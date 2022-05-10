Dünya basınında bugün | "Putin’in Zafer Günü’ndeki ‘boş konuşması"

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş geniş bir yer tutmaya devam ediyor. Gazeteler, Rusya'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği tarih olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü'nde Rus lideri Vladimir Putin'in Kızıl Meydan'da yaptığı konuşmayı manşetlere taşıdı. Putin'in Ukrayna savaşına ilişkin seyir değiştirecek bir ifade kullanmadığı konuşmada, "müdahalenin" gerekçesinin Batı tehdidi olduğuna ilişkin sözleri aktarıldı.

10 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Yardım sözleri ABD’nin Ukrayna savaşındaki yerini derinleştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD hakkındaki söylemlerini sertleştirirken ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşta Kiev’e yönelik desteğinin de arttığı görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya silah desteğinin hızlandırılmasını onayladı. ABD Kongresi’ndeki Demokratlar ise Biden’ın teklifinin üzerine çıkarak Ukrayna’ya 39.8 milyar dolarlık yardım paketini teklif etti. Teklifin Temsilciler Meclisi ve Senato’dan hızlı bir şekilde geçmesi bekleniyor.

The Washington Post | Ukrayna’da gaz sıkıntısı günlük yaşamı zorlaştırıyor

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş üçüncü ayına girerken ülkenin dört bir yanında gaz tedariğinde sorunlar yaşanıyor. Ukrayna’nın büyük şehirlerinde istasyonlarda sıralar uzarken bazı petrol istasyonları satacak petrolleri olmadığı için kapanmak durumunda kaldı. Rusya’nın başlattığı savaş Ukrayna’nın doğusuna odaklanırken ülkenin kalanında hayat yavaş ve savaşın gölgesinde normale dönmeye çalışıyor.

The Wall Street Journal | Ukrayna’da çamura batan Putin, Batı’yı suçladı

Rusya lideri Vladimir Putin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği tarih olarak kutlanan 9 Mayıs’ta Kızıl Meydan’da yaptığı konuşmada Kremlin’in Ukrayna’da başlattığı savaşın gerekçelendirmelerini sundu. Putin, Rusya’nın hareket etmemesi durumunda Batı’nın Rus topraklarını işgal edeceğini savundu.

The Guardian | Starmer’ın kumarı: İşçi Partisi lideri, Covid kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse istifa edecek

Britanya’da ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Covid sınırlamalarını ihlal şüphesiyle başlatılan bir soruşturmada ceza alırsa istifa edeceğini söyledi. Starmer hakkında, 2021 Nisan ayındaki etkinlik nedeniyle polis soruşturması başlatıldı. İşçi Partisi lideri, yemek yediği ve bira içtiği etkinliğin bir iş buluşması olduğunu, kuralları ihlal etmediğini savunuyor. Partiden yapılan açıklamada, bira içilen yemeğin, iş devam ederken yendiğinin altı çizildi.

The Independent | Putin’in Zafer Günü’ndeki ‘boş konuşması’

Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği tarih olarak kutlanan 9 Mayıs’ta geleneksel askeri geçit törenlerini gerçekleştirdi. Rusya lideri Vladimir Putin, Zafer Günü için Kızıl Meydan’da tüm dünyanın kulak kesildiği bir konuşma gerçekleştirdi. Daha önce Putin’in 9 Mayıs için planlanan konuşmasında Ukrayna savaşının seyrine ilişkin kritik açıklamalarda bulunması beklenirken Putin yalnızca “müdahalenin” Rusya açısından gerekçelerini yineledi.

Le Monde | Putin; savaşın lideri giderek daha izole

Le Monde gazetesi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zafer Günü’nde Moskova Kızıl Meydan’da yaptığı konuşmayı aktardı. Putin’in 9 Mayıs konuşmasını Ukrayna’daki savaşa ilişkin kararlılığını vurgulamak için kullandığı belirtildi. Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları üç aydır devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne ambargo konusunda anlaşmakta zorlandığı, G7 ülkelerinin ise petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini açıkladığı aktarıldı.

The Moscow Times | Putin, Zafer Günü töreninde Ukrayna’da savaşan askerleri selamladı

Rusya lideri Vladimir Putin, savaştan bahsettiği Zafer Günü konuşmasında, Ukrayna’da savaşan Rus askerlerine hitaben de konuştu. Rus devletinin ölen her askerin ailesine yardım yapacağını ifade eden Putin, "Her askerin ölümü bizim için acıdır" dedi.Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gönüllü olup Moskova için savaşanlara da seslenerek, "Anavatanınız ve onun geleceği için savaşıyorsunuz" diye konuştu