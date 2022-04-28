Dünya basınında bugün | Rusya'dan doğal gaz hamlesi

T24 Dış Haberler
Rusya’nın iki Avrupa Birliği ülkesi; Polonya ve Bulgaristan’a gaz tedariğini kesme kararı Avrupa Birliği’ni bir enerji krizinin kıyısına getirdi. Gazprom’un Polonya ve Bulgaristan kararının ilk etkisi doğalgaz fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Rusya eski ABD piyadesi Trevor Reed'i ABD'li yetkililere teslim ederken ABD ise Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Rusya'ya iade etti. Takas, Türkiye'de gerçekleştirildi.
28 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Rusya’nın gaz tedariğini kesmesiyle enerji fiyat krizi endişesi
Rusya’nın iki Avrupa Birliği ülkesi; Polonya ve Bulgaristan’a gaz tedariğini kesme kararı Avrupa Birliği’ni bir enerji krizinin kıyısına getirdi. Gazprom’un Polonya ve Bulgaristan kararının ilk etki doğalgaz fiyatlarında yüzde 20’lik bir artış oldu. Polonya Başbakanı, Rusya’nın bu adımını “direkt saldırı” olarak niteledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere "yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini" söyledi.
The Independent | Britanya Sağlık Bakanı’nın Hazine’de çalıştığı dönem vergi cennetindeki vakıfla ilişkisi gündemde
Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid’in Hazine Bakanlığı’nda çalıştığı dönem deniz aşırı bir vakıftan faydalandığı öğrenildi. Javid’in bu sırada durumdan kimseyi bilgilendirmediği aktarıldı.
Javid’in kendi vergi yükünü hafifletmek amacıyla bir vergi cennetindeki vakıftan faydalandığı belirtildi. David, geçen ay yaptığı açıklamada siyasete girmeden önce Britanya’da ikamet etmeyenlerin faydalandığı vergi statüsünden faydalandığını da açıklamıştı.
New York Times | Rusya, Ukrayna'ya yardım konusunda daha fazla karşı adım tehdidinde bulundu
Financial Times (ABD edisyonu) | Rusya; Polonya ve Bulgaristan'a vanaları kapatırken gaz fiyatları yükseldi
Rusya, Batı ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımlarını sürdürürken Avrupa Birliği ve NATO üyeleri Polonya ile Bulgaristan'a doğal gaz akışını kesti. Kararı 'Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmedikleri için' aldıklarını belirten Rusya, Batı'ya daha fazla 'karşı adım da atılabileceğini' ifade etti. Avrupa Birliği, Rusya'nın kararını 'şantaj' olarak nitelendirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya, gaz tedarikçisi olarak güvenilmez bir ülke" dedi.
Vanaların kapanmasının ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 10 artış görüldü.
Moscow Times | Rusya, eski ABD piyadesi Reed ile Pilot Yaroşenko'u takas etti
Rusya eski ABD piyadesi Trevor Reed'i ABD'li yetkililere teslim ederken ABD ise Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Rusya'ya iade etti.
Takas, Türkiye'de gerçekleştirildi. ABD, bu takastaki yardımları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.
Takasın Washington-Moskova hattında ilişkilerin Soğuk Savaş'tan bu yana en kötü olduğu dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Le Monde | ABD, Ukrayna’ya askeri desteği organize ediyor
Rusya’nın başlattığı savaşın ikinci ayında 40 ülke, Almanya’daki bir ABD üssünde bir araya gelerek Ukrayna’nın askeri ihtiyaçlarını değerlendirdi. Ukrayna üzerine bir çalışma grubunun her ay desteğin koordinasyonunu değerlendirmek üzere bir araya gelmesi kararlaştırıldı. ABD ve müttefikleri tarafından belirlen 5 milyar dolarlık askeri ekipman desteğinin 3.7 milyar dolarını ABD üstlendi.
Al Jazeera | İsrail’de mahkeme düğünde kundakçı saldırıyı kutlayan yedi kişiyi mahkum etti
İsrail’de 2015 yılında bir düğüne gidenler, Filistinli bir çocuk ve ailesinin ölümüne neden olan kundakçılığı kutlamıştı. Mahkeme, 7 kişiyi şiddete ve teröre kışkırtma suçundan mahkum etti. Batı Şeria’da meydana gelen saldırıda 18 aylık bebek ve ailes ihayatını kaybetmişti. Yargılamaya konu olan düğüne gidenler şarkılar ve danslarla yaşanan trajediyi kutlamıştı.