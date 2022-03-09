Dünya basınında bugün | Putin'e petrol darbesi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını durduklarını duyurdu. Rusya işgalinin 13'üncü gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Britanya Parlamentosu'ndaki konuşmasında eski Britanya lideri Winston Churchill'e atıfta bulundu. Birleşmiş Milletler, Rusya'nın saldırıları sırasında Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının 2 milyonu geçtiğini ifade etti.

9 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | "Putin'e darbe": Britanya ve ABD, Rusya'dan petrol alımını durdurdu

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını durduklarını duyurdu. Biden'ın ardından Britanya'dan da bir adım geldi. Britanya Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı "Britanya, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak" dedi. ABD ve Britanya'nın bu adımının Rusya'ya bu yıl 5 milyar sterline mâl olabileceği belirtilirken Batı'da da fiyatların artışına sebep olacağı aktarıldı.

The Independent | "Ormanlarda, meydanlarda, kıyılarda, sokaklarda savaşacağız"

Rusya işgalinin 13'üncü gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Britanya Parlamentosu'nda Avam Kamarası'na konuştu. Zelenski, eski Britanya Başbakanı Winston Churchill'den alıntı yaptığı konuşmada ülkesinin Rusya'ya karşı mücadelesini Britanya'nın Nazilere karşı mücadelesine benzetti. Rusya'yı "terör devleti" ilan eden Zelenski, Britanya'dan Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmalarını istedi.

New York Times | Biden, 'haince savaş' nedeniyle Rus petrolüne yasak getirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya’dan petrol, doğal gaz ve kömür ithalatını yasakladı. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu "hanice savaşı" kendi seçimiyle çıkardığını belirtti. ABD lideri, "Özgürlüğü savunmanın bedeli vardır" diyerek ABD'de de yaptırımlar nedeniyle benzin fiyatlarının artacağına dikkat çekti.

Wall Street Journal | Ukrayna'ya yapılan yeni saldırılar sırasında sığınmacı sayısı 2 milyonu geçti

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın saldırıları sırasında Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının 2 milyonu geçtiğini ifade etti. WSJ, salı günü Rusya'nın Sumi kentindeki bir kontrol noktası yakınlarında ateş açtığını, bunun da tahliyeleri sekteye uğrattığını belirtti.

Moscow Times | Navalni, Ruslara Ukrayna savaşını protesto etmeyi sürdürme çağrısı yaptı

Tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Rusya haklına Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etmeye devam etme çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı başlatan saldırı emrini verdiği 24 Şubat tarihinden bu yana 13 bin 500'den fazla kişi protestolara katıldığı için gözaltına alındı.

Muhalif lider, Kremlin'in "çaresiz" olduğunu ve "savaşı olabildiğince hızlı şekilde" bitirmek istediğini söyledi. Kendi ekibinin yaptığı anketlere dikkat çeken Navalni, protestoların Kremlin'i daha da fazla baskı altına aldığını belirtti.

Navalni, ekibi aracılığıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "Savaş karşıtı momentum toplumda büyümeye devam edecek. Protestolar hiçbir durumda durdurulmamalı" dedi.

Muhalif lider daha önce halka her gece sokaklarda Ukrayna'daki saldırıya karşı eylemler düzenlemeleri çağrısında bulunmuştu.

Le Monde | Avrupa, Rus gazından vazgeçebilir mi?

Ukrayna şehirleri Rus güçleri tarafından bombalanırken, Batı'ya Rus hidrokarbonu üzerinde yaptırım çağrıları da artıyor. Avrupa ülkeleri, Rusya'dan alınan gazın yerine alternatif ararken tüketimin sınırlandırılmasının da yolu aranıyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Putin'in savaşını finanse eden" gaz alışverişinin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Al Jazeera | Yakıt ve buğday kıtlığı derinleşirken Lübnanlılar endişeli

Rusya'nın Ukrayna işgali, ağır ekonomik krizin içindeki Lübnan'da yakıt ve buğday kıtlığını derinleştirdi. Lübnan'ın buğday ve pişirme yağı ithalatının yüzde 90'ının Ukrayna ve Rusya'dan geldiği belirtildi. Ukrayna'daki savaşın Lübnan'ın güneydeki limanlarını etkilediği, tedariğin sonlandığı, Rusya'ya yönelik yaptırımların da ithalatı etkilediği aktarıldı. Lübnan'ın rezervlerinde yalnızca bir ay yetebilecek kadar buğday kaldığı belirtildi.