Dünya basınında bugün | Putin, 2036'ya kadar hüküm sürmenin kapısını araladı

T24 Dış haberler

Rusya'nın yasama sisteminin alt meclisi Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2036'ya kadar devlet başkanı kalmanın kapılarını açtı. ABD'de Demokrat Parti ön seçim yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, rakibi Bernie Sanders ile arasındaki farkı açıyor. Ülkeler, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili geniş önlemler almaya devam ediyor.

11 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Koronavirüs bütçesi Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi’ni sarsacak

Britanya’da yeni tip Koronavirüs’e karşı vaka sayıları artarken ülkede hâli hazırda sıkıntılar içinde olan Ulusal Sağlık Sistemi daha ağır bir yükün altına girecek. Hükûmetin bugün Koronavirüs’e ilişkin bütçe planlarını sunması beklenirken resesyon tehlikesi içindeki ekonominin daha kötüye gideceği yorumları yapılıyor. Britanya’da şu ana kadar Koronavirüs’ten etkilenen kişi sayısı 373’e ulaştı. Ulusal Sağlık Sistemi günde en az 10 bin hastaya Koronavirüs testi yapılacağını duyurdu.

The Independent | Bakım evleri Koronavirüs için eylem planına ihtiyaç duyuyor

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik risk grubunda en çok 65 yaş üstü bulunurken huzur evi ve bakım evleri salgına karşı daha fazla önlem arayışına girdi. Britanya’da bakım evleri, hükümetten kendi sektörleri için özel eylem planı hazırlamasını istiyor.

New York Times | Joe Biden üç eyalette kazandı, kontrolü eline aldı

Kasım ayında yapılacak seçimlerde yeni ABD başkanı olmak için Donald Trump'ın karşısına çıkacak adayı belirleyecek ön seçimlerde Joe Biden, rakibi Bernie Sanders karşısında makası açmaya başladı. New York Times, Biden'ın Michigan, Missouri ve Mississippi eyaletlerinde kazanmasını manşetine taşıdı. Idaho, Kuzey Dakota ve Washington eyaletlerinde henüz bir kazanan ilan edilmedi. Mevut sonuçlara göre Kuzey Dakota'da 11 puanla Sanders'ın, Idaho'da ise 5 puan ile Biden'ın üstünlüğü bulunuyor. Washington eyaletinde ise oy sayma işleminin yüzde 67'si tamamlanmışken iki aday kafa kafaya sonuçlar aldı. Biden, Sanders'la arasındaki delege farkını 150'nin üzerine çıkartarak yarışın geri kalanı için çok önemli bir avantaj elde etti. Eski Başkan Yardımcısı, 'Süper Salı'da kazandığı liderliği üzerine koyarak büyütmeyi başardı. Bin 991 delegeye ulaşan aday adayının Demokrat Parti'nin başkan adayı olacağı ön seçimlerde, 23 eyalet ve çeşitli bölgeler henüz sandığa gitmedi.

The Washington Post | Salgını durdurmak için ABD genelinde agresif adımlar atılıyor

New York Valisi Andrew Cuomo, şu ana kadar ABD'de Koronavirüs salgını karşısında atılan en sert adımlardan birini atarak eyaletin çeşitli bölgelerini Ulusal Muhafız konuşlandırdı. New York şehrinde ayrıca "önleme alanı" oluşturuldu. Bu alanda yaşayan binlerce öğrenci okula gidemeyecek. Ülkede en az 15 eyalet 'acil durum' ilan etti. Demokrat başkan adayları Joe Biden ve Bernie Sanders, gelecek hafta Ohio eyaletinde yapacakları mitinglerini iptal etti. Bazı okullar ve üniversiteler "dein temizlik" için kapatıldı.

Moscow Times | "Ömür boyu devlet başkanı": Putin, 2036'ya kadar hüküm sürmenin kapısını araladı

Rusya yasama sisteminin alt meclisi, 2000'de Kremlin'e giren Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar ülkeye liderlik etmesine imkan sağlamak için gerekli zemini hazırladı. Putin'in anayasa değişikliği girişimi ülkede tartışma yaratmıştı. Moscow Times'ın aktardığına göre dün Duma'da yaşananlar bu duruma açıklık getirdi. Bir vekil, anayasa değişikliklerinden sonra devlet başkanlığı dönem sınırının sıfırlanmasını istedi. Rus lider, bu fikre açık olduğunu dile getirdi.

Le Monde | İdlib’in lanetlileri

Le Monde gazetesi muhabirleri Benjamin Barthe ve Lorenzo Meloni, Suriye’nin kuzeydoğusundaki İdlib’de yaşamı aktardı. Muhaliflerin Türkiye ordusu tarafından korunan bölgede Suriye ordusunun saldırılarından kaçmaya çalıştığı aktarılırken bölgedeki sivillerin ülkelerinden kaçmaktan başka bir şansı kalmadığı belirtildi.

Al Arabiya | Suudi Arabistan’da Koronavirüs vaka sayısı 21’e çıktı

Suudi Arabistan, ülkede bulunan Mısırlı bir vatandaşta Koronavirüs görüldüğünü doğruladı. Suudi Arabistan’daki vaka sayısı 21’e yükseldi. Koronavirüs görülen son kişinin havaalanındaki termal kameralardan anlaşıldığı belirtildi. Koronavirüs görülen Mısırlının Suudi Arabistan’a ABD’den geldiği belirtildi.