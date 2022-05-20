Dünya basınında bugün | "Rusya, güneydoğu Ukrayna'nın bazı bölümlerini ilhak etmeye hazırlanıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta askerlerini Ukrayna'ya sokarken Moskova'nın hedefinin Ukrayna topraklarını işgal etmemek olduğunu iddia etmişti. Fransız haber ajansı AFP aracılığıyla Moscow Times ve New York Times bazı Rus ve Moskova yanlısı yetkililerin açıklamalarının Putin'in ilk günkü söylemlerinin gerçek niyetlerini yansıtmadığını düşündürdüğünü belirttiğini yazdı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu bölgelerin geleceğine sadece orada yaşayanların karar verebileceğini söyledi. Peskov, Ukrayna'nın güneyinin geleceğinin ne olacağı konusundaki soruya cevap verirken, "Bu bölgelerde yaşayanların isteği sorulmadan hiçbir şey yapılamaz" dedi. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal altındaki bölgeleri kendisine bağlamayı meşru göstermek için sahte referandumlar yapabileceğini iddia ediyordu. Rusya, 2014'te Kırım'ı Batı'nın 'yasa dışı' ilan ettiği bir referandumla kendisine bağlamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde kalıcı olmayı planladığı iddialarını reddeden Putin, bu bölgelerde birçok kişinin elektrik ve kanalizasyon sistemi olmadan yaşadığını; bunların çözülmesi ve sosyal güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Babakan Yardımcısı Marat Husnulin da salı günü, "Herson'un parlak bir potansiyeli ve Rus ailemizde iyi bir yeri olduğunu düşünüyoruz" dedi ve "Korkacak bir şey yok. Birlikte yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Herson, Rusya ve Kırım'ı birbirine karadan bağladığı için stratejik bir noktada bulunuyor.

Ukrayna'nın Rus kontrolüne düşen Berdyansk, Mariupol ve Herson gibi şehirlerinde Moskova, yerel yönetimler kurdu. Bu şehirlerde maaşların Ukrayna para birimi ile değil de Rus rublesi ile ödenmesi için hazırlıklar yapılıyor.

Husnulin çarşamba günü gittiği Zaporijya'da da, "Buraya entegrasyon konusunda yardımcı olmak için geldim" dedi.

Husnulun, Zaporijya'da bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali ile ilgili olarak da, "Eğer Ukrayna ödemeleri yaparsa Ukrayna'ya çalışır. Yapamazsa santral Rusya'ya çalışır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın Herson ve Zaporijya kentlerinin ele geçirdiği bölgelerinde 'sahte' bir bağımsızlık referandumu yapmayı planladığını iddia etmişti. Mayıs ayında Rus iktidar partisinden bir yetkili, Rusya'nın Herson'da "uzun süre kalacağını" söylemişti.

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