Dünya basınında bugün | "Putin'in saldırısı savaşı NATO'nun kapısına getirdi"

T24 Dış Haberler
Rusya pazar günü, Ukrayna'nın NATO üyesi komşusu Polonya'yla olan sınırının yakınındaki bir askeri üssü hedef aldı. The i, saldırının Polonya sınırına yakınlığı nedeniyle, "Putin'in saldırısı savaşı NATO'nun kapısına getirdi" manşetiyle çıktı. ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'da açtığı savaş için Çin'den askeri ekipman ve destek istediğini iddia etti. Rusya'nın federal bölgelerinden Çeçenistan'ın tartışmalı lideri Ramazan Kadirov, pazar günü Çeçen askerlerle bir araya gelmek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarına gittiğini ifade etti.
14 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Rusya, NATO sınırı yakınına saldırı ile Ukrayna'daki savaşı kızıştırdı
The i | Putin'in saldırısı savaşı NATO'nun kapısına getirdi
Rusya pazar günü, Ukrayna'nın NATO üyesi komşusu Polonya'yla olan sınırının yakınındaki bir askeri üssü hedef aldı. The i, saldırının Polonya sınırına yakınlığı nedeniyle, "Putin'in saldırısı savaşı NATO'nun kapısına getirdi" manşetiyle çıktı. ABD Başkanı Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NATO toprağına "yanlışlıkla" yapılacak bir karşılıya bile NATO'nun tam karşılık vereceğini belirtti.
New York Times | ABD'li yetkili: Rusya, Ukrayna savaşı için Çin'den askeri ve ekonomik destek istedi
ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'da açtığı savaş için Çin'den askeri ekipman ve destek istediğini iddia etti.
New York Times'ın aktardığına göre yetkili; Moskova'nın Pekin'den yaptırımlar altında ezilen ekonomisini ayakta tutmak için ekonomik destek de istediğini belirtti.
ABD'li yetkililer, ilgili istihbaratı nasıl topladıklarını gizli tutabilmek için Moskova'nın ne tür silahlar ve yardımlar istediğini detaylandırmadı. Kaynaklar, Çin'in talebe nasıl tepki verdiğiyle ilgili de bilgi paylaşmadı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi Yang Jiyeçi ile bir araya gelecek. Sullivan'ın Jiyeçi'yi Rusya'nın savaşına destek verilmemesi konusunda uyarması bekleniyor.
Biden yönetimi yetkililerinin de Çin'i caydırmak için potansiyel yaptırımlar hazırladığı belirtildi.
Çin-Rusya ilişkileri, Şi Cinping liderliğinde iyileşme gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Pekin'e gitmiş, taraflar NATO'nun eski Sovyet cumhuriyetlerine genişlemesine karşı bir açıklama yayımlamıştı.
The Washington Post | Öldürülen ABD'li gazeteci "doğuştan gelen insanlığı ve empatisiyle" tanınıyordu
The Washington Post'un aktardığına göre ABD'li ödüllü gazeteci Brent Renaud, pazar günü Kiev'in eteklerinde haber yaparken vurularak öldürüldü. Bölgede son günlerde Rusya ve Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyordu. Renaud'un cesedinde New York Times kartı bulunduğu belirtilirken, gazete Renaud'un kendileriyle geçmişte çalıştığını ancak mevcut olarak birlikte çalışmadıklarını belirtti.
Moscow Times | Çeçenistan'ın otokrat lideri Kadirov, Ukrayna'da olduğunu söyledi
Rusya'nın federal bölgelerinden Çeçenistan'ın tartışmalı lideri Ramazan Kadirov, pazar günü Çeçen askerlerle bir araya gelmek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarına gittiğini ifade etti.
Çeçen televizyonu Grozni, Telegram hesabından Kadirov'un karanlık bir odada Çeçen askerlerle konuştuğu görüntüler paylaştı. Askerler ve Kadirov'un Kiev'in 7 kilometre dışında gerçekleştirilen bir operasyonu tartıştığı iddia edildi.
Kadirov daha sonra kendi Telegram hesabından Kiev'e gittiğine inanmayanlarla alay eden bir paylaşım yaptı. Çeçen lider, "Neden 'eğer öyleyse' diyorsunuz? Videoyu izlemediniz mi?" yazdı.
Kendini sıklıkla 'Putin'in neferi' olarak nitelendiren Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana işgal güçlerine katılan Çeçen askerlerin fotoğraflarını paylaşıyordu.
Rusya, 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Çeçenistan'daki ayrılıkçılarla iki savaş yaptı. Moskova, savaşlardan sonra bölgenin tekrar inşası için bölgeye çok fazla para akıttı ve Kadirov'a daha fazla otonomi verdi.
Al Jazeera | Saldırılar artarken müzakereler devam edecek
Rusya, Ukrayna'nın Polonya sınırının yakınlarına saldırı düzenledikten bir gün sonra Kiev ve Moskova tekrar masaya oturacak. Ukraynalılar, müzakereler sonucunda sivil tahliyeleri için daha çok insani koridor açılacağını umuyor.