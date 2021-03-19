Dünya basınında bugün | Putin'den Biden'a "canlı yayında görüşme" daveti

T24 Dış Haberler

Britanya’da aşı tedarik sıkıntıları nedeniyle aşılama programının gecikeceğine dair endişeler sürerken Başbakan Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada “herhangi bir sorun olmadığını” söyledi. Beyaz Saray, ABD'nin Meksika ve Kanada'ya milyonlarca doz Astrazeneca Koronavirüs aşısı göndereceğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine "katil" diyen ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın tüm dünyada vanlı yayınlanacak bir görüşme yapmaya davet etti.

19 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Britanya’da aşı tedariğine dair endişeler sürüyor; Johnson “sıkıntı olmayacak” dedi

Britanya’da aşı tedarik sıkıntıları nedeniyle aşılama programının gecikeceğine dair endişeler sürerken Başbakan Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada “herhangi bir sorun olmadığını” söyledi. Öte yandan İngilizce Ulusal Sağlık Sistemi, çarşamba günü tedarik sorunları nedeniyle aşılama programında erteleme yaşabileceğini söylemişti. Hükûmetten yetkililer ise Hindistan’daki Serum Enstitüsü’nde üretilen aşıların 1.7 milyonunun yeniden test edilmesi gerektiğini bu nedenle gecikme olduğunu söylemişti. Başbakan Johnson, ülkenin aşılama ve normalleşme takviminde “herhangi bir gecikme” olmayacağını yineledi.

The Times | Yetkililer AstraZeneca aşısını güvenli olduğunun açıkladı

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesi ile bazı ülkelerinde kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu açıklamasının ardından Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Bulgaristan, Letonya ve Litvanya AstraZeneca aşısını yeniden kullanmaya devam edeceğini açıkladı. AstraZeneca aşısının yeniden inceleyen Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu bildirerek, aşının Covid-19'a karşı faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu aktardı.

New York Times | ABD stratejik bir hamle ile sınırın güneyine aşı gönderiyor

Beyaz Saray, ABD'nin Meksika ve Kanada'ya milyonlarca doz Astrazeneca Koronavirüs aşısı göndereceğini duyurdu. NYT, Washington'ın Meksika'dan ülkeye gelen göçmen trafiğini durdurmaya çalıştığını hatırlatırken ABD'nin hamlesini "Aşı diplomasisi" diye niyelendirdi. Başkan Joe Biden'ın Basın Sözcüsü Jen Psaki, Kanada'ya 1.5, Meksika'ya da 2.5 milyon doz aşı göndermeyi planladıklarını söyledi.

The New York Times | Cinayetler Georgia'nın nefret suçu yasaları için sınav olabilir

ABD'nin Georgia eyaletinde Asya kökenli vatandaşların sahibi olduğu 3 mesaj salonuna düzenlenen saldırılarda 8 kişinin öldürülmesinin ardından saldırıların nefret suçu sayılı sayılamayacağı tartışılıyor. Tartışmalar saldırıdan sonra 21 yaşındaki şüphelinin "kötü bir gün geçirdiğini" ve "yüksek ihtimalle seks bağımlısı" olduğunu söyleyerek cinayetin arkasında yüksek ihtimalle ırkçılık olmadığını söylemesiyle başladı.

Moscow Times | Putin, Biden'ı internet üzerinden görüşmeye davet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine "katil" diyen ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın tüm dünyada vanlı yayınlanacak bir görüşme yapmaya davet etti. Kırım'ın ilhakının 7. yılı vesilesiyle düzenlenen bir organizasyonda konuşan Putin, "Başkan Biden'ı görüşmemize devam etmeye davet ediyorum. İnternet üzerinden yapılarak canlı yayınlanması şartıyla" dedi. Ayrıca Putin devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Biden'ın "katil" ifadelerini değerlendirirken, "İnsan, diğerlerini gerçekte kendini gördüğü gibi görürmüş" dedi ve ABD Başkanı'na sağlık diledi.

Le Figaro | Yeniden kapanma!

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede Koronavirüs vakalarının artışıyla birlikte başkent Paris başta olmak üzere diğer bir dizi bölgedeki karantina uygulanacağını duyurdu. Uzun bir süre kapanma seçeceğinden kaçınan hükûmet aşı programında yavaşlık ve artan vakalar sonucu başkent Paris’in olduğu Ile de France, Seine Maritime, Alpes Maritimes ve Hauts de France bölgelerinde bir ay süreyle karantina uygulanacağını duyurdu. Castex, "İşlerin en kritik olduğu yerlerde uygulanacak daha sıkı kısıtlamalarla birlikte, artık daha da ileri gitme vakti geldi" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera | İranlılar Nevruz Bayramı için seyahat ederken dördüncü dalga endişesi

İran yeni yılı yaklaşırken ülke genelinde seyahatin artması İran’da Koronavirüs salgınında “dördüncü dalga” endişelerini de beraberinde getirdi. Nevruz Bayramı sebebiyle milyonlarca İranlının ülke içinde seyahat etmesinin vaka artışına sebep olabileceği belirtildi. Yetkililer, seyahatin ve yüz yüze görüşmelerin kısıtlı olması gerektiğini söylese de Nevruz Bayramı geleneklerinin bir kısmının uygulanmasının bile Covid-19 açısından riskli olduğu belirtildi.