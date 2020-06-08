Dünya basınında bugün | Protestocular 'gerekeni yapmak için' enfeksiyon riskini göze aldı

ABD'de George Floyd cinayetinden sonra başlayan polis şiddeti ve sistamatik ırkçılık karşıtı eylemler sürüyor. Ulusal Muhafızlar'a başkent Washington'dan çekilme emri verildi. Washington Post, yeni tip Koronavirüs salgınına rağmen yüz binlerce insanın protestolara katıldığına dikkat çekti. Eylemler Britanya'ya da sıçradı; halk, hükûmeti ülkedeki ırkçılığı görmezden gelmekle suçluyor. Suriye’de ekonominin kötüye gitmesiyle hükûmet karşıtı protestolar başladı

8 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hükûmet, Britanya’daki ırkçılığı görmemekle suçlanıyor

Britanya’da bazı siyah siyasetçiler "ülkede ırkçılık olmadığı ve son günlerde başlayan Black Lives Matter eylemlerinin ABD’de yaşananlara öfke olduğunu" ile ilgili iktidar açıklamalarına tepki gösterdi. Muhalefet, siyasetçilerin açıklamalarının “cahillik” olduğunu söyleyerek eylemlerin sadece ABD’de yaşananlara öfke değil, Britanya’daki ayrımcılığa tepki olarak başladığını söyledi. ABD’de George Floyd isimli siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar dünyada pek çok ülkeye yayıldı. Britanya’da da binlerce insan Covid-19 salgınına rağmen sokaklara çıktı.

The Independent | Irkçılık karşıtı protestoda köle tüccarının heykeli yıkıldı

Britanya’da binlerce insan sistematik ırkçılığa karşı sokağa çıktı. Bristol kentindeki eylemlerde köle tüccarı Edward Colston'ın heykeli yıkıldı. Protestocular, ABD'de polisin ölmeden önce George Floyd'a yaptığına atfen yere indirdikleri heykelin boynuna dizleriyle bastırdılar. Colston, 1672-1689 yılları arasında 80 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğun Amerika'ya köle olarak götürmüştü.

New York Times | Ulusal Muhafızlar başkentten ayrılıyor

Geçen hafta kendisine yakın bazı isimler dahil birçok kişinin protestolara karşı orduyu harekete sokma kararını eleştirmesinden sonra ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızlar'a ülkenin başkenti Washington D.C.'den çekilmelerini emretti. Üç eski genelkurmay başkanı, pazar günü yaptıkları açıklamalarla Trump'ın orduyla ilgili kararlarını kınamış ve ordunun halk nezdinde güvenilirliğini tehlikeye attığını söylemişti. Kararını Twitter üzerinden duyuran Trump, "Şimdi her şey kontrol altında. Onlar eve gidecekler, ama gerekirse geri dönebilirler" dedi ve pazar akşamı Washington'da beklenenden "çok daha az" protesto eylemleri meydana geldiğini ifade etti.

The Washington Post | Protestocular 'gerekeni yapmak için' enfeksiyon riskini göze aldı

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar 13. gündür devam ediyor. The Washington Post, ilk sayfasında Koronavirüs salgınına rağmen "gerekeni yapmak için" sokağa çıkanları manşetine taşıdı. Gazete, protestolara katılma kararının virüse maruz kalma ve potansiyel olarak yayılma hızını arttırma anlamına geldiğini belirtse de on binlerce kişinin eşitsizliğe karşı sokağa çıkmayı tercih ettiğini ifade etti. Bir kişi, "Virüs çıraydı, polis şiddeti onu ateşledi" dedi.

Moscow Times | Ülke yavaşça açılırken Rusya'daki Koronavirüs vaka sayısı 470 bine yaklaştı

Rusya'da pazar günü 8 bin 984 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 467 bin 673'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 134 kişi daha hayatını kaybederken ölü sayısı da 5 bin 859'a ulaştı.

Le Monde | Hoteller için belirsizliklerle dolu bir yaz

Fransa’da 18 bin otel ve 160 bin personel yeni tip Koronavirüs karantinasından çıkarken normalleşme sürecine girdi. Turizm sektörünün salgından sonra ekonomik yükünün çok ağır olması bekleniyor. Fransa’da restoranlar yavaş yavaş müşterileri ağırlarken otellere henüz yönelinmiyor. Ülke genelinde doluluk oranı geçen hafta yüzde 24’ü geçmedi. Paris’te pek çok otel açılmamayı tercih etti.

Al Jazeera | Suriye’de ekonominin kötüye gitmesiyle hükûmet karşıtı protestolar başladı

Suriye’nin güneybatısında onlarca Suriyeli ülkede kötüye giden ekonomi koşullara karşı sokağa çıktı. Al-Suwayda kentinde başlayan protestolarda yerel para biriminin gittikçe değer kaybetmesi gündeme getirildi. Eylemlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görevden alınması talep edildi.