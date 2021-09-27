Dünya basınında bugün | "Rusya, Suriye'de Türkiye destekli silahlı gruplardan 11 kişiyi öldürdü"

T24 Dış Haberler

Almanya'da Angela Merkel döneminin sonunu işaret eden, resmi geçici sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) birinci çıktığı genel seçim dünya basınında geniş yer buldu. ABD basını, Biden yönetiminin Demokratlar'ı ikiye bölen altyapı bütçe planına, Britanya basını da ülkede günlerdir devam eden yakıt krizine yer verdi. The Moscow Times, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığı, Suriye'nin kuzeyinde Rus ordusunun düzenlediği, Türkiye destekli silahlı grupları hedef alan hava saldırılarını manşete taşıdı.

27 Eylül 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Merkel döneminin sonu; 3 partili koalisyon kurma müzakereleri aylar sürebilir

Almanya'da 16 yıl süren Angela Merkel döneminin sonunu getiren seçim gerçekleşti. Dün (26 Eylül Pazar) gerçekleşen federal meclis seçimlerinde açıklanan resmi geçici sonuçlar, Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) yüzde 25.7 ile birinci parti olduğunu gösterdi. Resmi geçici sonuçlar, Merkel döneminde iktidardaki CDU/CSU'nun tarihinin en düşük puanıyla ikinci parti olduğunu gösterdi. Seçim boyunca gelen sonuçlar değerlendirildiğinde, gelecek Almanya Başbakanı'nın kim olacağını belirlemeyi zorlaştıracak derecede yakın sonuçlar alındığı belirtildi.

The Wall Street Journal | Geçişler uyum sağlamakta zorlandı; tedarik zincirleri zor durumda kaldı

ABD'de pandemi sonrası ürünlere talep artarken, tedarik zincirleri bir anda artan talepleri taşıma konusunda sorunlar yaşamaya başladı. Tatil dönemi yaklaşırken spor zinciri Nike'ın ABD'de yeterli spor ayakkabısı kalmadığı, Costco süpermarket zincirinin havlu kağıt stoklarının tükendiği, yapay yılbaşı ağacı fiyatlarının tavan yaptığına ilişkin örnekler verildi. Ürünlerin taşıma sürecinde yaşanan gecikmeler, ABD'nin çeşitli ticaret geçiş kapılarında saatlerce bekleyen konteyner gemileri görülmesine neden oldu.

The Financial Times | Demokratlar, Biden'ın 1.2 trilyon dolarlık altyapı teklifini kurtarmak için görüşüyor

ABD'de Demokrat Partililer, kendi aralarındaki görüş ayrılıkları da dahil olmak üzere bir hafta boyunca Biden yönetiminin sunduğu 1.2 trilyon dolarlık bütçe paketi için görüşmeler yapmaya hazırlanıyor. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinin bugün oylaması beklenen tasarı, Kongre'de Senato'dan da onay aldıktan sonra yasalaşabilecek. Demokrat Parti içindeki bazı ilerici üyeler, bütçenin artırılmasını talep ederek tasarıya destek vermiyor. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki bazı demokratlar ise, paketin çok pahalı olduğunu, düşürülmesi gerektiğini belirtiyor. Bütçe için bir karara varılamaması durumunda federal hükümet kapanması yoluna gidilme tehlikesi yaşanıyor.

The Independent | Benzin istasyonlarının yarısında yakıt bitiyor

Britanya'da yakıt krizi etkili olmaya devam ediyor. Benzin istasyonlarının yarısından fazlası, sürücülerin panikle yakıt satın aldığı hafta sonundan sonra kurudu. Hükümet vatandaştan panikle yakıt almayı bırakmasını isterken Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, krizden yalnızca nakliyecilerin sorumlu olduğunu söylediği için tepki çekti.

Le Figaro | Şansölyelik için bilek güreşi

Sosyal demokrat Olaf Scholz ve rakibi muhafazakâr Armin Laschet, Almanya'da gerçekleşen seçimde kafa kafaya ilerledi. İki isim de hükümet kurma görevini üstlenmek isterken Almanya'da koalisyon oluşturma sürecinin belirsiz olduğu belirtildi.

The Moscow Times | "Rusya, Suriye'de Türkiye destekli silahlı gruplardan 11 kişiyi öldürdü"

Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın Suriye'de TSK kontrolündeki Afrin'e düzenlediği hava saldırılarında 11 Türkiye destekli silahlı grup üyesini öldürdüğünü aktardı. Rusya'nın hava saldırılarının Afrin dışındaki bir "askeri üsse" yapıldığı belirtildi. Gözlemevinden yetkili Rami Abdul Rahman, son üç yıldır Türkiye ve Suriyeli muhalif gruplar kontrolünde olan bölgede Rus hava saldırılarının "nadir" olduğunu söyledi.