Dünya basınında bugün | 'Rusya ordusu liderleri, Washington'ın telefonlarına çıkmıyor'

T24 Dış Haberler

NATO, Ukrayna yakınlarındaki askeri varlığını iki katına çıkaracağını ve Ukrayna'nın olası biyolojik, kimyasal ve nükleer saldırılara hazırlanmasına yardımcı olacağını açıkladı. The Washington Post'un haberine göre Washington'un ABD ile Rusya savunma ve ordu liderlerini telefonda görüştürme talebi birçok kez Moskova tarafından reddedildi. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Kremlin'nden ilk defa bir üst düzey istifa haberi geldi.

24 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Yaşam maliyeti artıyor; Sunak en yoksulları sıkıştırıyor

The Independent | Britanya, yaşam standartlarındaki kayıtlı en büyük düşüşle karşı karşıya

Britanya’da enflasyon yüzde 6.2’ye çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesini gördü. Maliye Bakanı Rishi Sunak, yükselen fiyatlar karşısına sunduğu “Bahar Bütçesi”nde emekliler ve yoksul kesimi rahatlatacak adımlar açıklamadığı için tepkilerin odağında yer aldı. Sunak, Britanya’da 30 yılın en yüksek enflasyonuna sigorta prim ödemelerindeki muafiyet sınırını yılda 3 bin sterlin yükseltilmesi ve akaryakıttan alınan vergide 5 peni indirim yapmakla yanıt verdi. Sunak’ın açıkladığı planın dar gelirlileri ve emeklileri korumaya yetmeyeceği belirtildi.

New York Times | Müttefikler, Rusya'yı sınırlama hedefiyle Ukrayna yakınlarındaki kuvvetlerine destek veriyor

NATO, Ukrayna yakınlarındaki askeri varlığını iki katına çıkaracağını ve Ukrayna'nın olası biyolojik, kimyasal ve nükleer saldırılara hazırlanmasına yardımcı olacağını açıkladı. NATO üyesi ülkelerin liderleri bugün Brüksel'de bir araya gelecek. New York Times, Rusya'nın nükleer silahları gündeme getirmesinin Ukrayna'ya saldırısının ne kadar başarısız olduğunu gösterdiğini ifade etti.

The Washington Post | Rusya'nın üst düzey ordu liderlerinin ABD'den gelen telefonları reddetmesi, 'fark etmeden savaşa girme' korkuları yarattı

The Washington Post'un haberine göre Washington'un ABD ile Rusya savunma ve ordu liderlerini telefonda görüştürme talebi birçok kez Moskova tarafından reddedildi. ABD ordu liderlerinin, tarafların birbirlerinin askeri hareketlerinden habersiz olması sebebiyle bir yanlış hesaplama veya savaş alanı kazası yaşanmasından korktuğu belirtildi.

Moscow Times | Putin'in danışmanı Çubays Kremlin'den istifa etti; Rusya'dan ayrıldı