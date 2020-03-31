Dünya basınında bugün | Popülist liderler, salgını yeni güçler elde etmek için mi kullanıyor?

T24 Dış haberler

New York Times gazetesi, bazı popülist liderlerin dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınını yeni güçler elde etmek için kullandığı değerlendirmesinde bulundu. ABD'de başkent bölgesinde 'evde kal' emri verildi. Britanya’da The Independent’a konuşan sağlık çalışanları yeni tip Koronavirüs’le mücadele ederken yaşadıkları koruyucu malzeme sıkıntılarını dillendirmek istediklerinde susturulduklarını anlattı. Çin’de cep telefonu kullanıcı sayısında yaşanan 21 milyonluk düşüş, Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısına ilişkin şüphe yarattı.

31 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da polis Koronavirüs günlerinde görevini kötüye kullanmamak konusunda uyarıldı

Britanya’da yeni tip Koronavirüs’ün yayılmasını engellemek için alınan evlere kapanma kararını gerçekleştirmek üzere görevlendirilen polislerin kullandığı yöntemler tartışılıyor. Bazı bölgelerde güvenlik güçlerinin markete gitmeye çalışanlara kısıtlama getirmesi ya da dışarı çıkacakları süreyi belirlemesi tepki çekti. Eski Anayasa Mahkemesi Yargıcı Lord Sumpton, aşırıya kaçan güvenlik yetkililerinin Britanya’yı “polis devlete” çevirme tehlikesi oluşturduğunu söyledi. Ulusal Polis Amirleri Konseyi’nin ülke genelinde yetkililere insanlara “aşırı kısıtlama” getirmemeleri yönünde yönerge hazırladığı ortaya çıktı.

The Independent | Sağlık çalışanları koruyucu maske kıtlığını dillendirdikçe susturuluyor

Britanya’da The Independent’a konuşan sağlık çalışanları yeni tip Koronavirüs’le mücadele ederken yaşadıkları koruyucu malzeme sıkıntılarını dillendirmek istediklerinde susturulduklarını anlattı. Koronavirüs pek çok sağlık çalışanını tehdit ederken Ulusal Sağlık Hizmeti’ne bağlı çalışanlar yaşadıkları sorunları sosyal medyada aktaramadıklarını söyledi.

The New York Times | Pandemi, liderleri aşırı güçler elde etmeye teşvik ediyor

"Macaristan'da başbakan artık kararnameyle yönetebiliyor. Britanya'da eleştirmenler bakanlara verilen insanları gözaltına alma ve sınırları kapatma yetkisini 'göz doldurucu' olarak nitelendirdi. İsrail başbakanı mahkemeleri kapattı ve halkı özel hayatı ihlal ederek gözlemeye baladı. Şili'de bir zamanlar protestocuların doldurduğu meydanlar şimdi askerlerle dolu". New York Times, Koronavirüs salgını sırasında bazı popülist hükûmetlerin aldığı kararları böyle listeleyerek, bazı liderlerin durumu fırsat bilip, ek güçler kazanmaya çalıştığını ifade etti.

The Washington Post | Başkent bölgesi için evde kal emri

ABD'nin başkenti Washington D.C. ve komşu eyaletleri Maryland ile Virginia'da yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle 'evde kal' emri verildi. Vatandaşlar evlerinden sadece "kesinlikle gerekli olduğunda" çıkabilecek. Emre uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak. Üç yerel yönetim de daha önce kalabalık toplanmaları yasaklamış, işletme ve okulları kapatmış, vatandaşlarına olabildiğince evde kalma çağrısında bulunmuştu. Dün yapılan açıklamalar artık evde kalmanın bir seçim olmadığını gösterdi. "Zorunlu" olmadığı sürece sokağa çıkanlara para cezası ve potansiyel olarak hapis cezası verilecek. Maryland Valisi, D.C.'nin komşusu Annapolis'te konuşurken, "Artık Marylandlilerden evlerinde kalmalarını rica etmiyoruz, direktif veriyoruz" dedi. Washington bölgesinde(Washington D.C, Maryland ve Virginia) 3 bin kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildi ve 53 kişi hayatını kaybetti. Hogan, gerekli önlemler alınmazsa, bölgenin durumunun "New York'a benzemeye başlayabileceğini" dile getirdi. Vatandaşlar sağlık ihtiyaçları ve süpermarket alışverişi için evlerinden çıkabilecek. Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel E. Bowser, ilk başta komşuları gibi sert kararlar almaktan çekinse de, daha sonra kendisi de şehirdeki sosyal mesafe kurallarını sıkılaştırdı ve uymayanlara ceza verileceğini bildirdi.

Moscow Times | Moskova'daki çoğu yeni Koronavirüs hastası 40 yaşından genç

Moskova Kriz Merkezi, şehirdeki yeni vakaların çoğunluğunu 40 yaşın altındakileri oluşturduğunu belirtti. Verilere göre dün tespit edilen 212 vakanın yüzden 8'ini çocuklar, yüzde 48'ini de 18-40 yaş arası hastalar oluşturuyor. Şehirde dün sokağa çıkma yasağı ilân edilmişti.

Le Monde | Demokrasiler sağlık kriziyle sınanıyor

Yeni tip Koronavirüs salgını pek çok Avrupa ülkesinde acil durum önlemlerinin alınmasına neden oldu. Sağlık krizi nedeniyle ilan edilen olağanüstü hâller, Avrupa Birliği’ndeki temel özgürlükleri sınamaya başladı. İtalya ve İspanya’da ordu sokağa çıkarken Macaristan'da

Koronavirüs'le ilgili "yanlış bilgi" yayanlara hapis cezası verilmesini öngören bir yasa gündeme geldi.

Al Arabiya | Çin’de cep telefonu kullanıcı sayısında yaşanan 21 milyonluk düşüş, Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısına ilişkin şüphe yarattı

Çin’in muhalif görüşlere yer veren gazetesi The Epoch Times, ülkede son birkaç ayda cep telefonu kullanıcılarında 21 milyonluk bir düşüşü fark etti. Çin’in Endüstri ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı, 19 Mart’ta ülkedeki cep telefonu kullanımına ilişkin Şubat 2020 verilerini paylaştı. Rakamları Kasım 2019’la karşılaştıran gazete cep telefonu kullanıcılarının 1601 milyardan 1058 milyara düştüğünü tespit etti. Gazete, hükûmetin verdiği Koronavirüs kaynaklı ölüm rakamlarının gerçeği yansıtmayabileceğini öne sürdü.