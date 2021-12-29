Dünya basınında bugün | Perestroyka yıllarında kurulan Memorial, Putin yıllarında kapatıldı

T24 Dış Haberler
Britanya’da günlük Koronavirüs vakaları 138 bin 831’i geçerek rekor kırdı. ABD'de salı günü 7 günlük Koronavirüs vaka ortalaması 267 bini aştı. Ülkede salı günü 380 bin vaka tespit edildi. Fransa’da günlük 170 bini geçen Covid vakalarının üzerine hükümet yeni kısıtlamalar duyurdu. Rusya Yüksek Mahkemesi, Rusya'nın en eski ve en tanınan insan hakları gözlem kurumu Memorial'ın kapatılmasına karar verdi.
29 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Günlük Covid vakaları bir kez daha rekor kırdı
Britanya’da günlük Koronavirüs vakaları 138 bin 831’i geçerek rekor kırdı. Koronavirüs’ün çok daha hızlı bulaştığı bilinen ve kısa süre içinde dünyada etkisini gösteren Omicron varyantı, Britanya’da ani vaka artışının nedeni olarak tahmin ediliyor. Öte yandan hükümetin yaşam bilimleri danışmanı Oxford Üniversitesi’nden Sir John Bell, Omicron’un bir yıl önceki Covid hastalığıyla aynı olmadığını, daha hafif olduğunu belirtti.
The Independent | Aileler, hane bütçesinde 1200 Pound’luk eksikle karşı karşıya
Britanya’da ekonomistler artan yaşam ücretleri, enerji faturaları ve vergilerle birlikte ailelerin bütçelerinde 1200 Pound’a varan bir eksik yaşayacakları konusunda uyardı. Ülkede bahar aylarında enflasyonun yüzde 6 oranında artması beklenirken alım gücünün daha da düşebileceği belirtiliyor. Ekonomistler, daha yüksek vergiler ve gelirde sıfıra yakın artışla 2022’nin ‘sıkışma yılı’ olacağını belirtiyor.
New York Times | Omicron ve Delta varyantları 2021'in sonunda sorunlara sebep olurken ABD'de günlük Koronavirüs vaka rekoru kırıldı
ABD'de salı günü 7 günlük Koronavirüs vaka ortalaması 267 bini aştı. Ülkede salı günü 380 bin vaka tespit edildi. New York Times, Delta ve Omicron varyantlarının ABD'lileri tatil dönemi için seyahatlerini sekteye uğrattığını, hastanede çalışan sıkıntısına sebep olduğunu ve ülkenin başka bir uzun kışa hazırlandığını ifade etti.
The Washington Post | Amerikan Futbolu Onur Listesi mensubu ve video oyunu ikonu John Madden, 85 yaşında hayatını kaybetti
ABD spor dünyası, en tanınan isimlerinden birini kaybetti. Amerikan futbolu koçu olarak şampiyonluğa ulaşan, spikerliği ile milyonların evinde en tanınan seslerden biri haline gelen ve çok satan Amerikan futbolu oyun serisine adını veren John Madden, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Moscow Times | Rusya'da mahkeme, tanınmış insan hakları grubu Memorial'ın kapatılmasına karar verdi
Rusya Yüksek Mahkemesi, Rusya'nın en eski ve en tanınan insan hakları gözlem kurumu Memorial'ın kapatılmasına karar verdi.
Kapatılma kararına gerekçe olarak "Memorial'ın defalarca Rusya'nın yabancı ajan yasasını ihlal etmesi" gösterildi.
Sovyetler Birliği döneminde nükleer fizikçi ve komünist rejim muhalifi Andrey Sakharov tarafından kurulan Memorial, hem Rusya'da günümüzde işlenen insan hakları ihlallerini raporluyor, hem de SSCB'nin ihlallerini araştırıyordu.
Geçen ay SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov ve Nobel Barış Ödüllü Novaya Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Dimitri Muratov, Memorial'ın kapatılmaması için bir uyarı yayımlamıştı.
Soğuk hava şartlarına rağmen karar açıklanmadan önce onlarca kişi Rusya Yüksek Mahkemesi'nin etrafında toplandı.
2015'ten beri Rusya'nın "yabancı ajan listesi"nde olan Memorial, kararın temelsiz olduğunu savunuyordu.
Le Monde | Fransa’da hükümet kısıtlamaları dengeleme karar aldı
Fransa’da günlük 170 bini geçen Covid vakalarının üzerine hükümet yeni kısıtlamalar duyurdu. Fransa, yeni kısıtlamalarda denge politikası izleyerek sokağa çıkma yasağı ve okulların kapatılması gibi seçeneklerden kaçındı. Günlük Covid vakalarının 250 binlere ulaşması beklenirken ağırlık aşılama stratejisine verildi.
Al Jazeera | Kuveyt, kabineyi muhalefet milletvekilleriyle kurdu
Kuveyt’te Şeyh Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah başkanlığında yeni hükümetin kurulmasını öngören kararname çıkarıldı. 15 yeni ismin yer aldığı kabine, bir ay süren bir siyasi çıkmazın üzerine belirledi. Bu, Körfez ülkesi Kuveyt’in bu yıl kurduğu üçüncü hükümet oldu.