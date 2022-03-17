Dünya basınında bugün | Rusya şehirleri vururken Zelenski yardım için ABD Kongresi'ne baskı yaptı

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkan Volodomir Zelenski, ABD'nin yasama organı Kongre'nin üyelerine seslenirken, "Şu anda size ihtiyacımız var" dedi ve bir kez daha Ukrayna'nın hava sahasının kapatılmasını istedi. Zelenski, bu sağlanamayacaksa Batı'nın Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlamasını istedi. ABD Başkanı Joe Biden, konuşmadan sonra Ukrayna'ya tanksavar, uçaksavar ve insansız hava araçlarını (İHA) da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımı yapacaklarını bildirdi. İran’da tutuklu olan Britanya ve İran çifte vatandaşları Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Anoosheh Ashoori serbest bırakıldı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası Rus yakıt ve gaz tedariğine bağlılıktan uzaklaşma amacıyla Körfez ülkelerine ziyarette bulundu.

17 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Zachary Ratcliffe, İran’da cezaevinde altı yılın ardından serbest bırakıldı



The Independent | İran’da serbest bırakılan Nazanin, ailesiyle yeni bir yaşama başlamak için Britanya’ya döndü

İran’da tutuklu olan Britanya ve İran çifte vatandaşları Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Anoosheh Ashoori serbest bırakıldı. Zaghari-Ratcliffe ve Ashoori, Britanya’ya döndü. Zaghari-Ratcliffe daha önce İranlı yetkililerin serbest bırakılması için Britanya’nın İran'a 1970'lerden kalan borcunu ödemesi gerektiğini söylediklerini aktarmıştı. Britanya bu borcu da ödediğini açıkladı. Zaghari-Ratcliffe 2016'da İran hükümetini devirme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Londra'da yaşayan eşi Richard Ratcliffe geçen yıl Nazanin'in serbest bırakılması için açlık grevine girmişti. Ashoori ise 2017'de casusluk suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti.

New York Times | Rusya şehirleri vururken Zelenski yardım için Kongre'ye baskı yaptı

Ukrayna Devlet Başkan Volodomir Zelenski, ABD'nin yasama organı Kongre'nin üyelerine seslenirken, "Şu anda size ihtiyacımız var" dedi ve bir kez daha Ukrayna'nın hava sahasının kapatılmasını istedi. Zelenski, bu sağlanamayacaksa Batı'nın Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlamasını istedi.

Kapitol Binası'na video bağlantı ile katılan Zelenski, "Şu anda ülkemizin kaderine karar veriliyor. Ukrayna özgür kalıp, demokrasisini koruyacak mı buna karar veriliyor" diye konuştu.

Kiev'den bağlanan Zelenski, "Rusya, Ukrayna'da gökyüzünü binlerce kişi için ölüm kaynağı haline getirdi" dedi.

ABD'nin uğradığı Pearl Harbor ve 11 Eylül saldırılarını hatırlatan Zelenski, konuşması sırasında Ukrayna'daki yıkımı ve sivil kayıpları gösteren bir video da kullandı. Videonun sonunda, "Gökleri kapatın" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, konuşmadan sonra Ukrayna'ya tanksavar, uçaksavar ve insansız hava araçlarını (İHA) da içeren 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımı yapacaklarını bildirdi.

The Washington Post | Pentagon, Ukrayna'ya askeri yardımın boyutunu ve kapsamını artırdı

Biden yönetimi, Pentagon'un Ukrayna'ya gönderilen askeri yardımın boyutunu ve kapsamını artıracağını duyurdu. ABD, bu kapsamda Ukrayna'ya ilk kez Rusya'nın yerdeki ünitelerini hedef alma kapasitesi olan 'Kamikaze' dronları gönderecek. ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya gönderilebilecek, AB'li müttefiklere ait hava savunma sistemleri de bulmaya çalıştığı belirtildi.

Moscow Times | Rus rapçi Oxxxymiron, İstanbul'da savaş karşıtı çağrı yapan konser sahneledi

Rusya'nın en ünlü rapçilerinden Oxxxymiron, İstanbul'da Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşa karşı bir yardım konseri verdi.

Moscow Times'ın haberine göre salı günkü konsere çoğu 24 Şubat'tan sonra Rusya'yı terk etmiş yaklaşık 400 Rus katıldı. Konserden önce kalabalık, savaş karşıtı Rusça sloganlar attı.

İngilizce yayın yapan Rus internet gazetesine konuşan 31 yaşındaki Kostya, "Oxxxymiron'u çok severim, ama sevmesek bile gelirdim. Çünkü şu anda önemli bir mesaj veriliyor ve görünüşe göre bir hareket doğuyor" dedi. Konsere Kostya ile birlikte gelen Ksenia da, "Bu kadar ünlü bir sanatçının hu kadar büyük bir mesaj vermesi çok önemli. Yarım ağızla atılmış bir adım değil, radikal bir adım" dedi.

26 yaşındaki Seva da, "Rusya'da güvende hissetmediğimiz için buraya geldik. Arkadaşlarımın belki de yarısı Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye'ye taşındı. Bunlar yaratıcı meslekleri olan, uzaktan çalışma fırsatları bulunan insanlar" dedi.

Oxxxymiron, "Ukrayna'ya füzeler yağarken sizi eğlendiremem" deyip Rusya'daki konserlerini iptal etmişti ve savaş karşıtı Rusların yoğunlukla taşındığı ülkelerde konserler vereceğini duyurdu. Bu konserlerden elde edilen gelirler yerinden edilen Ukraynalılara verilecek.

Oxxxymiron, 'Savaş karşıtı Ruslar' yazılı posterin önünde sahne aldığı konserin sonunda Ukraynalı sığınmacılar için 30 bin dolar toplandığını açıkladı.

Le Monde | Rusya, savaşla ilgili bilgileri engelliyor

Ukrayna işgalinin ardından Batı ülkelerinin sıraladığı yaptırımlar ve ekonomik boykot adımları, Rusya’yı küresel anlamda giderek daha izole bir pozisyona soktu. Rusya ise Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişimi engelleyerek bağımsız medya kuruluşlarını kapatmayaa başladı. Rusya’da çok sayıda gazetecinin çalışacak kurumlarının kalmaması ya da baskı altında çalışmak zorunda olmaları nedeniyle ülkeden ayrılmaya başladığı belirtildi.

Al Jazeera | Boris Johnson, Suudi Arabistan ve BAE liderleriyle görüştü

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası Rus yakıt ve gaz tedariğine bağlılıktan uzaklaşma amacıyla Körfez ülkelerine ziyarette bulundu. Johnson, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile görüştü.