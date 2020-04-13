Dünya basınında bugün | "Rusya, ABD ve Suudi Arabistan arasında eşi benzeri görülmemiş bir iş birliği"

T24 Dış haberler

OPEC+'nın aldığı tarihi petrol üretimini düşürme kararı dünya basınında geniş yer buldu. New York Times kararı, "Rusya, ABD ve Suudi Arabistan arasında eşi benzeri görülmemiş bir iş birliğinin" sonucu olarak değerlendirdi. Washington Post, ABD'de solunum cihazına bağlanan hastaların ihtiyaç duyduğu bazı ilaçların bulunamadığını yazdı. Britanya’da Koronavirüs kaynaklı ölümler 10 bini geçti.

13 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Koronavirüs kaynaklı ölümler 10 bini geçti; hükûmete koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle tepki yağıyor

Britanya’da yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşarken uzmanlar hükûmeti ülkenin Avrupa’da en kötü etkilenen ülke olma yolunda gittiğine karşı uyardı. Hükûmetin danışmanlarından biri olan Jeremy Farrar, Britanya’da hastanelerde günlük yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Salgının düşüşe geçmesini beklediklerini söyleyen Farrar, “Fakat Britanya yüksek ihtimalle Avrupa’nın en çok etkilenen ülkelerinden olacak” dedi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı artarken sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ve test eksikliği de tepki çekmeye devam ediyor.

The Times | Hastaneden taburcu olan Johnson sağlık çalışanlarına teşekkür etti: İşler iki türlü de gidebilirdi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün 1 haftadır Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastanede 3 gecesini yoğun bakımda geçiren Johnson, Koronavirüs tedavisine hastane dışında izole bir şekilde devam edecek. Taburcu olmadan önce bir not paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür eden Johnson, “Hayatımı onlara borçluyum, işler iki türlü de gidebilirdi” dedi. Hükûmete yakın kaynaklar, Johnson’ın en az bir hafta daha istirahat etmesi gerektiğini aktardı.

New York Times | Petrol devleri üretimi sınırlandırdı, tansiyonu düşürdü

NYT, "Rusya, ABD ve Suudi Arabistan arasında eşi benzeri görülmemiş bir iş birliği" sonuncunda OPEC+'nın tarihin en büyük petrol üretim kesintisi konusunda anlaştığını yazdı. 4 gün boyunca nihai bir karara varılmamasının ardından kaynaklar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin ve diğer petrol üreten ülkelerin rekor kesinti konusunda anlaştığını bildirdi. OPEC+ olarak bilinen topluluğun petrol fiyatlarına destek olmak için 9.7 milyon varil kesintiye gideceği belirtildi.

The Washington Post | İlaç kıtlığı, hastanelerin canını yakıyor

WaPo'nun aktardığına göre ABD'nin çeşitli bölgelerindeki hastaneler antibiyotik, antiviral ve yatıştırıcı gibi solunum cihazına bağlı hastalar için gerekli ilaçları bulamıyor. Haberde Hindistan gibi ülkelerin bu ilacı artık ihraç etmediği ve kendi hastaları için ürettiğini aktardı.

Moscow Times | Kremlin: Putin ve Trump, OPEC+'nın petrol anlaşmasından memnun

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın OPEC+'nın tarihi 9.7 milyon varil kesinti kararının "önemi konusunda mutabık kaldığı" ifade edildi. Açıklamada Putin, Trump ve Suudi Kral Selman'ın telefon konuşması yaptığı belirtildi.

Le Figaro | ABD’de Koronavirüs çatlağı

Yarım milyon yeni tip Koronavirüs vakasının olduğu ABD dünyada pandeminin merkez üssü hâline geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bini aşarken Trump yönetimi ekonominin salgın nedeniyle uzun süre kapalı kalmasını istemiyor. Trump yönetiminin Koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan kısıtlama kararlarının 1 Mayıs’tan sonraya uzamamasını istediği ortaya çıktı.

Al Arabiya | Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Veliaht Prens, tarihi OPEC+ görüşmelerinde 9.7 milyon varil kesinti kararına öncülük etti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin ve diğer petrol üreten ülkelerin rekor kesinti konusunda anlaştığını bildirildi. OPEC+ olarak bilinen topluluğun petrol fiyatlarına destek olmak için 9.7 milyon varil kesintiye gideceği belirtildi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, kesinti kararına varan görüşmelerde Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın öncülük ettiğini söyledi. Enerji Bakanı, Suudi Arabistan’ın büyük petrol üretici şirketleri ikna sürecinin biraz zaman aldığını söyledi.