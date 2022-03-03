Dünya basınında bugün | "Rusya, Ukrayna'yı tarihten silmek istiyor"

T24 Dış Haberler

Rusya, Ukrayna’nın çeşitli şehirlerine yönelik bombardımanlarını sürdürüyor. Yüz binlerce Ukraynalı, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Moskova, işgali sırasında yaklaşık 500 askerinin öldüğünü doğruladı. Moskova'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'dan kaçmaya çalışan Rus vatandaşlarının havalimanlarında uzun süre sorgulandığı belirtildi.

3 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Ukrayna Devlet Başkanı: “Rusya bizi silmek istiyor”

Rusya’nın Ukrayna işgali sekizinci gününe girerken Ukrayna giderek büyüyen bir insani krizle karşı karşıya kalıyor. Şehirler bombalanırken, yüz binlerce insan yaşadıkları yerleri tek etmek zorunda kalıyor. Moskova ise işgal karşısında küresel bir kınamayla karşı karşıya, Batı yaptırımlarının ekonomik yükünü üstleniyor. Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna temsilcisi Jarno Hurbicht, Ukrayna’daki duru için “Bu çok hızlı ilerliyor. Bir insani krize doğru gidiyoruz” dedi. Rusya ve Moskova heyetleri bugün bir kez daha müzakere masasına oturacak.

The Independent | Rus güçleri şehirleri bombalarken sivil ölümleri artıyor

Rusya, Ukrayna’nın çeşitli şehirlerine yönelik bombardımanlarını sürdürüyor. Ukrayna, savaşta bir haftanın sonunda toplam 2 bin sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Moskova da Ukrayna işgalinde 498 asker kaybettiklerini açıkladı.

New York Times | 15 bin kişi Kiev metrosunda sığınak buluyor

Kiev Belediye Başkanı, çarşamba günü itibariyle Rusya saldırılarından korunmak için 15 bin kadar kişinin Ukrayna başkentinin metrosunda yaşadığını belirtti. Metrodaki durumu aktaran NYT muhabiri, yer yataklarını üç veya dört kişimim paylaştığını gördüğünü belirtti.

Kiev'deki 5 Numaralı Doğum Hastanesi de bodrum katını bir kliniğe çevirdi. Burada şu ana kadar beş bebeğin dünyaya gözlerini açtığı belirtildi.

Financial Times | Rusya, Ukrayna şehirlerini vuruyor

Moskova, işgali sırasında yaklaşık 500 askerinin öldüğünü doğruladı. Birleşmiş Milletler, yaklaşık 870 bin kişinin savaş nedeniyle ülkeden ayrılacağını belirtti. Batı, Moskova'ya ağır yaptırımlar uygulamaya devam ederken; Rusya Ukrayna'da yerleşim birimlerinin bulunduğu şehirleri vurmaya devam ediyor.

Moscow Times | Kaçan Rusyalılar havalimanlarında uzun süre sorgulanıyor

Moskova'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'dan kaçmaya çalışan Rus vatandaşlarının havalimanlarında uzun süre sorgulandığı belirtildi.

Mediazone'a konuşan Rus vatandaşları, pasaport kontrolünde işaretlendiklerini ve daha sonra polis eşliğinde bir odaya götürüldüklerini; burada kendilerine Rus işgali konusundaki fikirlerinin sorulduğunu belirtti.

Havalimanında sorgulananlardan ikisi, akıllı telefon ve diz üstü bilgisayarlarının muhalefet ve Ukraynalı sosyal medya kanallarına ait içerik var mı diye incelendiğini belirtti.

Vtaçeslav Ustenko isimli bir kişi, "7 saat sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığımda yüksek ihtimalle Rusya'dan ayrılamayacağımı söylediler" dedi. Ustenko, istihbarat ajanı olduğunu iddia ettiği kişinin kendisine, "Sen bir anarşist ve vatan hainisin. Ukrayna'ya savaşmaya gitmeye çalışıyorsun" dediğini belirtti.

Moscow Times'ın aktardığına göre bazı gruplar, Rusya'dan kaçmak isteyen savaş karşıtlarına internet üzerinden tavsiyeler vermeye başladı. Ülkeden ayrılmak isteyenlerin bir dönüş bileti almaları, görevlilere tatile gittiklerini söylemeleri ve Telegram aplikasyonunu silmeleri tavsiye edildi.

Çoğu Batı'da olan 36 ülke Rusya'ya hava sahasını kapadı, bu sebeple ülkeden ayrılmak isteyen Rusların seçenekleri kısıtlandı.

Le Monde | Putin ve Zelenski savaşta karşı karşıya

Le Monde gazetesi, siyaset geçmişi olmadan 2019 yılında devlet başkanı seçilen Volodimir Zelenski’nin Rusya işgali karşısında “cesurluğuyla takdir edildiği” ve ülkesi içinde bir kahraman olarak görüldüğünü aktardı. Rusya’da ise Ukrayna’ya savaş kararının on binlerce insanı sokaklara döktüğü, savaş karşıtı protestoların yapıldığı hatırlatıldı.

Al Jazeera | 2 bin 500 sığınmacı ve göçmen İspanya’nın Melilla sınırını geçmeye çalışıyor

Sahra Altı Afrika ülkelerinden yaklaşık 2 bin 500 sığınmacı ve göçmenin Fas ve İspanya’ya bağlı Melilla’yı ayıran sınırı geçmeye çalıştı. Yaklaşık 500 kişinin sınırı geçmeyi başardığı belirtildi. İspanya polisi, sınırı geçmeye çalışanların şiddete başvurduğunu söyledi. Melilla ve Ceuta, Kuzey Afrika’da bulunuyor ve Afrika kıtası içinde Avrupa Birliği’ne bağlı tek topraklar olarak biliniyor.