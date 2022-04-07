Dünya basınında bugün | Rus güçleri odağını değiştirirken doğudaki Ukraynalılar kaçıyor

T24 Dış Haberler

ABD basını, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş 42'inci günündeyken Rus ordusunun saldırı odaklarını ülkenin doğusuna doğru çevirdiği aktarıldı. Ülkenin doğusunda bulunan Ukraynalılar bölgeden kaçmaya çalışırken ABD ve Britanya, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını artırdı. ABD'nin yeni yaptırım paketinde Rusya lideri Vladimir Putin'in kızları ve eski eşi de yer aldı. The Moscow Times, Rusya'nın Ukrayna'da ölen veya yaralanan askerlerinin bir bölümünün durumunu hem resmi listelerden hem de listede yer alamayan askerlerin ailelerinden sakladığı iddiasına yer verdi. Fransa basınının gündeminde ise 11 Nisan Pazar günü Fransa'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi var.

7 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

New York Times | Rusya saldırılarının odağını değiştirirken doğudan kaçış

Buça'daki katliam görüntülerini gören ve Rusya'nın saldırılarını ülkenin doğusuna odaklandıracağını duyan birçok Ukraynalı, bölgeden kaçmaya başladı. ABD, sivillerin katledilmesine ilişkin görüntülerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi. AB'nin ise Rusya'dan fosil yakıt alınmasını yasaklama ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

Wall Street Journal | Ukrayna, doğudaki sivilleri kaçmaları konusunda uyardı

Kiev ve çevresinden çekilen Rus askerlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrılıkçı kontrolünde olmayan bölgelerini vuracağı söylenilirken Ukrayna, buradaki sivillere bölgeyi terk etme çağrısında bulundu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, ''Hâlâ fırsat varken buradan çıkmalısınız'' dedi.

Moscow Times | 'Er Pivovarov görevde': Rusya, askeri kayıplarını böyle saklıyor

Rusya'nın Ukrayna'da ölen veya yaralanan askerlerinin bir bölümünün durumunu hem resmi listelerden hem de listede yer alamayan askerlerin ailelerinden sakladığı iddia edildi.

Örneğin Stanislav Pivovarov'un ebeveynleri iki haftadır şubat ayında Ukrayna'ya gönderilen 21 yaşındaki oğullarının durumu hakkında bilgi almaya çalışıyor; ancak açık bir cevap alamıyordu. Aile mart ayının sonunda Telegram'da paylaşılan bir video sonucunda oğlunun Ukraynalı askerler tarafından esir alındığını gördü.

Bunu gördükten sonra anne Tatyana Pivovarova, oğlunun hizmet ettiği askeri birim Ingushetia'ya ulaştı ve bilgi istedi. Cevap olarak kendisine, ''Er Pivovarov görevde'' denildi.

Moscow Times'a konuşan anne Pivovarova şunları anlattı:

''Oğlumuz savaş tutsakları listesinde yoktu, ancak sonra bacağında ciddi yaralanmayla Dnipropetrovsk'ta (Ukrayna kenti) hastanede olduğu ortaya çıktı. Şu an hayatta mı onu bile bilmiyoruz. Savunma Bakanlığı oğlumun görevde olduğunu ve hastanedeki videonun sahte olduğunu söylüyor. Kendi oğlumu nasıl tanımayabilirim?''

Rusya ve Ukrayna, ölen Rus askerleri hakkında çok farklı veriler sunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Mart itibarıyla bin 351 Rus askerin Ukrayna'da öldüğünü söylerken; Ukrayna ordusu öldürülen asker sayısının 18 bini geçtiğini iddia ediyor. Washington da şu ana kadar Moskova'nın gönderdiği askerlerden ölen sayısının 10 bini geçtiğini belirtmişti.

The Guardian | ABD, Putin’in kızlarını yaptırım listesine aldı

ABD ve Britanya, Ukrayna işgalini sürdüren Rusya’ya karşı bir dizi yeni yaptırım açıkladı. ABD’nin açıkladığı yeni yaptırımlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızları Maria Vorontsova ve Katerina Tikhonova, eski eşi Lyudmila Shkrebneva ile, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ailesi de bulunuyor. Britanya da yeni ekonomik yaptırımların yer aldığı bir paket açıkladı.

The Independent | Maliye Bakanı Sunak’ın eşinin özel statüyle az vergi ödediği belirtildi

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın eşi Akshata Murthy’nin ikametgahını yurt dışında göstererek vergiden tasarruf ettiği anlaşıldı. Murthy’nin 3.5 milyar pound’luk aile şirketi servetinin eşi Sunak Maliye Bakanı olduktan sonra dahi yurt dışında olduğu tespit edildi. Kaynaklar, bu şekilde Murthy’nin yıllar içinde milyonlarca pound vergi ödemekten kurtulmuş olabileceğini söyledi. Sunak, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Le Monde | Cumhurbaşkanlığı seçimi: Belirsiz bir oylamanın riskleri

Fransa’da bu pazar cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleşecek. Ipsos’un da parçası olduğu bir anket çalışması, Fransa’nın cumhurbaşkanlığı seçimine birçok belirsizlik içinde gideceğini gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in ikinci turda karşı karşıya gelmesi beklenirken soldan Jean Luc Melenchon’un da bir sürpriz yaratabileceği düşünülüyor. Seçime katılmayanların oranının da 2002 seviyesine yetişebileceği tahmin ediliyor.

Al Jazeera | İsrail’deki iktidar koalisyonu parlamentodaki çoğunluğu kaybetti

İsrail'de iktidardaki koalisyon, Başbakan Naftali Bennett'in Yamina partisinden bir milletvekilinin istifa etmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Milletvekili İdit Silman'ın istifasının ardından Bennett liderliğindeki koalisyonun İsrail parlamentosu Knesset'teki koltuk sayısı muhalefetle aynı sayıya; 60'a düştü. İsrail'de muhalefetin ortak bir cephesi olmadığı için mevcut olarak hükümetin düşme tehlikesi olmadığı belirtildi.