Dünya basınında bugün | Baskılara rağmen Navalni destekçileri bu hafta sonu da sokaklardaydı

T24 Dış Haberler

İlk Koronavirüs vakasının görülmesi üzerinden bir yıl geçen ve salgından ciddi anlamda etkilenen İngiltere'de hastane yöneticileri, sağlık çalışanlarının "yorgun ve bitkin" durumda olduğunu söyledi. New York Times, 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybettikten sonra kendisinin ve ekibinin sonuçları tersine çevirmek amacıyla attığı adımları derledi. Trump'ın 9 Şubat'ta başlayacak azil duruşmalarında kendisini savunması için tuttuğu avukatlar istifa etti. Rusya'nın farklı şehirlerinde on binlerce kişi hafta boyunca yapılan baskı girişimleri ve gözaltılara rağmen sokağa çıktı.

1 Şubat 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | "İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin Covid krizinden toparlaması aylar sürecek"

İlk Koronavirüs vakasının görülmesi üzerinden bir yıl geçen ve salgından ciddi anlamda etkilenen İngiltere'de hastane yöneticileri, sağlık çalışanlarının "yorgun ve bitkin" durumun da olduğunu, Covid-19 krizi bittiğinde dahi sistemin toparlamasının aylar süreceğini söyledi. Ulusal Sağlık Sistemi Sağlayıcıları yöneticisi Chris Hopson, sağlık çalışanlarının uzun bir süredir dinlenmediğini, salgın bittikten sonra çok sayıda kişinin izne çıkmak isteyeceğini söyledi. Hopson, "Ulusal Sağlık Sistemi'nin aynı yoğunlukta çalışmaya devam etmesinş bekleyemeyiz" dedi.

The Independent | "Hükûmet yoksul bölgelerde Koronavirüs vakalarıyla başa çıkmayı başaramıyor"

İngiltere'de uygulanan önlemlerle birlikte Koronavirüs vakaları düşse de istatistikler ülkenin yoksul bölgelerinde vaka artış hızında düşüşün yavaş ilerlediğini gösterdi. İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar, ülkedeki yoksul bölgelerin Koronavirüs mücadelesine yardım etmek için daha fazla maddi destek sağlanması gerektiğini savundu. Hükûmet, salgın boyunca en düşük gelirli ailelere destek olunduğunu savunurken bu bölgede salgının yeterli derecede kontrol altına alınmadığı belirtildi.

New York Times | 77 gün: Trump'ın seçimleri bozmak için yürüttüğü kampanya; Bir yalan nasıl Kapitol'e saldırı ateşledi?

New York Times, 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybettikten sonra kendisinin ve ekibinin sonuçları tersine çevirmek amacıyla attığı adımları derledi. Gazete, Trump müttefiklerinin "ölü seçmenler oy kullandı" iddiasının yanlış olduğunun kanıtlanmasından atılan "düzensizlik" tweetlerine birçok örnek sundu. Örnekler arasında Detroit'te çalıntı oy taşındığı iddia edilen bir çantadan kamera çıkmasına da yer verildi. Gazete, Trump'ın "seçimleri kazandığı yalanının" sonunda 6 Ocak Kongre binası baskınına yol açtığını ifade etti.

The Washington Post | Trump yanlış iddialarda bulunmaya devam ederken avukatları istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Şubat'ta başlayacak azil duruşmalarında kendisini savunması için tuttuğu avukatlar istifa etti. Konuya yakın iki kaynak, Washington Post'a Trump'ın avukatlarından savunmalarını "seçimi kazandığı üzerine kurmalarını istediğini" söylediğini aktardı. Kaynaki tarafların bu savunma üzerine anlaşamayınca ayrıldığını ifade etti. 45. ABD Başkanı dün, "halkı kalkışmaya teşvik etme" ile suçlandığı duruşmalarda kendisini David Schoen ve Bruce L Castor isimli avukatların savunacağını duyurdu.

Moscow Times | Navalni destekçileri baskıya karşı çıkıp Rusya genelinde protesto düzenledi

Rusya'nın farklı şehirlerinde on binlerce kişi hafta boyunca yapılan baskı girişimleri ve gözaltılara rağmen sokağa çıktı. Başkent Moskova'da şehir merkezi ve metro istasyonları kapatıldı. Bir gözlem grubu, ülke genelinde yaklaşık 5 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Le Figaro | Ayrılıkçılık yasası: Hükûmet eleştirilerle karşı karşıya

Fransa'da İslamcı Ayrılıkçılık ve radikal İslam ile mücadele amacıyla hazırlanan "Cumhuriyet İlkelerine Saygıyı Güçlendirme Yasası", Meclis özel komisyonunda kabul edildi. Yasa tasarısı bugünde itibaren Meclis'te görüşülecek. Muhalefet partilerinin hepsinin yasa tasarısına dair kendi görüşlerine bağlı olara itirazları bulunuyor. Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçiler (LR), türban tartışmasını ve "üniversitelerde türban yasağı getirilmesine ilişkin" komisyonda reddedilen değişiklik önergesini de Genel Kurul’da yeniden gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Al Jazeera | Suriye'nin kuzeyinde bombalı araç ve silahlı saldırı: 13 kişi öldü

Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen iki bombalı araç patlaması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralı olduğıu öğrenildi. Patlamaların Azez şehri ve yakın bir köyde meydana geldiği belirtildi. Başka bir saldırıda ise Haseke'de bir kişinin vurularak öldürüldüğü belirtildi.