Dünya basınında bugün | Pelosi Temsilciler Meclisi Başkanı oldu

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

Dünya gazetelerinin birçoğu Nancy Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi'ne başkan seçilmesini ilk sayfalarına taşıdı.

The Guardian anlaşmasız Brexit olasılığı arttıkça Kuzey İrlanda'da olası protestolara karşı alınan önlemlerle ilgili bir haber hazırladı.

Ekonomi gazetelerinin gündeminde ise Apple'ın satış tahminlerini aşağı çekmesi vardı.

The Guardian | Kuzey İrlanda'da Brexit kaosu için bin polis hazırda bekletiliyor

The Guardian'ın aldığı bilgiye göre yaklaşık bin polis memuru Kuzey İrlanda'da olası bir anlaşmasız Brexit sonrası çıkabilecek düzensizliklere karşı görevlendirildi

Financial Times | Apple'ın Çin uyarısı borsayı sarstı

Apple, bu yıl satışa sunduğu yeni iPhone'ları ile birlikte Çin ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasıyla birlikte 20 yıl sonra ilk kez satış tahminlerini aşağı çekti. FT'nin haberine göre bu uyarı dünya çapındaki yatırımcıları huzursuz etti.

New York Times | Pelosi Meclis Başkanı oldu, bölünmüş hükümetin ilk kurşununu attı

Demokrat Nancy Pelosi yeni Temsilciler Meclisi'nin başkanı seçildi. NYT'nin haberine göre Pelosi göreve tekrar getirildiği ilk günde aktif görev yapan bir Başkan hakkında soruşturma açılabileceği hakkında görüş belirtti.

The Washington Post | Pelosi Meclis başkanlığı tokmağını geri kazandı

The Washington Post da Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde tekrar çoğunluğa gelmesiyle birlikte Nancy Pelosi'nin yine Meclis başkanı seçilmesini ilk sayfasına taşıdı. Pelosi, Demokratlar daha önce Temsilciler Meclisi'nde çoğunluktayken de başkanlık yapmıştı.

Wall Street Journal | Temsilciler Meclisi hükümet kapanmasını sonlandırmak için harcama paketini geçirdi

Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar hükümeti açmak için harcama paketi oyladı ve geçirdi. WSJ'nin haberine göre bu Trump'ın duvarına bir meydan okumaydı.

Moscow Times | Rusya, ABD'li eski deniz piyadesini casuslukla suçladı

Moscow Times'ın İntefax'tan aktardığına göre Tusya, ABD vatandaşı eski bir deniz piyadesi olan Paul Whelan'ı casuslukla suçlayarak gözaltına aldı. Eğer Whelan suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis yatabilir.

Frankfurter Allgemeine | Görüldüğü kadarıyla bir hacker Alman siyasetçilere saldırdı

Frankfurter Allgemeine'nin haberine göre birçok Alman siyasetçinin kişisel veri ile belgeleri çalındı ve yayınlandı. Saldırının arkasında kim var bilinmiyor.

Al Arabiya | Suudi mahkemesi 11 kişinin suçlandığı Kaşıkçı cinayeti davasının ilk duruşmasını gerçekleştirdi