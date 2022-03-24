T24 LogoT24 Logo
Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | 'Rusya ordusu liderleri, Washington'ın telefonlarına çıkmıyor'

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

24 Mart 2022 09:14

T24 Dış Haberler

NATO, Ukrayna yakınlarındaki askeri varlığını iki katına çıkaracağını ve Ukrayna'nın olası biyolojik, kimyasal ve nükleer saldırılara hazırlanmasına yardımcı olacağını açıkladı. The Washington Post'un haberine göre Washington'un ABD ile Rusya savunma ve ordu liderlerini telefonda görüştürme talebi birçok kez Moskova tarafından reddedildi. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Kremlin'nden ilk defa bir üst düzey istifa haberi geldi.

24 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Yaşam maliyeti artıyor; Sunak en yoksulları sıkıştırıyor
The Independent | Britanya, yaşam standartlarındaki kayıtlı en büyük düşüşle karşı karşıya

Britanya’da enflasyon yüzde 6.2’ye çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesini gördü. Maliye Bakanı Rishi Sunak, yükselen fiyatlar karşısına sunduğu “Bahar Bütçesi”nde emekliler ve yoksul kesimi rahatlatacak adımlar açıklamadığı için tepkilerin odağında yer aldı. Sunak, Britanya’da 30 yılın en yüksek enflasyonuna sigorta prim ödemelerindeki muafiyet sınırını yılda 3 bin sterlin yükseltilmesi ve akaryakıttan alınan vergide 5 peni indirim yapmakla yanıt verdi. Sunak’ın açıkladığı planın dar gelirlileri ve emeklileri korumaya yetmeyeceği belirtildi.

New York Times | Müttefikler, Rusya'yı sınırlama hedefiyle Ukrayna yakınlarındaki kuvvetlerine destek veriyor 

NATO, Ukrayna yakınlarındaki askeri varlığını iki katına çıkaracağını ve Ukrayna'nın olası biyolojik, kimyasal ve nükleer saldırılara hazırlanmasına yardımcı olacağını açıkladı. NATO üyesi ülkelerin liderleri bugün Brüksel'de bir araya gelecek. New York Times, Rusya'nın nükleer silahları gündeme getirmesinin Ukrayna'ya saldırısının ne kadar başarısız olduğunu gösterdiğini ifade etti.

The Washington Post | Rusya'nın üst düzey ordu liderlerinin ABD'den gelen telefonları reddetmesi, 'fark etmeden savaşa girme' korkuları yarattı

The Washington Post'un haberine göre Washington'un ABD ile Rusya savunma ve ordu liderlerini telefonda görüştürme talebi birçok kez Moskova tarafından reddedildi. ABD ordu liderlerinin, tarafların birbirlerinin askeri hareketlerinden habersiz olması sebebiyle bir yanlış hesaplama veya savaş alanı kazası yaşanmasından korktuğu belirtildi.

Moscow Times |  Putin'in danışmanı Çubays Kremlin'den istifa etti; Rusya'dan ayrıldı

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Kremlin'nden ilk defa bir üst düzey istifa haberi geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iklim özel temsilcisi ve SSCB'nin çöküşünden sonra yürürlüğe sokulan özelleştirme politikalarında önemli rolü olan Anatoli Çubays, görevi bıraktı.

İlk olarak Bloomberg tarafından duyurulan karar daha sonra Kremlin tarafından doğrulandı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, istifanın gerekçesi ile ilgili bir açıklama yapmadı. 

Rus medyası RBC'ye konuşan Çubays'e yakın iki kaynak, Putin'in eski danışmanının Türkiye'de olduğunu ve Rusya'ya dönmeyi planlamadığını ifade etti.

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant da Çubays'i İstanbul'da bir ATM'de gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf yayımladı.

Le Monde | Ukrayna’da savaşın birinci ayı: Rusya’nın batağa saplanması ve tehlikeleri

Le Monde gazetesi Ukrayna’da Rusya’nın başlattığı savaşın birinci ayında son duruma ilişkin değerlendirmeleri paylaştı. Ukrayna’nın bir aydır Rus güçlerine karşı direndiği belirtilirken Rusya’nın kayıplarının Afganistan’daki savaştan daha büyük olduğu aktarıldı. NATO, Avrupa Birliği ve G7 Zirvelerinin bu hafta Ukrayna’daki savaşın görüşülmesi açısından kritik toplantılar olması bekleniyor.

Al Jazeera | Suudi Arabistan, Lübnan Başbakanı’nın “olumlu” açıklamasını kutladı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, bu hafta yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarını etkileyen tüm Lübnan’dan çıkan eylemleri durdurmaları gerektiğini söyledi. Mikati’nin açıklamaları, Beyrut ve Körfez Arap ülkeleri arasındaki gerilimin hafiflediğine ilişkin bir sinyal olarak görüldü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Mikati’nin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirleyerek “Lübnan’ın Arap ve uluslararası seviyelerdeki rolü ve statüsünün yeniden inşasına katkı sağlamasını” umduklarını söyledi.

dbbdünya basınında bugüngazeteleröne çıkanlardış basıngazeteler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24