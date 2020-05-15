Dünya basınında bugün | "Putin lanet herifin teki olsa bile güçlüydü; şimdi yaşlı ve hasta bir kurta benziyor"

T24 Dış Haberler

Britanya’da hükûmetin ilkokulların yaz tatilleri başlamadan açılmasını öngören planı, öğretmen sendikaları tarafından tepkiyle karşılandı. ABD'de son iki ayda 36 milyon kişi işsizlik başvurusunda bulundu. Rusya'da, Koronavirüs krizinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imajını zayıflattığına dair yorumlar yapılmaya başlandı.

15 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’nın koruyucu ekipman stoğunun bulunduğu özel depoda kaos

Britanya’da hükûmetle anlaşmalı olarak çalışan ve ülkedeki kişisel koruyucu ekipman stoklarını tutan özel deponun pek çok sağlık çalışanına ürün ulaştırmakta geciktiği ortaya çıktı. The Guardian ve ITV News’un araştırmasın sonunda Movianto isimli firmanın ekipmanları daha önce duman hasarı görmüş bir depoda tuttuğu tespit edildi. Ekipmanlar dahasonra yeni bir depoya taşındı.

The Independent | Öğretmenlerden Başbakan’ın okulları açma planına tepki

Britanya’da hükûmetin ilkokulların yaz tatilleri başlamadan açılmasını öngören planı, öğretmen sendikaları tarafından tepkiyle karşılandı. 29 bin kişiyi temsil eden Ulusal Başöğretmenler Birliği, çocukların okula dönmesne ilişkin planın gerçekçi olmadığını savundu.

New York Times | Kısıtlamalar kalkmaya başlasa da ABD'de işsizlik sayısı artmaya devam ediyor

ABD'de bazı dükkanların, restoranların ve güzellik salonlarının tekrar açılması işten çıkarmaları durdurmadı. ABD Çalışma Bakanlığı, geçen hafta 2,98 milyon vatandaşın daha işsizlik ödeneği için başvurduğunu duyurdu. Bu vesileyle ABD'de son iki haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 36 milyonu aştı.

The Washington Post | CDC, güvenli bir şekilde tekrar açılmak için yetersiz tavsiyeler sundu

The Washington Post, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin tekrar açılma için okul, restoran ve dükkanlara gönderdiği 6 sayfalık tavsiyeleri "yetersiz" buldu. Gazete, yeni rehberin geçen haftalarda Beyaz Saray'a gönderilenden daha kısa olduğuna dikkat çekti.

Moscow Times | Rusya'da Koronavirüs salgını büyüdükçe, Putin'in güçlü lider imajı zayıflıyor

Moscow Times muhabiri Evan Gershkovich yazdığı analizde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta yaptığı açıklamaların "krizin en kötü bölümü geride kaldı" sinyali verse de ülkede Koronavirüs salgınının büyümeye devam ettiğine dikkat çekti. Politika analisti Tatiana Stanovaya, Putin'in "gerçekle temasını yitirdiği" değerlendirmesinde bulundu. Siyasal bilimci Aleksander Kinev, "O artık güçlü bir lider gibi durmuyor" dedi ve ekledi; "Lanet herifin teki olsa bile güçlüydü. Bu sebeple onun lider olmasından memnun olmayanların bile saygısını kazandı. Şimdi yaşlı, hasta bir kurta benziyor.

Le Figaro | Almanya, Avrupa’nın borçlarını ödemek istemiyor

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi’nin Avrupa Adalet Divanı’nın onayladığı bir kararı Almanya Anayasası’na aykırı bulması ardından kriz sürüyor. Almanya Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vosskuhle, mahkemenin "Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Alman yasalarına aykırı olacağı" kararına ilişkin, “Anayasa mahkemesinin ECB kararı Avrupa için iyi olduğuna kesinlikle inanıyoruz çünkü hukukun üstünlüğünü güçlendirir.” ifadesini kullandı.

Al Jazeera | Bangladeş’in Rohingya mülteci kamplarında ilk Covid-19 vakası

Yeni tip Koronavirüs, Bangladeş’te bir milyondan fazla Rohingya’dan gelen mültecinin bulunduğu kampta Koronavirüs’e rastlandı. Kalabalık mülteci kamplarda görülen ilk Covid-19 vakası oldu. Testi pozitifi çıkan iki vaka izole edildi, kampta temas ettikleri herkes gözetim altına aldındı.