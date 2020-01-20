Dünya basınında bugün | Prens Harry, Britanya Kraliyet Ailesi'nden ayrılık kararını anlattı

T24 Dış haberler

Britanyalı The Guardian gazetesi Angola’nın eski Cumhurbaşkanı José Eduardo dos Santos’un en büyük çocuğu Isabel dos Santos’un 2 milyar dolarlık servetini nasıl inşa ettiğini inceledi. Prens Harry, Kraliyet ailesinden ayrılık kararını "Yıllarca verilen mücadeleden sonra alınmış bir karar, başka seçeneğim yoktu" ifadeleriyle anlattı. ABD'de Demokratlar, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmalarında elini güçlendirmek için yeni kanıtlar arıyor. Kanada, İran’ın düşürdüğü uçağın kara kutusunun Fransa ya da Ukrayna’ya gönderilmesini talep etti

20 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Angola Prensesi nasıl 2 milyar dolarlık servet kazandı?

Güney Afrika, Angola’nın eski Cumhurbaşkanı José Eduardo dos Santos’un en büyük çocuğu olan ve ‘Angola Prensesi’ olarak bilinen Isabel dos Santos’un devlet varlıkları üzerinden servet kazandığı ortaya çıktı. Sızan 700 bine yakın belge The Guardian tarafından araştırıldı. Angola’da hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen ve bu sürede Londra’da yaşayan Santos, haksız kazanç elde etmek, devlet hesabından özel şirketlere şüpheli ödemeler yapmak, sahte fatura düzenlemek gibi suçlamalarla yargılanıyor. Santos, belgelerde yer alan ifadeleri reddetti.

The Daily Telegraph | Prens Harry, Kraliyet ailesinden ayrılık kararını anlattı: Yıllarca verilen mücadeleden sonra alınmış bir karar, başka seçeneğim yoktu

Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakma kararıyla ilgili ilk kez konuştu ve "Başka seçenek kalmamıştı" dedi. Prens Harry, eşi Meghan Markle ile görevlerini bırakmalarının Britanya’yı terk etmek anlamına gelmediğini söyledi. Harry, "Meghan ile evlendiğimizde heyecanlıydık, umut doluyduk, hizmet etmek için buradaydık. Tüm bu nedenlerden ötürü işlerin bu noktaya gelmesi benim için büyük bir üzüntü kaynağı. Kendim ve eşim için Kraliyet ailesi görevlerini bırakma kararını kolay bir şekilde almadım. Yıllarca devam eden zorlukları haftalarca süren görüşmeler izledi." dedi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Harry ve Meghan Markle'ın 'Majesteleri' unvanını bırakacakları açıklandı. Saray'dan yapılan yazılı açıklamada çiftin kamu kaynaklarından da faydalanamayacakları belirtildi.

New York Times | Demokratlar azil duruşmaları için daha çok ifade ve kanıt arıyor

New York Times'ın aktardığına göre azil soruşturması başlarken Demokrat Partililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıtlamadığı sorulara yanıt arıyor. Demokratlar bu sorulara yanıt bulmak ve Trump'a karşı davada elini güçlendirmek için daha çok kanıt ve ifade verecek isimler arıyor.

The Washington Post | Iowa yaklaşırken saldırılar sivrileşti

Kasım ayında Donald Trump'ın karşısına çıkacak adayı belirleyecek Demokrat Parti ön seçimlerin ilk ayağı olan Iowa ön seçimine kısa süre kala aday adayları arasındaki gerilim arttı. Demokrat aday adayları sert ifadelerle birbirlerini hedef almaya başladı. Senatör Bernie Sanders ile eski Başkan Yardımcısı Joe Biden sosyal güvenlik konusunda sert bir biçimde tartıştı. Senatör Elizabeth Warren da medya patronu Michael Bloomberg'in finansal kayıtlarını açıklamayı reddetmesine tepki göstererek , "Eski New York belediye başkanı seçimin 'demokrasi bölümünü' atlamaya çalışıyor" dedi.

Moscow Times | Rusya'da bir otelin bodrumunu kaynar suyun basmasının ardından 5 kişi hayatını kaybetti

Bölgesel Araştırma Komitesi Rusya'nın Perm kentinde bulunan bir otelde kaynar su taşıyan borunun patlaması sonucu binanın bodrumunu su bastığını ve beş kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. En az üç kişi de yanıklar sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Araştırmacılar binanı güvenlik talimatlarını takip edip etmediğini incelemek için bir soruşturma başlattı.

Le Monde | Fransa’da yeşiller belediye seçimlerini sarsabilir

Fransa’da belediye seçimlerine 2 ay kala Avrupa Ekoloji ve Yeşiller kendilerini güçlenen bir pozisyonda buldu. Yeşil hareketin Fransa’nın Rouen, Montpellier, Bordeaux, Besançon gibi kritik kentilerinde seçim başarısı sağlayabilecekleri düşünülüyor. Yeşil hareketlerin iktidardaki la Republique En Marche ve le Rassemblement National partileri için belediyeler için yeni bir rakip anlamına geliyor.

Al Arabiya | Kanada, İran’ın düşürdüğü uçağın kara kutusunun Fransa ya da Ukrayna’ya gönderilmesini talep etti

Kanada, İran’ın ‘yanlışlıkla’ düşürdüğünü açıkladığı ve 176 kişinin öldüğü Ukrayna Havayolları’na ait uçağın kara kutusunu yeniden istedi. Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, İranlı mevkidaşıyla Zarif ile görüştüğünü açıkladı. Champagne, “Uçağın kara kutusunun olabilecek en hızlı şekilde Ukrayna ya da Fransa’ya gönderilmesi talebimizi yineledim. Böylece kara kutu incelemesi uzmanlıkla ve şeffaflıkla yapılabilecek” dedi.