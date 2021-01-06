Dünya basınında bugün | Pence, Trump’a “seçim sonucunu değiştirme gücü olmadığını” anlatmaya çalışıyor

T24 Dış Haberler

ABD'de 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devretmesi gereken Donald Trump'ın seçim sonuçlarına ilişkin usülsüzlük iddiaları ve sonucu değiştirme çabaları sürüyor. Başkanlık seçiminin yanı sıra bugün sonuçlanacak olan Georgia eyaleti Senato seçimleri de ABD'de 20 Ocak sonrası için önem taşıyor. Koronavirüs gündeminde ise İngiltere'de 50 kişiden 1'inde Koronavirüs görüldüğüne dair verilerle birlikte uygulanan sıkı karantina önlemleri yer aldı. Koronavirüs aşılarının ulaştığı diğer Avrupa ülkelerinin de İngiltere'deki tablodan endişe duyduğu belirtildi.

6 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The New York Times | Pence, Trump’a “seçim sonucunu değiştirme gücü olmadığını” anlatmaya çalışıyor

Görevi bırakmasına iki hafta kalan ABD Başkanı Donald Trump’ın “Başkan Yardımcısı’nın seçilen Seçmenler Kurulu delegelerini reddetme gücü var” açıklamalarının ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Trump’ı bu fikrinin doğru olmadığına ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Pence’in bugün Kongre tarafından onaylanması beklenen Seçmenler Kurulu oyları önüne geldiğinde reddetmek gibi bir gücü olmadığını Trump’a açıklamaya çalıştığı öğrenildi. Trump’ın iddiasının aksine Pence’in eyaletlerden Kongre’ye gönderilen oyları tek taraflı reddetme gücü yok. Eyaletten gelen oyun reddedilmesi için hem Temsilciler Meclisi hem Senato’dan ortak karar çıkması gerekiyor.

The Washington Post | Trump’ın seçim iddialarının gölgesi, Georgia Senato seçiminde belirdi

Georgia’daki iki koltuk için yapıla seçimler Senato'da çoğunluğu elinde tutacak olan partinin belirlenmesi için önem taşıyor. Öte yandan Washington Post’un seçim günü seçmenlerle yaptığı görüşmeler, oy pusulasında Trump adı geçmese de bu seçimin Trump’la ilgili “referandum” gibi görüldüğünü gösterdi. Pek çok Trump destekçisi, başkanlık seçimi ardından usülsüzlük ve haksızlık yapıldığını düşünerek seçime gittiklerini anlattı.

The Guardian | 50 kişiden 1’inin Koronavirüs’e yakalandığı İngiltere’de sıkı kısıtlamalar aylarca sürecek

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla artması nedeniyle sıkı bir ulusal karantinaya giren İngiltere'de geçen hafta 50 kişiden birinin, yani 1.1 milyon kişinin Koronavirüs'e yakalandığı belirtildi. Ulusal İstatistik Ofisi’nden gelen veriler, 27 Aralık ve 2 Ocak arasındaki haftada İngiltere 1 milyon 122 bin kişinin Koronavirüs'e yakalandığını gösterdi. Buna göre geçen hafta İngiltere'de 50 kişiden 1'i Koronavirüs'e yakalandı. Bu sayıda hastanelerde, bakımevlerinde kalan insanlar yer almıyor.

The Independent | Trump'tan son bir miting

Görevi 20 Ocak’ta Joe Biden’a devredecek Donald Trump, Georgia eyaletinde Senato’daki iki koltuğu belirleyecek seçimlerden önce bir miting düzenledi. Bu mitingin Beyaz Saray’dan ayrılacak Trump için ABD’nin 45. Başkanı olarak bir son niteliği taşıyabileceği belirtildi. Trump, pek çok eyalette olduğu gibi Georgia’da da seçim sonuçlarının usülsüz olduğunu ve başkanlık seçimini kendisinin kazandığını savunmaya devam ediyor.

Le Figaro | İngiltere yeniden karantinada; Avrupa endişeli

İngiltere giderek artan Koronavirüs vakalarının ardından salgın başından bu yana uygulanan en sıkı karantina uygulamasına başladı. Ülkedeki karantina önlemlerinin en az Mart ayına kadar sürmesi bekleniyor. Bu sırada onay alan Koronavirüs aşısında uygulama sürecine geçen Avrupa ülkeleri de aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi gibi nedenlerle Koronavirüs vaka artışı konusunda endişe yaşıyor.

Al Jazeera | Suudi Arabistan’ın sürpriz petrol kararı sonrası ham petrol 50 doların üzerine çıktı

Suudi Arabistan günlük petrol üretiminde 1 milyon varillik ek kesinti uygulayacak. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Selman OPEC+ ülkelerinin ekonomilerini desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'ın şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini açıkladı. Karar sonrası ABD tipi ham petrol yüzde 5 yükselişle pandemiden bu yana ilk kez 50 doların üzerine çıktı.

The Moscow Times | Putin ve Merkel, ortak aşı üretimi konusunda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ortak Koronavirüs aşısı üretimi konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada liderlerin Covid-19 ile mücadele konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini ve ortak aşı üretimi ihtimalinin üzerinde durulduğu bildirildi. Putin, 2020'de yaptığı son konuşmalardan birinde Sputnik-V aşısında seri üretime geçmeyi ekipman eksikliğinin geciktirebileceğini söylemişti.