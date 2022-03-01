Dünya basınında bugün | Rusya, Ukrayna'nın en büyük ikinci kentine bomba yağdırdı; siviller hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna işgali bir haftaya yaklaşırken Batı’dan arka arkaya gelen yaptırımlar ve Ukraynalı heyetle dün gerçekleşen müzakere görüşmesine rağmen, Ukrayna’nın en büyük ikinci şehrinde bombalamalar devam etti. Bombardıman sonucunda Harkov'da en az 9 sivil hayatını kaybederken onlarca insan yaralandı. The Washington Post'a konuşan bir ABD yetkilisi, Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'i çevrelemeye çalıştığını belirtti. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Karim Khan, Rusya'nın işgalinin ardından "Ukrayna'daki durum" hakkında bir soruşturma başlattığını bildirdi.

1 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Rusya’nın günlük saldırıları, yaptırımları ve barış görüşmelerini kışkırtıyor

Rusya’nın Ukrayna işgali bir haftaya yaklaşırken Batı’dan arka arkaya gelen yaptırımlar ve Ukraynalı heyetle dün gerçekleşen müzakere görüşmesine rağmen, Ukrayna’nın en büyük ikinci şehrinde bombalamalar devam etti. Rus askerleri, başkent Kiev’e yaklaşmaya da devam etti. İşgalin ilk günlerinde “planlama hataları” ve Ukrayna’dan beklenmeyen seviyede direnişle karşılaşan Rus güçlerinin, stratejisini değiştirerek daha sert bir savaşa yol açabileceği belirtiliyor. Uydu görüntüleri, birliklerin Kiev’e doğru ilerlediğini gösteriyor.

The Daily Telegraph | Rus bombardımanında yaralanan çocuk hayatını kaybetti; “Bunu Putin’e gösterin”

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler tarafından dün yapılan açıklamada bugüne kadar aralarında çocukların da bulunduğu en az 102 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Rus bombardımanları altında kalan Mariupol şehrinde pazar günü bir aile market alışverişi yaptıkları sırada bombardıman altında kaldı. Ailenin 6 yaşındaki çocuğu, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 6 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan bir doktor, olay yerindeki Associated Press muhabirine dönerek “Bunu Putin’e gösterin, bu çocuğun gözleri ve ağlayan doktorları” dedi.

New York Times | Sıkılaşan yaptırımlar Moskova'yı izole ederken roket saldırıları Ukrayna'da sivilleri öldürdü

New York Times, Rus işgalini durdurmak için Kiev ve Moskova arasında yapılan ilk görüşmelerin Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'u roketlerle vurmasıyla gölgelendiğini ifade etti. Gazete, Rusya'nın yasaklı silahlar da kullandığı düşünülen saldırıda en az 9 sivilin öldüğünü ve onlarca insanın yaralandığını aktardı. Görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedilemese de taraflar tekrar masaya oturma konusunda anlaştı.

The Washington Post | Harkov şu ana kadarki en ağır bombardımanı yaşadı; Rus askerleri Kiev'e yaklaşıyor

The Washington Post'a konuşan bir ABD yetkilisi, Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'i çevrelemeye çalıştığını belirtti. Yetkili, Rusya'nın Harkov'da kullandığı kuşatma taktiğini kullanarak Kiev'i de aynı şekilde bombalayacağından endişeli. Salı günü Harkov kentine yapılan bombardıman sivil can kaybına ve yıkıma sebep oldu.

Moscow Times | UCM, Rus işgali sonrası 'savaş suçu' soruşturması başlattı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Karim Khan, Rusya'nın işgalinin ardından "Ukrayna'daki durum" hakkında bir soruşturma başlattığını bildirdi. Khan, 2014'ten bu yana Ukrayna'da savaş suçları ve insanlık suçları işlendiği iddialarına inanmak için gerekçeleri olduğunu belirtti.

Le Monde | Avrupa, Ukrayna’ya destekte birleşti

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, tarihi bir kararla Rusya işgali altındaki Ukrayna’ya silah gönderilmesi ve 450 milyon Euro’luk bir yardım konusunda anlaştı. Rusya’ya yönelik Batı yaptırımları yürürlüğe girerken Avrupa Birliği hava sahası da Rus uçaklarına kapatıldı.

Al Jazeera | Türkiye, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle savaş gemilerinin Boğazlardan geçişini engelledi

Ukrayna’nın Rusya işgalinin başından bu yana Türkiye’ye yaptığı Boğazların savaş gemisi geçişine kapatılması çağrısı sonuç buldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin dün yaptığı açıklamada "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık.” dedi. Çavuşoğlu sözlerine şunu da ekledi: “ Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk" Al Jazeera haberinde “NATO üyesi olan Türkiye, Batı bağlılıklarıyla Moskova’yla yakın ilişkisi arasında denge kurmaya çalıştı ve pazar gününe kadar Ukrayna’daki durumu ‘savaş’ olarak nitelemedi” ifadeleri yer aldı.