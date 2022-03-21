Dünya basınında bugün | "Rusya; stratejik limanı karadan, havadan ve denizden bombalıyor"

T24 Dış Haberler

Rusya, Ukrayna’nın NATO üyesi olan Polonya sınırında bulunan Yavoriv askeri üssüne yönelik bir saldırı düzenleyerek 35 kişinin ölümüne, 134 kişinin yaralanmasına neden oldu. Birçok gazetenin manşetinde Rusya'nın havadan, karadan ve denizden saldırmaya devam ettiği Ukrayna'nın güney liman kenti Mariupol var. New York Times, Rusya'nın yoğun saldırısına maruz kalan Ukrayna'nın Mariupol kentinde zarar gören yapıları haritaladı.

21 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Rusya, NATO sınırına yakın saldırılarla Ukrayna’da savaşı tırmandırıyor

Rusya, Ukrayna’nın NATO üyesi olan Polonya sınırında bulunan Yavoriv askeri üssüne yönelik bir saldırı düzenleyerek 35 kişinin ölümüne, 134 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kremlin, Yavoriv üssü üzerinden Batı’nın Ukrayna’ya askeri ekipman sağladığını söyleyerek “meşru bir hedef” olduğunu belirtti. Britanya, son saldırının 26 gündür savaşta ciddi bir tırmanmanın işareti olduğunu söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bir NATO ülkesine isabet edecek herhangi bir atışın, kaza ile olsa bile NATO’dan topyekun yanıtla karşılaşacağını söyledi.

The Independent | “Mariupol sakinleri Rusya’ya götürülüyor”

Ukrayna’nın Rusya saldırıları altında kalan Mariupol şehrinde tahliyeler zorlu bir şekilde ilerliyor. Mariupol’de sığınan bazı kişilerin tahliyesinin sağlandığı belirtilirken Ukraynalı yetkililer, bazı sakinlerin doğrudan Rusya’ya doğru tahliye edildiğini belirtiyor.



Rusya, sivillerin tahliyesi için Mariupol’de Ukrayna’nın silah bırakmasını teklif ederken Ukrayna, şehrin teslimiyeti anlamına geldiğini belirterek teklifi reddetti.

New York Times | Rusya, stratejik limanı karadan, havadan ve denizden bombalıyor

New York Times, Rusya'nın yoğun saldırısına maruz kalan Ukrayna'nın Mariupol kentinde zarar gören yapıları haritaladı. Yapılan analiz sonucunda yerleşim olan bölgelerde 391 binanın kullanılmaz hala getirildiğini gösterdi. Haritadaki mor noktalar yok olmuş veya ağır zarar görmüş binaları gösteriyor; turuncu noktalar ise hafif zarar görmüş binaları gösteriyor. Gazete, Rusya'nın şehri havadan, karadan ve denizden vurduğunu; yerel yetkililere göre pazar günü de binlerce kişinin şehirden ayrılmak zorunda kaldığını aktardı.

The Washington Post | Mariupol Rusya hücumuyla karşı karşıyayken müzakereler için umut kayboluyor

The Washington Post, yerel yetkililerin pazar günü Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaların Mariupol'ün neredeyse her mahallesinde meydana geldiğini söylediğini aktardı. Rusya, işgal beklediği hızda ilerlemezken Mariupol'ün kontrolünü sağlayarak ilk stratejik zaferini almak istiyor. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusya'nın 400 kişinin sığındığı bir sanat okulunu vurduğunu belirtti. Washington Post, saldırılar yoğunlaştıkça ateşkes için doğan ümitlerin kaybolmaya başladığını ifade etti.

Moscow Times | Ukrayna, Putin'in Mariupol'u teslim etme ültimatomunu reddetti

Ukrayna, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "saat 05.00'a kadar Mariupol kentinin kontrolünü Rus güçlerine teslim etme" talebini reddetti.

Ukrayna Başbakanı Yardımcısı İrina Vereşçuk, Moskova'nın taleplerini reddettiklerini belirterek teslim olmanın "gündeme bile getirilemeyeceğini" ifade etti.

Pazar günü Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Direktörü Albay-General Mikhail Mizintsev, "Silahlarınızı bırakın. Felaket bir insani durum oluştu. Silahlarını bırakan herkesin Mariupol'den güvenli bir şekilde çıkması garanti edilecek" demişti. Mizinstsev, teslim olmayanların "askeri tribünalde" yargılanacağını söylemişti. Moskova, Ukrayna'ya pazartesi sabahı saat 05.00'a kadar süre tanıdı.

Le Monde | Rus ordusu, harap olmuş Mariupol’de

Le Monde gazetesi de Rusya’nın Ukrayna savaşında iki hafta süren bombardımanlar sonunda saldırıların hedefi olan Mariupol şehrinde son durumu aktardı. Mariupol’de saldırılarda hayatını kaybedenlerin, yerinden olanların çok fazla olabileceği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, en az 2 milyon Ukraynalı ülkesini terk etmiş durumda. Başkent Kiev’de ise şehirden ayrılamayan sakinlerin siren sesleri altında “garip bir normallik” yaşadığı belirtildi.

Al Jazeera | Almanya, Rusya’ya bağımlılığı azaltmak için Katar’la anlaştı

Almanya, Rusya gazına olan bağımlılığını azaltmak için çıktığı yolda Katar ile sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması yaptı. İki ülke arasında uzun vadeli bir enerji ortaklığı anlaşması yapıldı. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, sıvılaştırılmış doğal gaz ithali iзin Katar ile işbirliği yapmayı kabul etti. Habeck, Doha'da Katar Emiri ile yapılan görüşmelerde iki ülke arasında "uzun vadeli bir enerji ortaklığı" üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.