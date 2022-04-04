Dünya basınında bugün | Rus ordusu çekildi, Buça'daki katliam ortaya çıktı

T24 Dış Haberler

Rus güçleri, Kiev yakınında bulunan Buça'dan çekildiğinde kasabadaki dehşet ortaya çıktı. Sivillerin öldürüldüğü, sokaklarda cesetlerin görüldüğü Buça’yla ilgili Batı liderleri, Rusya’yı savaş suçları işlemekle suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın ülkede yaptığının "soykırım" olduğunu söyledi ve Moskova'nın sorumlu tutulmasını istedi. Moskova, pazartesi günü "Ukrayna'nın Rus askerlerinin Buça'da zulüm yaptığı" iddialarına cevap vermek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin özel bir oturumda toplanmasını istedi.

4 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Buça’da dehşet: Rusya, işkence ve sivillerin katliamıyla suçlanıyor

The Independent | “Korkunç bir savaş suçu”

Rus güçleri, Kiev yakınında bulunan Buça'dan çekildiğinde kasabadaki dehşet ortaya çıktı. Sivillerin öldürüldüğü, sokaklarda cesetlerin görüldüğü Buça’yla ilgili Batı liderleri, Rusya’yı savaş suçları işlemekle suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Buça’da Rus güçlerinin “soykırım” uyguladığını belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Rus güçlerinin işlediği suçlarla ilgili “IŞİD’den beter” ifadesini kullandı. Görgü tanıkları, Buça’da toplu mezarlar olduğu, sokakta elleri bağlanmış cesetler görüldüğünü aktardı.

New York Times | Ukrayna, Rus askerlerini savaş suçu işlemekle suçladı

Ukrayna'da Rus askerlerinin çekildiği topraklara basın ve Ukrayna ordusunun girmesi Moskova'nın bölgede savaş suçu işlediğine dair daha çok kanıt ortaya koydu. Kiev yakınlarındaki Buça kasabasında sokaklarda cesetler ve toplu mezarlar bulundu. Elleri bağlı cesetlerin fotoğraflanması, sosyal medyada yankı uyandırdı. Batı ülkeleri görüntülere sert tepki gösterip Rusya'ya daha ağır yaptırımlar uygulama tehdidinde bulundu.

The Washington Post | Zelenski, Rus saldırılarına 'soykırım' dedi

Kiev'in çevresindeki kasabalarda sivillerin sokaklardaki cesetlerinin görüntülenmesi ve insanların infaz edildiğine dair bilgiler uluslararası tepkiye sebep olurken Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın ülkede yaptığının "soykırım" olduğunu söyledi ve Moskova'nın sorumlu tutulmasını istedi. Ukraynalı yetkililer, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Buça'daki bir toplu mezarı ziyaret etmesini istediklerini belirtti.

Moscow Times | Rusya, Buça konusunda BM Güvenlik Konseyi toplantısı istedi

Moskova, pazartesi günü "Ukrayna'nın Rus askerlerinin Buça'da zulüm yaptığı" iddialarına cevap vermek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin özel bir oturumda toplanmasını istedi.

Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Dmitri Polyanski, "Buça'da Ukraynalı radikallerin yaptığı korkunç provokasyonun ardından Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Nisan'da toplanmasını istedi" açıklamasında bulundu.

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Samantha Power çağrıya tepki göstererek, "Rusya yine Kırım ve Halep'te kullandığı taktikleri uyguluyor. Savunulmazı savunmaya çalışacaklar. Rusya'nın bu toplantıyı istemesinin sebebi tepki gösteriyormuş gibi davranmak ve sorumluluk çağrısı yapmak" dedi.

Mevcut olarak ABD'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın başında olan Power, "Kimse buna inanmıyor" ifadelerini kullandı.

BM yetkilileri henüz pazartesi günü bir toplantı yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Rusya'nın Kiev çevresinde çekildiği bölgelere basın ve Ukrayna askeri girdiğinde Buça gibi kasabaların sokaklarında yüzlerce ceset ve toplu mezarlar bulundu. Ukrayna, Rus ordusunun bölgede tecavüz ve yağma gibi başka suçlarda işlediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus askerine "kasap" dedi.

Rusya suçlamaları reddetti ve cesetleri Moskova'nın tepki görmesi için Kiev'in yerleştirdiğini iddia etti.

Le Monde | Savaş, cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasını nasıl etkiledi

Fransa, 11 Nisan’da ilk turu gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanırken adayların gündemi son haftalarda Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş oldu. Adaylar, savaşa karşı tavırlarını sunmak durumunda kaldı. Aşırı sağda Marine Le Pen, Ukrayna savaşı gündeminde öne çıkarken rakibi Éric Zemmour’un zayıf kaldığı belirtildi. Solda ise Jean-Luc Mélenchon, Ukrayna gündemini kampanyasına dahil etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, krizdeki diplomasi trafiği nedeniyle seçim kampanyasını geç başlattı.

Al Jazeera | Ürdün prensi, unvanından vazgeçti

Ürdün'de geçen yıl adı darbe girişimine karışan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, "prens" unvanından vazgeçtiğini duyurdu. Hamza bin Hüseyin, "Son yıllarda tanık olduklarımdan sonra, babamın bana aşıladığı ve hayatım boyunca çok sıkı bir şekilde uymaya çalıştığım değişmezler ile kişisel kanaatlerimin, kurumlarımızın modern yöntem ve yönelimleriyle örtüşmediği sonucuna vardım. Allah'a emanet bilinci ve vicdan gereği prens unvanından vazgeçmeyi uygun gördüm" ifadelerini kullandı.