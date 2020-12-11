Dünya basınında bugün | "Pfizer'in aşısı onay yolunda önemli bir adım attı"

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, bakanlara anlaşmasız Brexit'e hazır olmalarını söyledi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) uzmanlardan oluşan danışmanlar kurulu, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs aşısına acil kullanım izni verilmesine destek verdi. Fransa, kasım ayının başında başladığı ulusal karantinadan 15 Aralık’ta aşamalı olarak çıkmaya hazırlanıyor.

11 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson’dan “Anlaşmasız Brexit’e hazır olun” mesajı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, bakanlara Avrupa Birliği’nden bir ticaret anlaşması olmadan ayrılmaya hazır olmaları gerektiğini söyledi. Muhafazakâr Parti’den pek çok isim Johnson’ın anlaşmak için bir yol bulmasını önerirken Johnson koşulların Britanya’yı “AB’nin yörüngesinde kalmaya zorlayacağını” savundu. Britanya, AB'den çıkış süreci Brexit kapsamında, 31 Aralık 2020 itibariyle ticarette AB kurallarına tabi olmayacak. Avrupa Birliği de sonuç vermeyen görüşmelerin ardından anlaşmasız ayrılık süreci için acil durum planlarını yayımladı.

The Independent | Ulusal Sağlık Sistemi’ne kadın doğum bölümündeki skandal nedeniyle revizyon çağrısı

İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi tarihinin en büyük skandallarından biri Shrewsbury ve Telford Hastaneleri’nde yıllar boyunca süren yanlış uygulamalar gündemde. Sezaryen doğuma yönelinmemesi nedeniyle yüzlerce anne ya da bebek ölümünün olduğu hastanelerle ilgili bin 860 aile şikâyeti alındı. İncelemeyi yürütenler, Ulusal Sağlık Sistemi’nde benzer skandalların önlenmesi için bir revizyon yapılması gerektiğini, hastalara daha çok kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

The New York Times | Pfizer'in aşısı onay yolunda önemli bir adım attı

The Washington Post | Pfizer aşısı, önemli FDA engelini aştı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) uzmanlardan oluşan danışmanlar kurulu, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs aşısına acil kullanım izni verilmesine destek verdi. Paneldekileri 172si acil kullanım izni verilmesine destek verirken 4 kişi karşı oy kullandı. 1 uzman çekimser oy kullandı. New York Times, kurulun kararının çok önemli bir adım olarak nitelendirdi. FDA'nın gelecek günlerde aşıya acil kullanım izni vermesi bekleniyor. Bu karar resmen alındıktan sonra Pfizer/BioNTech aşısı ABD geneline dağıtılacak ve aşılanma başlayacak.

Moscow Times | İstihbarat servisi: Hollanda 2 Rus diplomatı casusluk nedeniyle sınırdışı edecek

Hollanda, "diplomat titriyle casus olarak çalıştığını tespit ettiği" iki Rus vatandaşını sınır dışı edeceğini duyurdu.

Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi(AIVD), Rus casusların "azımsanmayacak seviyede" br kaynaklar ağı geliştirdiğini ve bunun Hollanda'nın çıkarlarına zarar verebileceğini ifade etti.

AIVD, kısa süre önce tespit ettikleri casusluk ağında Lahey'deki Rusya Büyükelçiliği'nde görev yapan iki kayıtlı diplomat bulunduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada Rus casuslardan birinin Hollanda'daki ileri teknoloji sektörünü hedef aldığı ve bazı kişilere bilgi karşılığında para verildiğini ifade etti.

Moskova, Hollanda'nın sınır dışı etme kararını "provokatif" olarak nitelendirdi ve karşılık vereceklerini söyledi.

Le Figaro | Fransa’da karantinanın ardında kısıtlamalar geliyor

Fransa, kasım ayının başında başladığı ulusal karantinadan 15 Aralık’ta aşamalı olarak çıkmaya hazırlanıyor. Koronavirüs vakalarının hedeflendiği kadar azalmadığı belirtilirken 15 Aralık’tan sonra ulusal çapta karantina olmasa da sokağa çıkma kısıtlamalarının yürürlükte olacağı belirtildi. 15 Aralık itibariyle sinema, tiyatro ve müzeler üç hafta süreyle kapalı kalacak. İnsanlar 20.00 ve 06.00 saatleri arasında sokağa çıkamayacak.

Al Jazeera | Mısır'da öldürülen İtalyan doktora öğrencisi için 4 Mısırlı yetkiliye Roma'da soruşturma

Mısır'da yaklaşık 5 yıl önce ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'ye ilişkin İtalyan savcıların soruşturması, 4 üst düzey Mısırlı yetkiliyi işaret etti.

Mısır'da 2016'daki İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni cinayetine ilişkin incelemede İtalyan savcılar, 3'ü gizli servis, 1'i polis olmak üzere 4 Mısırlı üst düzey yetkilinin soruşturulduğunu açıkladı. İtalya uzun bir süredir, Mısırlı yetkililerden Regeni'nin nasıl haya