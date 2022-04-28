Dünya basınında bugün | Rusya'dan doğal gaz hamlesi

T24 Dış Haberler

Rusya’nın iki Avrupa Birliği ülkesi; Polonya ve Bulgaristan’a gaz tedariğini kesme kararı Avrupa Birliği’ni bir enerji krizinin kıyısına getirdi. Gazprom’un Polonya ve Bulgaristan kararının ilk etkisi doğalgaz fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Rusya eski ABD piyadesi Trevor Reed'i ABD'li yetkililere teslim ederken ABD ise Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Rusya'ya iade etti. Takas, Türkiye'de gerçekleştirildi.

28 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Rusya’nın gaz tedariğini kesmesiyle enerji fiyat krizi endişesi

Rusya’nın iki Avrupa Birliği ülkesi; Polonya ve Bulgaristan’a gaz tedariğini kesme kararı Avrupa Birliği’ni bir enerji krizinin kıyısına getirdi. Gazprom’un Polonya ve Bulgaristan kararının ilk etki doğalgaz fiyatlarında yüzde 20’lik bir artış oldu. Polonya Başbakanı, Rusya’nın bu adımını “direkt saldırı” olarak niteledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere "yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini" söyledi.

The Independent | Britanya Sağlık Bakanı’nın Hazine’de çalıştığı dönem vergi cennetindeki vakıfla ilişkisi gündemde

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid’in Hazine Bakanlığı’nda çalıştığı dönem deniz aşırı bir vakıftan faydalandığı öğrenildi. Javid’in bu sırada durumdan kimseyi bilgilendirmediği aktarıldı.

Javid’in kendi vergi yükünü hafifletmek amacıyla bir vergi cennetindeki vakıftan faydalandığı belirtildi. David, geçen ay yaptığı açıklamada siyasete girmeden önce Britanya’da ikamet etmeyenlerin faydalandığı vergi statüsünden faydalandığını da açıklamıştı.

New York Times | Rusya, Ukrayna'ya yardım konusunda daha fazla karşı adım tehdidinde bulundu

Financial Times (ABD edisyonu) | Rusya; Polonya ve Bulgaristan'a vanaları kapatırken gaz fiyatları yükseldi

Rusya, Batı ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımlarını sürdürürken Avrupa Birliği ve NATO üyeleri Polonya ile Bulgaristan'a doğal gaz akışını kesti. Kararı 'Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmedikleri için' aldıklarını belirten Rusya, Batı'ya daha fazla 'karşı adım da atılabileceğini' ifade etti. Avrupa Birliği, Rusya'nın kararını 'şantaj' olarak nitelendirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya, gaz tedarikçisi olarak güvenilmez bir ülke" dedi.

Vanaların kapanmasının ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 10 artış görüldü.

Moscow Times | Rusya, eski ABD piyadesi Reed ile Pilot Yaroşenko'u takas etti

Rusya eski ABD piyadesi Trevor Reed'i ABD'li yetkililere teslim ederken ABD ise Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Rusya'ya iade etti.

Takas, Türkiye'de gerçekleştirildi. ABD, bu takastaki yardımları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.