Dünya basınında bugün | "Rus bilgisayar korsanları, Britanyalı eski bakandan gizli belgeler çaldı"

T24 Dış Haberler
Britanya'nın gündeminde 2019'da sızdırılan bazı belgelerin eski bir bakanın e-posta adresinden "Ruslar tarafından çalındığının" tespit edilmesi var. ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft'a sosyal medya aplikasyonu TikTok'u alması için 15 Eylül'e kadar süre verdi. Birleşmiş Milletler için hazırlanan bir raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sürdürdüğü ve birçok ülkenin, Pyongyang'ın balistik füzelerine yerleştirebileceği minyatür nükleer cihazlar geliştirmiş olabileceğine inandığı belirtildi.
4 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Telegraph | Ruslar 'kabine üyesi bakanı hackledi'
2019 genel seçimleri öncesi Londra ile Washington arasında yapılması planlanan ticaret anlaşmasına dair belgeler sızdırılmıştı. The Telegraph'ın aktardığına göre bu belgelerin eski Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'un e-posta hesabından Ruslar tarafından çalındığı tespit edildi. Habere göre hükûmet bunun üzerine pazartesi akşamı güvenlik uygulamalarını incelemeye başladı. The Guardian'ın aktardığına göre belgeler eski bakanın kişisel e-pota hesabında bulunuyordu. Muahlefet, neden gizli belgelerin kişisel e-posta adresine gönderildiğini sorguladı.
The Guardian | "Bir titan, bir vizyoner": John Hume anıldı
Kuzey İrlanda barış sürecinin mimarlarından Nobel Barış Ödülü sahibi eski SDLP lideri John Hume, 83 yaşında hayatını kaybetti. The Guardian, bugünkü nüshasında bütün bir sayfasını Hume için yazılan anma mesajlarına ayırdı.
The New York Times | TikTok, CEO gibi davranma içgüdüsünü hayata geri döndürdü
ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimleri öncesinde kampanya yaparken ülkenin ekonomisini kendi "iş imparatorluğunu" yönettiği gibi yöneteceğini söylemişti. NYT, Trump'ın Çinli sosyal medya aplikasyonu TikTok'un satılması konusunda bir CEO gibi davrandığını ve şirketlerin hamlelerini tayin etmeye çalıştığını ifade etti. Trump dün, ülkesindeki kolu "çok Amerikalı bir şirkete" satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladı. Trump hafta sonu telefonda Microsoft CEO'suna TikTok'u almaları için rızasını verdiğini de söyledi
The Washington Post | Trump'ın yeni hedefi üst düzey virüs yetkilisi
The Washington Post, Trump'ın Dr. Anthony Fauci'den sonra bu sefer de yine Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nden Dr. Deborah Birx'ü hedef almaya başladığını yazdı. Birx, birçok bilim insanı tarafından Trump'ın pandemiyi ciddiye almayan söylemlerine imkan sağlamakla eleştiriliyordu. Son olarak geçen hafta Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Birx'e hiç güven duymadığını söyledi. Birx'ün Koronavirüs'ün ülkede çok geniş çapta yayıldığını söylemesinin ardından Trump da doktoru hedef aldı. Trump, Twitter paylaşımında, "Deborah Nancy'nin yemini yuttu ve döndü bize vurdu. Acınası!" yazdı.
Moscow Times | Fransa'da Bitcoin dolandırıcısı olmakla suçlanan Rus vatandaşı için dava emri
Fransa'nın başkenti Paris'te bir hakim, bir Bitcoin şirketi aracılığıyla para aklamakla suçlanan Rus vatandaşı Aleksandır Vinnik'e dava açılmasını emretti. Vinnik, 2017'de Yunanistan'da Fransa'ya iade edilmiş ve burada ABD'nin talebiyle gözaltına alınmıştı.
Al Jazeera | BM raporunda Kuzey Kore'nin 'minyatür' nükleer cihazları hakkında uyarı
Birleşmiş Milletler için hazırlanan bir raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sürdürdüğü ve birçok ülkenin, Pyongyang'ın balistik füzelerine yerleştirebileceği minyatür nükleer cihazlar geliştirmiş olabileceğine inandığı belirtildi. Reuters tarafından görülen gizli bir BM raporuna göre birçok ülke Kuzey Kore'nin son 6 ayda yaptığı nükleer testlerle nükleer programını ilerletmiş olabileceğini düşünüyor. BM'nin yaptırım uyguladığı ülkeleri inceleyen bağımsız bir panel tarafından hazırlanan raporu pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Rapora göre Kuzey Kore zenginleştirilmiş uranyum üretirken, deneysel bir hafif su reaktörü de inşa ediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un geçen hafta yaptığı açıklamalarda, "Güvenilir ve koruyucu nükleer caydırıcılarımız sayesinde bu dünyada artık savaş olmayacak ve ülkemiz sonsuza kadar güvence altına alınacak" demişti.