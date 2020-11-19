Dünya basınında bugün | Pfizer, geliştirdiği aşının 'hızlıca' tescillenmesini isteyecek

T24 Dış Haberler

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizin gölgesinde Başbakan Boris Johnson, savunma harcamaları için 4 yıllık 16.5 milyar sterlinlik artışı kabul etti. Ülkenin basınında İşçi Partisi'ndeki "Jeremy Corbyn" tartışması da geniş yer bulmaya devam etti. ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölümler 250 bini aşarken, Pfizer geliştirdiği yüzde 95 etkili aşı için acil tescil başvurusunda bulunacağını belirtti. Rusya'da bir vatandaşın aldığı terliğin içinden çıkan not Çin'de üretilen bazı ürünler için Uygurların zorla çalıştırıldığı iddialarını tekrar gündeme getirdi.

19 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Başbakan savunma harcamaları için 16.5 milyar sterlin ayırdı; yabancı yardım bütçesinde kesinti yapıldı

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizin gölgesinde Başbakan Boris Johnson, savunma harcamaları için 4 yıllık 16.5 milyar sterlinlik artışı kabul etti. Uzmanlar, bu artışın Margaret Thatcher’ın başbakanlığı döneminden bu yana savunma bütçesindeki en büyük artış olduğunu belirtti. Savunma bütçesi artarken Britanya’da son günlerde bakanların okullarda ücretsiz yemeği ve deniz aşırı yardım bütçesini kesme kararları alması tepki çekti.

The Independent | İşçi Partisi’nde Corbyn kararından sonra Starmer’a tepki

İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ın, partinin eski lideri Jeremy Corbyn’in “Yahudi karşıtlığıyla mücadele çabalarını tehlikeye attığı” gerekçesiyle İşçi Partisi milletvekili olmasını engelleme isteği tepki çekti. İşçi Partisi’nin en büyük sponsorlarından biri, Starmer’ın bu istekle partinin birliğini tehlikeye attığını savundu.

New York Times | ABD'de Koronavirüs nedeniyle 250 bin kişi hayatını kaybetti

ABD'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bini aştı. Vaka sayıları hızla artarken yüksek ihtimalle ölüm sayısının da orantılı olarak artacağını öngören NYT, bazı uzmanların ABD'de günlük ölüm sayısının 2 bine ulaşmasını beklediklerini aktardı. Bazı uzmanların da ABD'de gelecek aylarda 100 bin ila 200 bin kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğini öngördüğü aktarıldı. Öte yandan, ABD'in en büyük okul sistemi olan New York Devlet Okulları, Koronavirüs önlemleri kapsamında tekrar kapatıldı.

The Washington Post | Pfizer, aşısının hızlıca tescillenmesini isteyecek

Pfizer, Alman partneri BioNTech ile geliştirdiği deneysel Koronavirüs aşısının son aşama denemeleriyle birlikte elde ettikleri son sonuçlara göre %95 koruma sağladığını tespit ettiklerini duyurdu. Şirket, başvuru için gerekli olan iki aylık güvenlik verilerinin hazır olduğunu ve önümüzdeki günler acil kullanım izni için ABD'ye başvuruda bulunacaklarını belirtti. Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri aşının etkisinin yaş grubu ve etnisitelere göre ciddi bir farklılık göstermediğini ifade etti. Açıklamada aşının ciddi bir yan etkisinin de görülmediği ve dünyanın büyük bir bölümüne dağıtılabileceği belirtildi.

The Moscow Times | St. Petersburg'da bir ayakkabıda bulunan 'Uygur hapishanesi' notu insan hakları uzmanlarını alarma geçirdi

Rusya'da bir vatandaşın aldığı terliğin içinden çıkan not Çin'de üretilen bazı ürünler için Uygurların zorla çalıştırıldığı iddialarını tekrar gündeme getirdi.

Arslan Gibadullin isimli vatandaş, eve gelip yeni aldığı North Face marka terliklerini denerken içinde, "Yardım edin Çin'de hapisteyim. Lütfen Uygura yardım edin" yazılı bir not buldu.

Moscow Times'a konuşan Gibadullin," Eve geldim ve terlikleri denedim. Elimi içine soktuğum anda içine dikilmiş bir not buldum" dedi.

Moscow Times, notun gerçek olup olmadığını teyit edemediklerini belirterek, bu sene Uygurların Çin'de zorla çalıştırıldığına dair başka kanıtların da gündeme geldiğine dikkat çekti.

180 insan hakları grubunudan oluşan bir koalisyon, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada "neredeyse tüm giyim sektörünün Uygurların zorla çalıştırılmasında suç ortağı olduğunu" ifade etmişti.

The North Face'in sahibi olan VF şirketi nottan haberdar olduklarını ve konuyla ilgili bir soruşturma başlattıklarını ifade etti. VF, bahsi geçen terliğin yapımında zorla çalıştırılan işçilerin kullanılmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler uzmanları, Çin'in Sincan'daki kamplarda en az bir milyon Uygur ve diğer Türki Müslüman azınlık mensubunu zorla kamplarda tuttuğunu söylüyor.

Le Figaro | Fransa’da yönetim karantinanın sonlanmasını istiyor

Avrupa’nın en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü Fransa’da hükûmet, kasım başında başlayan ulusal karantinanın aşamalı olarak hafiflemesini amaçlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gelecek hafta yapacağı ulusa seslenişte, karantinanın hafiflemesine ilişkin adımları duyurması bekleniyor.

Al Jazeera | ABD’den, İran’da Hamaney bağlantılı vakfa yaptırım

ABD’de Donald Trump yönetimi, İran’a yönelim “maksimum baskı” politikası çerçevesinde yeni yaptırımlar uyguladı. İran dini lideri Ali Hamaney’in kontrolündeki vakıf, insan hakları ihlâlleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındı. ABD Hazine Bakanlığı aynı zamanda İran istihbarat biriminin şefini de kara listeye aldı.