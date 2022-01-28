Dünya basınında bugün | Pentagon, Ukrayna'da olası Rus işgali için hazırlığını savundu

The Washington Post | Pentagon, Ukrayna'da olası Rus işgali için hazırlığını savundu
Pentagon, ABD'nin Ukrayna'da potansiyel bir Rus işgaline karşı yaptığı hazırlıkları savundu. Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya milyonlarca dolar değerinde silah sapladığını dikkat çekti. Kirby, "Bunların son dakikada yapılmış panik hamleleriymiş gibi davranılmasından rahatsız oluyorum. Aylardır bu konu hakkında konuşuyorduk" dedi. Washington, Doğu Avrupa'ya potansiyel olarak binlerce asker göndermeyi planlıyor.
eKathimerini | Bazı önlemler pazartesi gününden itibaren kaldırılacak
Yunanistan'da tatil dönemi için yürürlüğe sokulan Koronavirüs önlemlerinin kısmi olarak gevşetileceği açıklandı.
eKathimerini'nin aktardığına göre 31 Ocak'tan itibaren bar, kafe ve restoranlarda tekrar müzik çalınmasına izin verilecek ve bu işletmelerin gece yarısı itibariyle kapatılması gerekmeyecek. Restoranlara ayakta müşteri alınmaması kuralı yürürlükte kalacak.
Sağlık Bakanı Tanos Plevris, açık ve kapalı spor salonlarının kapasitesinin bin kişiyi aşmayacak şekilde sadece yüzde 10'unun kullanılması kısıtlamasının da yürürlükte kalacağını ancak sonraki hafta bu durumun tekrar görüşüleceğini ifade etti.
Bakan, hatalık vaka sayısının düşmesi ve hastaneye kaldırılanların sayısıyla taburcu edilenlerin sayısının dengelenmesinin ardından uzmanlardan oluşan danışma kurulunun bu yönde tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.
Moscow Times | Rusya: Ana Ukrayna talebi konusunda ABD'den 'pozitif yanıt' yok
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yla ilgili “ana güvenlik endişeleri“ konusunda ABD'den veya NATO'dan “olumlu dönüş“ almadıklarını ancak diğer konular üzerine hala konuşulabileceğini belirtti.
Lavrov, Ukrayna'ya NATO üyeliğinin kapısının kapatılması talebini ima ederek, “Ana soru konusunda olumlu bir geri dönüş olmadı“ dedi.
ABD ve NATO'nun Rusya'nın taleplerine verdiği yazılı geri dönüşle ilgili açıklamada bulunan Lavrov, “İkincil sorularla ilgili ciddi konuşmalar yapılabileceğine dair umut veren bir cevap var“ dedi.
ABD de NATO da yazılı cevaplarını halka açmasalar da, ikisi de Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO üyesi yapılmaması yönündeki talebi reddettiklerini bildirdi.
Lavrov, iki yazılı cevabı da yakında halka açacaklarını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı, “Rusya’nın sonraki adımlarına Putin karar verecek” diye konuştu.
Moskova'nın Batı'dan talepleri arasında Ukrayna ve bazı diğer eski Sovyet etki alanındaki ülkelerin hiçbir zaman NATO'ya girmeyeceğinin garantisinin verilmesi vardı. Kremlin aynı zamanda ABD ve NATO askerlerinin eski Doğu Bloğu ülkelerinden çıkmasını istemişti.
Le Monde | Enflasyon şoku
Le Monde gazetesi, Avrupa genelinde yükselen enerji, gıda ve konut ücretlerinin ortalama hanelerini ve küçük işletmeleri olumsuz etkilediğini aktardı. ABD’de ise Merkez Bankası’nın (FED), mart ayından sonra faiz oranını yükseltme planında kararlı olduğu belirtildi.
Al Jazeera | İran, sınırlı sayıda kadının stadyuma alındığı maçta Dünya Kupası’nda yerini garantiledi
İran’da sınırlı sayıda kadının stadyuma kabul edildiği maçta, 2022 Katar Dünya Kupası’ndaki yerini garanti alındı. Tahran’da Irak’a karşı oynana maça 2 bin kadına bilet satıldı. İran-Irak maçı, 1-0 sonuçlandı.