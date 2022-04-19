Dünya basınında bugün | Rusya, Ukrayna'nın doğusuna saldırısını başlattı

T24 Dış Haberler

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda neredeyse 500 kilometre uzunluğunda bir cephede kara saldırısı başlattı. Britanya’da Başbakan Boris Johnson’a Downing Sokağı’nın telefonları dinleme cihazlarına çevirebilen casus yazılım Pegasus’un hedefi olduğu aktarıldı. Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna altı gün kala Emmanuel Macron ve Marine Le Pen, kendi seçmenleri dışındaki kitleyi de ikna etmeye çabalıyor. İsrail’de geçen haftalarda meydana gelen, 14 kişinin hayatını kaybettiği çeşitli saldırıların ardından güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da yaptığı operasyonlarla gerilim tırmandı.

19 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da 10 Numara, Pegasus casus yazılımıyla hedef olmuş

Britanya’da Başbakan Boris Johnson’a Downing Sokağı’nın telefonları dinleme cihazlarına çevirebilen casus yazılım Pegasus’un hedefi olduğu aktarıldı. Toronto Üniversitesi’nden Citizen Lab’ın hazırladığı rapor, Britanya’da Başbakanlığın 2020 ve 2021’de Pegasus yazılımıyla hedef alınmasının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtildi. Aynı süreçte Britanya Dışişleri Bakanlığı’nın da şüpheli yazılım saldırılarının hedefi olduğu aktarıldı.

The Times | Zelenski: Savaşın yeni safhası başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin ülkenin doğusundaki saldırılarının başladığını belirtti. Zelenski, “Savaşın yeni safhası başladı” dedi. Ukrayna medyasının aktardığına göre dün gece saatlerinde Donbas’taki Donetsk bölgesinde patlamalar meydana geldi. Rus güçlerinin bölgedeki bazı şehirleri de vurmaya başladığı aktarıldı. Ukrayna, Rus güçlerinin ülkenin doğusunu ele geçirmeyi amaçladığını belirtiyor.

New York Times | Füzeler yağarken Rusya, Ukrayna'nın doğusuna saldırısını başlattı

Wall Street Journal | Rusya, doğudaki saldırısını başlattı

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda neredeyse 500 kilometre uzunluğunda bir cephede kara saldırısı başlattı. Rusya, bu sırada ülkede haftalardır görülen en yoğun bombardımanı gerçekleştirdi. Ukrayna'nın doğusundaki Lviv kenti de vuruldu ve 7 kişi hayatını kaybetti. Rusya, Ukrayna'yı bir günde 300 defa vurduğunu iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 'Donbas için savaşın' başladığını belirtti ve Rus ordusunun büyük bölümünün buraya odaklandığını aktardı.

Zelenski, "Donbas'a ne kadar Rus askeri gönderirlerse göndersinler savaşacağız. Kendimizi koruyacağız" dedi.

Moscow Times | Google Maps, Rusya'daki askeri alanları mozaiklemeyi bıraktığı iddialarını yalanladı

Google Maps'in pazartesi günü itibariyle uydu görüntülerinde Rusya'nın askeri tesis ve bölgelerini mozaiklemeyi bırakarak ülkenin askeri altyapısını internete erişimi olan herkes tarafından görünür hale getirdiği iddia edilmişti. Google, bu yönde bir adım atmadıklarını açıkladı.

Moscow Times'ın haberine göre Google Maps üzerinden yapılan aramalarda Rusya'daki askeri üslerin, kıtalararası balistik füze fırlatma rampalarının, deniz üslerinin ve kumanda üslerinin uydu görüntüleri mozaik olmadan görülebiliyordu.

The Verge'un aktardığına göre Google, mozaiklemelerde hiçbir değişiklik yapmadıklarını belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan Twitter paylaşımında, "Şimdi herkes Rus askeri altyapısını piksel başında 0.5 metre çözünürlükle görebilir" yazıldı. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerin savaştan önce de Google Maps üzerinden görülebildiği ifade edildi.

Google Maps, normal şartlarda askeri tesislerin görüntülerine mozaikli olarak yer veriyordu.

Google, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkedeki reklam servislerini durdurmuştu ve Moskova, Google'ın sahibi olduğu YouTube'u Rusya'ya karşı 'bilgi savaşı' açmakla suçlamıştı.

Le Monde | Macron, sol seçmeni ekoloji ile etkilemeyi hedefliyor

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna altı gün kala Emmanuel Macron ve Marine Le Pen, kendi seçmenleri dışındaki kitleyi de ikna etmeye çabalıyor. Marseille’de miting düzenleyen Macron, Fransa’nın ekoloji alanında atacağı adımlara değindi. Sera gazı emisyonunun düşürülmesinde iki kat hızlı hareket edileceğini vaat eden Macron, aşırı sağcı Le Pen’i iklim inkarcısı olmakla suçladı. Macron, seçimin ikinci turunda ekolojiyle karşı olan ve olmayan arasında karar verileceğini belirtti.

Al Jazeera | Gerilim tırmanırken İsrail, Gazze Şeridi’ni vurdu

İsrail’de geçen haftalarda meydana gelen, 14 kişinin hayatını kaybettiği çeşitli saldırıların ardından güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da yaptığı operasyonlarla gerilim tırmandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden bir füzenin İsrail topraklarına gönderildiğini, füzenin Demir Kubbe Savunma Sistemi'yle engellendiğini açıkladı. Daha sonra srail savaş uçakları, Gazze’de Hamas silah üretim tesisi olduğu belirtilen bir noktayı vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Hamas, savaş uçaklarının saldırısına yanıt verildiğini açıkladı.