Dünya basınında bugün | "Rusya'dan siber operasyonlara dönüş"

T24 Dış Haberler

Microsoft yetkilileri ve siber güvenlik uzmanları, Rus istihbaratının ABD yönetimi, şirketleri ve düşünce kuruluşlarının bilgisayar ağlarını delmek için çalışmalarını tekrar başlattığı konusunda uyarıda bulundu. ABD ile Rusya arasında tırmanan diplomatik gerilimin ardından artık Rusya vatandaşları, göçmen vizesi almak için Polonya'ya gitmek zorunda kalacak. Sudan'da ordunun Başbakan Abdullah Hamduk'u ev hapsine koyduğu ve sivil liderlerin bazılarını gözaltına aldığı belirtildi. Premier Lig’in 9. haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United’ı 5-0 mağlup ederken, Mohamed Salah hat-trick yaparak farklı galibiyetin mimarı oldu.

25 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Maliye Bakanı, bütçe taahhütlerinde "göz boyamakla" suçlanıyor

Britanya İşçi Partisi, bütçe taahhütlerini açıklayan Maliye Bakanı Rishi Sunak'ı göz boyamakla suçladı. Çarşamba günü gerçekleşecek bütçe ve harcama değerlendirmesi öncesi Sunak, bütçeye 7 milyar sterlinlik taahhütte bulundu. Öte yandan bu paranın yalnızca 1.5 milyar sterlininin yeni olduğu belirtildi. Sky News'a konuşan Sunak, duyurduğu bütçenin pek çoğunun daha önce duyurulduğunu kabul etti. Sunak "Bunu artırarak 1.5 milyar sterlin ekledik" dedi. İşçi Partisi, Maliye Bakanı'nı "İşe koyulmak yerine planları yeniden açıklıyorlar" sözleriyle eleştirdi.

The Independent | Salah, Solskjaer'e acı çektirtti

Premier Lig’in 9. haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United’ı 5-0 mağlup ederken, Mohamed Salah hat-trick yaparak farklı galibiyetin mimarı oldu. Liverpool, puanını 21’e yükselterek Chelsea’nin ardından ikinci sıraya yükseldi. Manchester United ise 14 puanla 7. sırada yer aldı.

New York Times | Rusya, gösterilen tepkiye rağmen siber operasyonu tekrar başlattı

Microsoft yetkilileri ve siber güvenlik uzmanları, Rus istihbaratının ABD yönetimi, şirketleri ve düşünce kuruluşlarının bilgisayar ağlarını delmek için çalışmalarını tekrar başlattığı konusunda uyarıda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, bu sene Moskova'ya farklı ülkelerde yürüttüğü siber casusluk operasyonları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

The Washington Post | Pakistan, IŞİD'le mücadelede Taliban'a yardım ediyor

The Washington Post'a konuşan iki Taliban lideri, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in 'Horasan kolu'yla mücadeleleri için Pakistan'ın kendilerine resmi olmayan kanallardan istihbarat ve teknik destek sapladığını ifade etti.

Moscow Times | Rusların artık ABD göçmen vizesi için Varşova'ya gitmesi gerekiyor

ABD ile Rusya arasında tırmanan diplomatik gerilimin ardından artık Rusya vatandaşları, göçmen vizesi almak için Polonya'ya gitmek zorunda kalacak.