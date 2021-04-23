Dünya basınında bugün | Rusya, Ukrayna sınırı ve Kırım'dan asker çekmeye hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek 10 yıl içerisinde ülkesinin sera gazı emisyonlarını yarı yarıya keseceğine dair taahhüt verdi. Britanya’nın eski Başbakanı David Cameron’ın pandeminin başında özel şirket Greensill Capital’a finansal destek yapılması için lobicilik yaptığına dair skandalda yeni gelişmeler yaşandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, cuma gününden itibaren ülkenin Ukrayna sınırından askerlerini çekmeye başlayacağını duyurdu.

23 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Eski Başbakan Cameron’ın lobicilik skandalı: Özel şirkete 20 milyar dolar destek için çabalamış

Britanya’nın eski Başbakanı David Cameron’ın pandeminin başında özel şirket Greensill Capital’a finansal destek yapılması için lobicilik yaptığına dair skandalda yeni gelişmeler yaşandı. Cameron’ın için Britanya’nın Merkez Bankası ve Hazine’den Greensill Capital’a 20 milyar dolar destek için çabaladığı ortaya çıktı.

The Independent | Britanya’nın iklim hareketinde liderlik etme zamanı

ABD Başkanı Joe Biden’ın ev sahipliğinde gerçekleşen sanal iklim zirvesinin ardından The Independent manşetine “İklim krizini tetiklemeyi bırakın” sloganını taşıdı. “Dünya liderleri emisyonları kısmak için yeni hedefler belirlerken, Britanya’nın iklim hareketinde liderlik etme zamanı geldi” ifadelerine yer verildi.

New York Times | Müttefikler de yemine katılırken Biden, ABD'nin emisyonlarını yarı yarıya keseceğini taahhüt etti

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek 10 yıl içerisinde ülkesinin sera gazı emisyonlarını yarı yarıya keseceğine dair taahhüt verdi. ABD lideri, bu hedefe ulaşmak için ülkenin her noktasında hızlı ve büyük değişiklikler yapılması gerekeceğini söyledi. NYT, bazı araştırmalara atıfta bulunarak bu hedeflere ulaşılabilmesi için galerilerde satılan SUV'lerin sadece elektrikli olması, kömürle çalışan fabrikaların kapatılması ve ormanlık alanların genişletilmesi gibi birçok adım atılması gerektiğini ifade etti.

The Washington Post | Johnson&Johnson aşısının geri dönüşü yakın olabilir

ABD'de federal sağlık yetkilileri Johnson&Johnson aşısının tekrar kullanımına izin vermeye yakın olduğu belirtildi. Washington Post'a göre bu karar hafta sonu yürürlüğe sokulabilir. Aşıya kan pıhtıları ile ilgili yeni bir uyarı koyulması ancak yaş sınırlaması getirilmemesi planlanıyor.

Moscow Times | Rusya askerlerini Ukrayna sınırı ve Kırım'dan çekecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, cuma gününden itibaren ülkenin Ukrayna sınırından askerlerini çekmeye başlayacağını duyurdu.

Şoygu, Kırım'daki asker yığınağına da son verileceğini belirtti.

Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da yapılan bir askeri tatbikatta konuşan Şoygu, sınırdaki tüm askerlere 23 Nisan'dan itibaren kendi üslerine dönme emri verdi.

Şoygu, ''Ani incelememizin hedefine ulaştığına inanıyorum. Askerlerimiz ülkemizi güvenilir bir şekilde savunabileceğini kanıtladı'' dedi.

Rusya'nın bölgedeki asker yığınağı Batı ülkelerinin tepkisini çekmiş, Kiev-Moskova hattındaki gerilim üst seviyelere çıkmıştı.

Le Monde | İklim krizi: ABD, kontrolü geri alıyor

ABD Başkanı Joe Biden, dün 40 dünya liderinin katıldığı iklim zirvesi düzenledi. Bugün de devam edecek sanal zirvede liderler, iklim krizine karşı ülkelerinin atacağı adımları duyurdu. Ülkesini iklim krizi mücadelesine geri döndüren ABD Başkanı Biden, 2030’da sera gazı emisyonunu yüzde 50 oranında düşürme vaadinde bulundu. Avrupa Birliği ise emisyonların 2030’da yüzde 55 düşmesi için anlaşmaya vardı.

Al Jazeera | Kurucusu yurt dışına kaçtı; Türkiye’de kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in kurucusu ülkeyi terk ederken, kullanıcılar hesaplarına erişemedi. Kurucunun yurt dışına gitmesi üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Türkiye’nin en büyük kripto piyasası olmasa da Thodex’in 390 bin aktif kullanıcısı olduğu belirtildi. Türkiye’de hükûmet yetkilileri, Thodex olayı ışığında kripto para piyasasına yönelik düzenleme gerekliliğini vurguladı.