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Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | Pentagon, Ukrayna'da olası Rus işgali için hazırlığını savundu

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

28 Ocak 2022 09:20

T24 Dış Haberler

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın, Avustralya’ya 500 bin Sterlin harcayarak özel jetle gitmesi tepki çekti. ABD Başkanı Joe Biden'ın emekli olma kararı alan liberal Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen G. Breyer'ın yerine aday göstereceği ismi şubat ayı içinde açıklayacağı belirtildi. Pentagon, ABD'nin Ukrayna'da potansiyel bir Rus işgaline karşı yaptığı hazırlıkları savundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yla ilgili “ana güvenlik endişeleri“ konusunda ABD'den veya NATO'dan “olumlu dönüş“ almadıklarını ancak diğer konular üzerine hala konuşulabileceğini belirtti.

28 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson’ın ulusal sigorta artışını doğrulamayı reddetmesi, Hazine’yi alarma geçirdi

Covid kapanması döneminde katıldığı partiler soruşturma aşamasında olan ve olası bir güven oylamasıyla karşılaşabilecek Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın pandemi dönemi sonrası sosyal hizmet harcamaları için görüşülen ulusal sigorta vergi artışını doğrulamayı reddetmesi, Hazine’yi endişelendirdi. Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın geçen günlerde milletvekilleriyle görüşerek vergi artışının gerekliliğini anlattığı ancak popülaritesini yitirmeye başlayan Johnson’ın bu adımı atmaması durumunda Sunak’ın ısrar olamayacağı belirtildi. Vergi artışı olacağına ilişkin soruları yanıtsız bırakan Johnson, sosyal hizmet masrafları için bütçeye ihtiyaç olduğunu doğruladı. Sağlık çalışanları, yeterli hizmete erişemeyen yüz binlerce insan olduğunu, kaynakların Ulusal Sağlık Sistemi’ne aktarılması gerektiğini savunuyor.

The Independent | Dışişleri Bakanı’nın Avustralya’ya yaptığı 500 bin Sterlin’lik jet yolculuğu gündemde

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın, Avustralya’ya 500 bin Sterlin harcayarak özel jetle gitmesi tepki çekti. Truss’ın tarifeli uçakla daha hızlı ve ucuz bir şekilde Avustralya’ya gidebileceği vurgulandı. Truss’ın yolculuğunun 150 ton yakıt harcadığı ve neredeyse 500 ton karbondioksit ürettiği aktarıldı. İşçi Partisi’nden Angela Rayner, Truss’ın özel jet yolculuğunun, vergi mükelleflerinin parasına saygısızlık olduğunu söyledi.

New York Times | Biden, Yüksek Mahkeme için adayını bir ay içinde açıklayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın emekli olma kararı alan liberal Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen G. Breyer'ın yerine aday göstereceği ismi şubat ayı içinde açıklayacağı belirtildi. Biden, 232 yıllık mahkemede ilk defa bir siyah kadın yargıç olması sözünü tutacağını belirtti. 

Birçok kişi, 83 yaşındaki Breyer'ın Kongre hala Demokratların kontrolündeyken emekli olmasını istiyordu. Böylece Biden, yine liberal bir aday gösterip Kongre'den geçirebilecek. Yüksek Mahkeme'de şu an 6 muhafazakar ve sadece 3 liberal hakim bulunuyor. Breyer'in yerine de bir muhafazakarın geçmesi ihtimali Demokratları Yüksek Mahkeme'nin dengesinin iyice bozulacağı konusunda endişelendiriyordu.

 

The Washington Post | Pentagon, Ukrayna'da olası Rus işgali için hazırlığını savundu

Pentagon, ABD'nin Ukrayna'da potansiyel bir Rus işgaline karşı yaptığı hazırlıkları savundu. Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya milyonlarca dolar değerinde silah sapladığını dikkat çekti. Kirby, "Bunların son dakikada yapılmış panik hamleleriymiş gibi davranılmasından rahatsız oluyorum. Aylardır bu konu hakkında konuşuyorduk" dedi. Washington, Doğu Avrupa'ya potansiyel olarak binlerce asker göndermeyi planlıyor.

eKathimerini | Bazı önlemler pazartesi gününden itibaren kaldırılacak

Yunanistan'da tatil dönemi için yürürlüğe sokulan Koronavirüs önlemlerinin kısmi olarak gevşetileceği açıklandı.

eKathimerini'nin aktardığına göre 31 Ocak'tan itibaren bar, kafe ve restoranlarda tekrar müzik çalınmasına izin verilecek ve bu işletmelerin gece yarısı itibariyle kapatılması gerekmeyecek. Restoranlara ayakta müşteri alınmaması kuralı yürürlükte kalacak.

Sağlık Bakanı Tanos Plevris, açık ve kapalı spor salonlarının kapasitesinin bin kişiyi aşmayacak şekilde sadece yüzde 10'unun kullanılması kısıtlamasının da yürürlükte kalacağını ancak sonraki hafta bu durumun tekrar görüşüleceğini ifade etti. 

Bakan, hatalık vaka sayısının düşmesi ve hastaneye kaldırılanların sayısıyla taburcu edilenlerin sayısının dengelenmesinin ardından uzmanlardan oluşan danışma kurulunun bu yönde tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Moscow Times | Rusya: Ana Ukrayna talebi konusunda ABD'den 'pozitif yanıt' yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yla ilgili “ana güvenlik endişeleri“ konusunda ABD'den veya NATO'dan “olumlu dönüş“ almadıklarını ancak diğer konular üzerine hala konuşulabileceğini belirtti.

Lavrov, Ukrayna'ya NATO üyeliğinin kapısının kapatılması talebini ima ederek, “Ana soru konusunda olumlu bir geri dönüş olmadı“ dedi. 

ABD ve NATO'nun Rusya'nın taleplerine verdiği yazılı geri dönüşle ilgili açıklamada bulunan Lavrov, “İkincil sorularla ilgili ciddi konuşmalar yapılabileceğine dair umut veren bir cevap var“ dedi. 

ABD de NATO da yazılı cevaplarını halka açmasalar da, ikisi de Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO üyesi yapılmaması yönündeki talebi reddettiklerini bildirdi. 

Lavrov, iki yazılı cevabı da yakında halka açacaklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı, “Rusya’nın sonraki adımlarına Putin karar verecek” diye konuştu.

Moskova'nın Batı'dan talepleri arasında Ukrayna ve bazı diğer eski Sovyet etki alanındaki ülkelerin hiçbir zaman NATO'ya girmeyeceğinin garantisinin verilmesi vardı. Kremlin aynı zamanda ABD ve NATO askerlerinin eski Doğu Bloğu ülkelerinden çıkmasını istemişti.

Le Monde | Enflasyon şoku

Le Monde gazetesi, Avrupa genelinde yükselen enerji, gıda ve konut ücretlerinin ortalama hanelerini ve küçük işletmeleri olumsuz etkilediğini aktardı. ABD’de ise Merkez Bankası’nın (FED), mart ayından sonra faiz oranını yükseltme planında kararlı olduğu belirtildi.

Al Jazeera | İran, sınırlı sayıda kadının stadyuma alındığı maçta Dünya Kupası’nda yerini garantiledi

İran’da sınırlı sayıda kadının stadyuma kabul edildiği maçta, 2022 Katar Dünya Kupası’ndaki yerini garanti alındı. Tahran’da Irak’a karşı oynana maça 2 bin kadına bilet satıldı. İran-Irak maçı, 1-0 sonuçlandı.

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