelerinde "düzensiz göçmen" sayısı düşse de bu sayı geçtiğimiz aylarda tavan yaptı. Habere göre Trump da ondan önceki iki başkan gibi sınır sorununa bir çözüm getiremedi ve verdiği "sınır duvarı" sözü onu köşeye sıkıştırdı.

Wall Street Journal | Demokratlar ve Beyaz Saray hâlâ hükümet kapanması konuşmaları konusunda bölünmüş durumda

Hükümetin kısmen kapanması 3. haftasına girerken Trump ile Demokratlar arasındaki son görüşmenin başarısız olması WSJ'nin ilk sayfasında yer aldı.

Moscow Times | Moskova Washington'ı Whelan tutuklandığı için bir Rus vatandaşı tutuklamakla suçladı

Geçtiğimiz hafta Whelan soyadlı eski bir ABD askeri, casuslukla suçlanarak Rusya'da tutuklanmıştı. Rusya Dışişileri Bakanlığı ABD'nin Dmitry Makarenko adlı Rus vatandaşı tutuklanmasının Whelan'ın tutuklanmasından birkaç gün sonra geldiğine dikkat çekti.

Le Monde | Corbyn’in Brexit hakkındaki karışık duyguları

Le Monde "İngiliz İşçi Partisi Brexit taraftarı mı?" sorusuna yanıt aradı. "Referandumdan 2 buçuk yıl sonra sorunun yanıtı hala net değil. Yeni yapılan bir ankete göre İşçi Partisi’ne oy veren yüzde 88 oranında bir grup yeni düzenlemelerin yapıldığı bir şartta AB’de kalmak istiyor. Seçmenlerden yok sayılamayacak bir oranı, yüzde 37’si ise AB’den çıkış taraftarı. Bu grubu göz ardı etmemek için parti lideri Corbyn , Noel öncesi yaptığı açıklamada, kendi seçilirse de Brexit’i gündemine alacağını belirtti".

Frankfurter Allgemeine | Macron "aşırı şiddeti" kınadı

FAZ'ın haberine göre bu cumartesi yine binlerce Fransız 'Sarı Yelek' protestoları için sokağı çıktı. Macron konu ile ilgili yaptığı açıklamada "aşırı şiddeti" kınadı.

Al Arabiya | Mısırlı memur Kahire'nin doğusundaki bir kilisenin yakınlarındaki bombayı devre dışı bırakmaya çalışırken hayatını kaybetti