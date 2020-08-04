Dünya basınında bugün | "Rus bilgisayar korsanları, Britanyalı eski bakandan gizli belgeler çaldı"

T24 Dış Haberler

Britanya'nın gündeminde 2019'da sızdırılan bazı belgelerin eski bir bakanın e-posta adresinden "Ruslar tarafından çalındığının" tespit edilmesi var. ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft'a sosyal medya aplikasyonu TikTok'u alması için 15 Eylül'e kadar süre verdi. Birleşmiş Milletler için hazırlanan bir raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sürdürdüğü ve birçok ülkenin, Pyongyang'ın balistik füzelerine yerleştirebileceği minyatür nükleer cihazlar geliştirmiş olabileceğine inandığı belirtildi.

4 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Telegraph | Ruslar 'kabine üyesi bakanı hackledi'

2019 genel seçimleri öncesi Londra ile Washington arasında yapılması planlanan ticaret anlaşmasına dair belgeler sızdırılmıştı. The Telegraph'ın aktardığına göre bu belgelerin eski Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'un e-posta hesabından Ruslar tarafından çalındığı tespit edildi. Habere göre hükûmet bunun üzerine pazartesi akşamı güvenlik uygulamalarını incelemeye başladı. The Guardian'ın aktardığına göre belgeler eski bakanın kişisel e-pota hesabında bulunuyordu. Muahlefet, neden gizli belgelerin kişisel e-posta adresine gönderildiğini sorguladı.

The Guardian | "Bir titan, bir vizyoner": John Hume anıldı

Kuzey İrlanda barış sürecinin mimarlarından Nobel Barış Ödülü sahibi eski SDLP lideri John Hume, 83 yaşında hayatını kaybetti. The Guardian, bugünkü nüshasında bütün bir sayfasını Hume için yazılan anma mesajlarına ayırdı.

The New York Times | TikTok, CEO gibi davranma içgüdüsünü hayata geri döndürdü

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimleri öncesinde kampanya yaparken ülkenin ekonomisini kendi "iş imparatorluğunu" yönettiği gibi yöneteceğini söylemişti. NYT, Trump'ın Çinli sosyal medya aplikasyonu TikTok'un satılması konusunda bir CEO gibi davrandığını ve şirketlerin hamlelerini tayin etmeye çalıştığını ifade etti. Trump dün, ülkesindeki kolu "çok Amerikalı bir şirkete" satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladı. Trump hafta sonu telefonda Microsoft CEO'suna TikTok'u almaları için rızasını verdiğini de söyledi