Dünya basınında bugün | "Rusya, Türkiye ile yaşanan gerginlik sonrası 4. savaş gemisini Akdeniz'e yolladı"

T24 Dış haberler

Dünyanın gündeminde bir kez daha Çin'de başlayıp onlarca ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmeler var. Moscow Times'ın gemi gözlemcilerine dayandırdığı haberine göre Rusya, Türkiye ile yaşanan gerginlik sonrası 4. savaş gemisini Akdeniz'e yolladı. ABD basınının gündeminde 14 eyalette Demokrat Parti'nin 2020 başkanlık seçimi için adaylarının yarıştığı 'Süper Salı' yer aldı. Seçimlerin ilk sonuçlardan itibaren Joe Biden ve Bernie Sanders arasında bir mücadeleye dönüştüğü vurgulandı. Fransa'dan Le Monde'un gündeminde ise yeni tip Koronavirüs'ün dünya piyasalarına etkisi yer aldı.

4 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Eğer virüs vakaları polisin hesapladığı sayılara ulaşırsa cinayet soruşturmaları durdurulacak

The Guardian'ın ilk sayfasında yer alan habere göre Britanya'daki yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakaları hesaplanan sayılara yükselirse polis, salgının sebep olduğu durumlarla ilgilenebilmek için bazı cinayet soruşturmalarını durduracak. Habere göre, ülkedeki salgın büyürse acil durum telefon hatlarında da uzun bekleme süreleri meydana gelebilir.

The Telegraph | "Çalışanların yüzde 20'sinin hastalık iznine çıkmasını bekleyin"

The Telegraph gazetesi, Britanya hükûmetinin ülkedeki işçilerin yüzde 20'sinin Koronavirüs salgını sebebiyle izin alması gerekebileceğini tespit ettiğini aktardı. Gazeteye göre 'Britanya Ulusal Sağlık Sistemi' (NHS), "sadece en kötü durumdaki hastaları tedavi edebilecek."

The New York Times | 'Süper Salı' iki adayın yarışına dönüştü

ABD’de Demokrat Parti’nin Donald Trump’ın karşısına çıkacak adayı belirlemesinde önemli bir rol oynayan ‘Süper Salı’ dün gerçekleşti. 14 eyalette seçimlerin yapıldığı etkinliğe günler kala Pete Buttigieg gibi çekilen adaylar Demokrat Parti’nin başkan adayı yarışında dengeleri değiştirmişti. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ilk belirlemelere göre en az 8 eyalette birinciliği aldı. Vermont Senatörü Bernie Sanders ise 4 eyalette birinci oldu. ‘Süper Salı’ diğer adaylar için parlak geçmezken Sanders ve Biden delege sayılarını birbirine oldukça yaklaştırdı.

The Washington Post | Zaferler zinciri Biden’ı güçlendirdi

Demokrat Parti’nin 2020 Başkan Adayı’nı belirleyecek adımlardan biri olan 14 eyalette seçimin yapıldığı ‘Süper Salı’da eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, güney eyaletlerinde öne çıkarken Massachusetts ve Minnesota gibi eyaletlerde de beklenmedik başarı gösterdi. Gecenin ana kaybedenlerinden milyarder iş insanı Michael Bloomberg, kampanyası için milyonlarca dolar yatırmasına rağmen yalnızca Amerika Samoa’sında birincilik elde edebildi.

The Wall Street Journal | FED, Koronavirüs endişesiyle faiz indirimine gitti

ABD Merkez Bankası (Fed), Koronavirüs'ün neden olduğu ekonomik riskler nedeniyle düzenlediği olağanüstü toplantıda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, diğer G7 ülkelerinin merkez bankalarından da benzer adımlar beklediklerini kaydetti.

Le Monde | Koronavirüs dünya ekonomisine tehdit

Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs dünya ekonomisini de ağır etkiledi. OECD’nin yüzde 2.4’lük 2020 büyüme tahmininin 2008-2009 ekonomik krizinden beri en düşük oran olduğu görüldü. Fransa’da da virüsün ekonomiye etkisinin kendini beklenenden çok daha fazla gösterdiği belirtildi.

Al Arabiya | Koronavirüs, muhtemelen pandemik hastalık ilan edilecek

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) salgını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemik hastalık kategorisine alınabilir. Yale Üniversitesi’nden Dr. Kadeh Khoshnood, Al-Arabiya ile yaptığı röportajda, “DSÖ’nün Koronavirüs salgınını pandemik hastalık ilan etmesi muhtemel. Bu kesinlikle uluslararası bir acil durum” dedi.

Koronavirüs salgını şu anda ‘beklenmedik bir şekilde yayılan bölgesel bir hastalık’ olarak sınıflandırılıyor. Pandemik hastalıklar ise ‘yeni bir hastalığın dünya çapında yayılması’ olarak sınıflandırılıyor.

Khoshnood, epidemik ve pandemik hastalıklarda en önemli faktörün hükümetlerin ‘şeffaflığı ve güvenliği’ olduğunu söylerken, başta İran olmak üzere Koronavirüs vakası görülen ülkelerde salgın hakkında gerçeklerin söylenmesi gerektiğini belirtti.

“Uluslararası toplum, ülkelerin seyahat hakkında bilinçli karar verebilmesi için Çin, İran ve İtalya gibi ülkelere dünyaya Koronavirüs vakalarını bildirmeleri konusunda güveniyor” diyen Khoshnood, “Bize yalan söylerlerse maalesef bunun sonuçları olabilir” ifadesini kullandı.

Moscow Times | Rusya, Türkiye ile yaşanan gerginlik sonrası 4. savaş gemisini Akdeniz'e yolladı

Amatör gemi gözlemcileri, Suriye’de Türkiye ile gerginliğin arttığı bu günlerde Rus Donanması’nın Akdeniz’e dördüncü bir savaş gemisi gönderdiğini bildirdi.

Dev çıkarma gemisi Novocherkassk, Rusya'nın Suriye kıyılarına Kalibr seyir füzeleri ile donatılmış iki savaş gemisi göndermesinden günler sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçerken görüntülendi. Rusya’nın diğer bir fırkateyni Aralık ayından beri Akdeniz'de.