Dünya basınında bugün | Pentagon, Ukrayna'da olası Rus işgali için hazırlığını savundu

T24 Dış Haberler

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın, Avustralya’ya 500 bin Sterlin harcayarak özel jetle gitmesi tepki çekti. ABD Başkanı Joe Biden'ın emekli olma kararı alan liberal Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen G. Breyer'ın yerine aday göstereceği ismi şubat ayı içinde açıklayacağı belirtildi. Pentagon, ABD'nin Ukrayna'da potansiyel bir Rus işgaline karşı yaptığı hazırlıkları savundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yla ilgili “ana güvenlik endişeleri“ konusunda ABD'den veya NATO'dan “olumlu dönüş“ almadıklarını ancak diğer konular üzerine hala konuşulabileceğini belirtti.

28 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson’ın ulusal sigorta artışını doğrulamayı reddetmesi, Hazine’yi alarma geçirdi

Covid kapanması döneminde katıldığı partiler soruşturma aşamasında olan ve olası bir güven oylamasıyla karşılaşabilecek Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın pandemi dönemi sonrası sosyal hizmet harcamaları için görüşülen ulusal sigorta vergi artışını doğrulamayı reddetmesi, Hazine’yi endişelendirdi. Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın geçen günlerde milletvekilleriyle görüşerek vergi artışının gerekliliğini anlattığı ancak popülaritesini yitirmeye başlayan Johnson’ın bu adımı atmaması durumunda Sunak’ın ısrar olamayacağı belirtildi. Vergi artışı olacağına ilişkin soruları yanıtsız bırakan Johnson, sosyal hizmet masrafları için bütçeye ihtiyaç olduğunu doğruladı. Sağlık çalışanları, yeterli hizmete erişemeyen yüz binlerce insan olduğunu, kaynakların Ulusal Sağlık Sistemi’ne aktarılması gerektiğini savunuyor.

The Independent | Dışişleri Bakanı’nın Avustralya’ya yaptığı 500 bin Sterlin’lik jet yolculuğu gündemde

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın, Avustralya’ya 500 bin Sterlin harcayarak özel jetle gitmesi tepki çekti. Truss’ın tarifeli uçakla daha hızlı ve ucuz bir şekilde Avustralya’ya gidebileceği vurgulandı. Truss’ın yolculuğunun 150 ton yakıt harcadığı ve neredeyse 500 ton karbondioksit ürettiği aktarıldı. İşçi Partisi’nden Angela Rayner, Truss’ın özel jet yolculuğunun, vergi mükelleflerinin parasına saygısızlık olduğunu söyledi.

New York Times | Biden, Yüksek Mahkeme için adayını bir ay içinde açıklayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın emekli olma kararı alan liberal Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen G. Breyer'ın yerine aday göstereceği ismi şubat ayı içinde açıklayacağı belirtildi. Biden, 232 yıllık mahkemede ilk defa bir siyah kadın yargıç olması sözünü tutacağını belirtti.

Birçok kişi, 83 yaşındaki Breyer'ın Kongre hala Demokratların kontrolündeyken emekli olmasını istiyordu. Böylece Biden, yine liberal bir aday gösterip Kongre'den geçirebilecek. Yüksek Mahkeme'de şu an 6 muhafazakar ve sadece 3 liberal hakim bulunuyor. Breyer'in yerine de bir muhafazakarın geçmesi ihtimali Demokratları Yüksek Mahkeme'nin dengesinin iyice bozulacağı konusunda endişelendiriyordu.