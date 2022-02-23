Dünya basınında bugün | "Putin, ayrılıkçı yönetimleri desteklerken savaş tehdidi büyüyor"

T24 Dış Haberler

Dünya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını konuşmaya devam ediyor. Ukrayna krizine yeni bir yön veren karar sonrası, Batı ülkelerinden arka arkaya yaptırım açıklamaları geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, tanıdıkları ayrılıkçı yönetimlerin toprak hak iddialarını destekleyeceklerine ilişkin açıklaması, Ukrayna'da çatışmanın büyüyeceğine ilişkin endişeleri artırdı.

24 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Biden, Rusya'nın "işgalini" kınadı; yaptırımlar açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları 'bağımsız devletler' olarak tanımasının ardından uygulayacakları yaptırımların ilk adımının iki Rus bankasına ve Moskova elitlerine yaptırım uygulamak olacağını açıkladı. ABD lideri, "agresif tavırlarını sürdürürse" Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanacağını belirtirken, yeni yaptırımların daha önce uygulananlardan çok daha ağır olacağını vurguladı.

The Wall Street Journal | Batı, Moskova'yı yaptırımlarla vurdu

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı ABD ve müttefikleri tarafından yaptırımlarla karşılandı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın işgalinin "başlangıcını" gerçekleştirdiğini belirterek iki büyük Rus finansal kurumuna ve Moskova elitlerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısının ardından da yaptırım kararı çıkarken Britanya da Rusya finansal sistemine yönelik yaptırımlar duyurdu. Almanya, Kuzey Akım 2 projesinin tescilini durdurduğunu açıkladı. Japonya, Avustralya ve Kanada da Rusya'ya yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

The Guardian | Putin, ayrılıkçı yönetimleri desteklerken savaş tehdidi büyüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda tanıdıkları ayrılıkçı yönetimlerin bölgesel hak iddialarını destekleyeceğini söyledi. Putin'in bu sözleri, Ukrayna'nın doğusundaki krizin daha büyük bir çatışmaya evrilebileceği olarak değerlendirildi. ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının "işgalin başlangıcı" olduğunu ifade etti.

The Independent | Boris Johnson'ın açıkladığı Rusya yaptırımları yeterince sert bulunmadı

Britanya, dün Rusya'ya açıkladığı yaptırımlarda beş banka ve üç Rus iş insanına yaptırım uygulanacağını açıkladı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın "işgale devam etmesi durumunda " yaptırımların devamının geleceğini söyledi. Johnson'ın açıkladığı yaptırımlar, "yeterince sert olmamakla" eleştirildi. Muhafazakâr Partili milletvekili Tom Tugendhat, Britanya'nın aşamalı yanıtının Putin'e erken aşamada "serbest hareket hakkı" verebileceğine karşı uyardı.

Le Monde | Vladimir Putin, Ukrayna'da saldırıya geçti

Le Monde gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi günü, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı grupları tanıdığını açıkladığı ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözülmesine ilişkin umutları tükettiğini yazdı. Ukrayna'nın toprakları üzerinde daha geniş bir işgalin endişesi içinde olduğu belirtildi. Çin dışında uluslararası toplumun Rusya'nın Ukrayna kararını kınadığı belirtildi.

Al Jazeera | Suriye, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını destekledi

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Şam'ın Rusya'yı, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımak konusunda desteklediğini açıkladı. Mikdad, Suriye yönetiminin Rusya ile "birlikte hareket edeceğini" beliritti.