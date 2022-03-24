Dünya basınında bugün | 'Rusya ordusu liderleri, Washington'ın telefonlarına çıkmıyor'

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Kremlin'nden ilk defa bir üst düzey istifa haberi geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iklim özel temsilcisi ve SSCB'nin çöküşünden sonra yürürlüğe sokulan özelleştirme politikalarında önemli rolü olan Anatoli Çubays, görevi bıraktı.
İlk olarak Bloomberg tarafından duyurulan karar daha sonra Kremlin tarafından doğrulandı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, istifanın gerekçesi ile ilgili bir açıklama yapmadı.
Rus medyası RBC'ye konuşan Çubays'e yakın iki kaynak, Putin'in eski danışmanının Türkiye'de olduğunu ve Rusya'ya dönmeyi planlamadığını ifade etti.
Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant da Çubays'i İstanbul'da bir ATM'de gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf yayımladı.
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