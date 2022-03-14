Dünya basınında bugün | "Putin'in saldırısı savaşı NATO'nun kapısına getirdi"

T24 Dış Haberler

Rusya pazar günü, Ukrayna'nın NATO üyesi komşusu Polonya'yla olan sınırının yakınındaki bir askeri üssü hedef aldı. The i, saldırının Polonya sınırına yakınlığı nedeniyle, "Putin'in saldırısı savaşı NATO'nun kapısına getirdi" manşetiyle çıktı. ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'da açtığı savaş için Çin'den askeri ekipman ve destek istediğini iddia etti. Rusya'nın federal bölgelerinden Çeçenistan'ın tartışmalı lideri Ramazan Kadirov, pazar günü Çeçen askerlerle bir araya gelmek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarına gittiğini ifade etti.

14 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Rusya, NATO sınırı yakınına saldırı ile Ukrayna'daki savaşı kızıştırdı

The i | Putin'in saldırısı savaşı NATO'nun kapısına getirdi

Rusya pazar günü, Ukrayna'nın NATO üyesi komşusu Polonya'yla olan sınırının yakınındaki bir askeri üssü hedef aldı. The i, saldırının Polonya sınırına yakınlığı nedeniyle, "Putin'in saldırısı savaşı NATO'nun kapısına getirdi" manşetiyle çıktı. ABD Başkanı Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NATO toprağına "yanlışlıkla" yapılacak bir karşılıya bile NATO'nun tam karşılık vereceğini belirtti.

New York Times | ABD'li yetkili: Rusya, Ukrayna savaşı için Çin'den askeri ve ekonomik destek istedi

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'da açtığı savaş için Çin'den askeri ekipman ve destek istediğini iddia etti.

New York Times'ın aktardığına göre yetkili; Moskova'nın Pekin'den yaptırımlar altında ezilen ekonomisini ayakta tutmak için ekonomik destek de istediğini belirtti.

ABD'li yetkililer, ilgili istihbaratı nasıl topladıklarını gizli tutabilmek için Moskova'nın ne tür silahlar ve yardımlar istediğini detaylandırmadı. Kaynaklar, Çin'in talebe nasıl tepki verdiğiyle ilgili de bilgi paylaşmadı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi Yang Jiyeçi ile bir araya gelecek. Sullivan'ın Jiyeçi'yi Rusya'nın savaşına destek verilmemesi konusunda uyarması bekleniyor.

Biden yönetimi yetkililerinin de Çin'i caydırmak için potansiyel yaptırımlar hazırladığı belirtildi.