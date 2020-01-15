Dünya basınında bugün | Rusya'da gündem 'şişman kediler'

T24 Dış haberler

Britanya'da sağlık sistemindeki uzun süredir tartışılan problemler sürüyor. Temsilciler Meclisi bugün ABD Başkanı Donald Trump'a yönelttikleri suçlamaları Senato'ya göndermeyi oylayacak. Rusya'da bir uçağa 'şişman kedi' sokulması ülke çapında tartışma başlattı.

15 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya, Avrupa Birliği’ni 75 bin suçlu hakkında uyarmakta başarısız oldu

Britanya’nın ülkedeki 75 bin yabancı suçlunun tutukluluk bilgileri hakkında Avrupa Birliği ülkelerine gerekli detayları vermediği ortaya çıktı. Britanya’da kolluk kuvvetleri tarafından ortak kullanılan bir sistemde tespit edilen hata, son 5 yıldır ülkede çoğu cinayet ve tecavüz olan suçları işleyen Avrupa Birliği vatandaşlarının ülkelerine gönderilmediğini ortaya çıkardı. Avrupa Birliği ülkeleri kendi vatandaşlarına Britanya’da verilen cezalardan bu süre boyunca haberdar olmadı. Tespit edilen hata; Britanya’nın güvenlik politikaları konusunda Avrupa Birliği’nin güvenini boşa çıkardığı yorumlarına neden oldu.

The Independent | Britanya’da sağlık sisteminde yeni bir kriz: Hasta şikâyetleri takip edilmiyor

Yapılan son anketler Britanya’da insanların ulusal sağlık sistemine duyduğu güvenin gittikçe azaldığına dikkati çekerken hastanelerin şeffaflık sorunu da gündeme getirildi. Ülkedeki 8 hastaneden 7’sinin sistemlerine yapılan hasta şikâyetlerinin takip edilmediği belirtildi. Hastanelerin daha yakından kontrol edilmesi için bir mekanizma oluşturulması gerektiği öne sürüldü.

The New York Times | Dökümanlar Trump'ın Ukrayna'ya uyguladığı baskı kampanyasına dair yeni detaylar ortaya çıkardı

Ortaya yeni çıkan kanıtlar ve kısa mesajlar, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Ukrayna'da Demokrat başkan aday adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden hakkında yıpratıcı bilgiler bulunması için bir kampanya yürüttüğüne dair daha çok kanıt sundu. Yeni materyaller Senato'daki Cumhuriyetçilere tanık ifadeleri sunmaları ve ek döküman vermeleri için yapılan baskıları arttırdı.

The Washington Post | Temsilciler Meclisi bugün suçlamaları Senato'ya göndermeyi oylayacak

ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi bugün azil soruşturması kapsamında Donald Trump'u suçlu bulduğu "gücünü kötüye kullanma" ve "Kongre'nin işleyişini engelleme" suçlamalarını Senato'ya göndermeyi oylayacak. Temsilciler Meclisi suçlamaları gönderme yönünde karar alırsa Senato'da duruşmalar başlayacak.

Moscow Times | Rusya: Uçak kabinlerine şişman kedi giremez

Biz uçağın kabinine gizlice sokulan bir kedinin ülkeden gündem olmasının ardından Rusya Ulaştırma Bakanlığı uçaklara alınan hayvanlara yeni boyut ve kilo kuralları getirmeyi kararlaştırdı.

Le Monde | Pete Buttigieg: Eski asker demokrat aday

ABD’nin Demokrat başkan adaylarından Pete Buttigieg, 37 yaşında partisinin anketlerinde ön sıralara çıkmayı başardı. Indiana kökenli eski asker ve eşcinsel olduğunu açıklayan Buttigieg, Demokratların merkez adayı Joe Biden ile karşı karşıya geliyor.

Al Arabiya | İran, Ukrayna Havayolları’na ait uçağın vurulma görüntülerini çeken kişiyi tutukladı

İran Devrim Muhafızları’nın olaydan 3 gün sonra Ukrayna Havayolları’na ait uçağı ‘yanlışlıkla’ vurduklarını açıklamasının ardından 176 kişinin öldüğü olayda sorumlu olanların yargılanacağı belirtilmişti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin olayla ilgili olarak gözaltılar olduğunu açıklamasının ardından uçağın vurulma anına ilişkin videoyu çektiği iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.