Dünya basınında bugün | Perestroyka yıllarında kurulan Memorial, Putin yıllarında kapatıldı

T24 Dış Haberler

Britanya’da günlük Koronavirüs vakaları 138 bin 831’i geçerek rekor kırdı. ABD'de salı günü 7 günlük Koronavirüs vaka ortalaması 267 bini aştı. Ülkede salı günü 380 bin vaka tespit edildi. Fransa’da günlük 170 bini geçen Covid vakalarının üzerine hükümet yeni kısıtlamalar duyurdu. Rusya Yüksek Mahkemesi, Rusya'nın en eski ve en tanınan insan hakları gözlem kurumu Memorial'ın kapatılmasına karar verdi.

29 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Günlük Covid vakaları bir kez daha rekor kırdı

Britanya’da günlük Koronavirüs vakaları 138 bin 831’i geçerek rekor kırdı. Koronavirüs’ün çok daha hızlı bulaştığı bilinen ve kısa süre içinde dünyada etkisini gösteren Omicron varyantı, Britanya’da ani vaka artışının nedeni olarak tahmin ediliyor. Öte yandan hükümetin yaşam bilimleri danışmanı Oxford Üniversitesi’nden Sir John Bell, Omicron’un bir yıl önceki Covid hastalığıyla aynı olmadığını, daha hafif olduğunu belirtti.

The Independent | Aileler, hane bütçesinde 1200 Pound’luk eksikle karşı karşıya

Britanya’da ekonomistler artan yaşam ücretleri, enerji faturaları ve vergilerle birlikte ailelerin bütçelerinde 1200 Pound’a varan bir eksik yaşayacakları konusunda uyardı. Ülkede bahar aylarında enflasyonun yüzde 6 oranında artması beklenirken alım gücünün daha da düşebileceği belirtiliyor. Ekonomistler, daha yüksek vergiler ve gelirde sıfıra yakın artışla 2022’nin ‘sıkışma yılı’ olacağını belirtiyor.

New York Times | Omicron ve Delta varyantları 2021'in sonunda sorunlara sebep olurken ABD'de günlük Koronavirüs vaka rekoru kırıldı

ABD'de salı günü 7 günlük Koronavirüs vaka ortalaması 267 bini aştı. Ülkede salı günü 380 bin vaka tespit edildi. New York Times, Delta ve Omicron varyantlarının ABD'lileri tatil dönemi için seyahatlerini sekteye uğrattığını, hastanede çalışan sıkıntısına sebep olduğunu ve ülkenin başka bir uzun kışa hazırlandığını ifade etti.

The Washington Post | Amerikan Futbolu Onur Listesi mensubu ve video oyunu ikonu John Madden, 85 yaşında hayatını kaybetti

ABD spor dünyası, en tanınan isimlerinden birini kaybetti. Amerikan futbolu koçu olarak şampiyonluğa ulaşan, spikerliği ile milyonların evinde en tanınan seslerden biri haline gelen ve çok satan Amerikan futbolu oyun serisine adını veren John Madden, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Moscow Times | Rusya'da mahkeme, tanınmış insan hakları grubu Memorial'ın kapatılmasına karar verdi

Rusya Yüksek Mahkemesi, Rusya'nın en eski ve en tanınan insan hakları gözlem kurumu Memorial'ın kapatılmasına karar verdi.