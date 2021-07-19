Dünya basınında bugün | 'Pegasus' ile gazeteciler ve aktivistler izlenmiş

T24 Dış Haberler

The Guardian ve The Washington Post gibi gazeteler, büyük bir sızıntının İsrail şirketinin geliştirdiği Pegasus isimli casus yazılımın, satıldıkları hükümetler tarafından, aralarında aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişiyi izlemek için kullanıldığını ortaya çıkardığını aktardı. Britanya hükümeti, bir yılı aşkı sürenin ardından pazartesi itibariyle Koronavirüs önlemlerini kaldırdı. Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı iki günlük ziyareti internet sitesinde öne çıkardı.

19 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Ortaya çıktı: Büyük sızıntı casusluk aracının nasıl istismar edildiğini gösteriyor

The Washington Post | Gazeteci ve aktivistlere karşı casus yazılım kullanılmış

The Guardian ve The Washington Post gibi gazeteler, büyük bir sızıntının İsrail şirketinin geliştirdiği Pegasus isimli casus yazılımın, satıldıkları hükümetler tarafından, aralarında aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişiyi izlemek için kullanıldığını ortaya çıkardığını aktardı. Araştırmaya göre araç yoğunluklu olarak Azerbaycan, Bahreyn, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Fas, Ruanda, Meksika Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanıldı.

İncelemelere göre 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi yetkililerce öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın eşi Hanan Elatr da cinayetten 6 önce bir Pegasus kullanıcısı tarafından hedef alındı. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in de cinayetten sonra casus yazılımla hedef alındığı belirtildi.

The Times | Vakalar yükselirken Başbakan "dikkatli olun" çağrısında bulundu

Britanya hükümeti, bir yılı aşkı sürenin ardından pazartesi itibariyle Koronavirüs önlemlerini kaldırdı. Başbakan Boris Johnson, halktan önlemlerin kalkmasına rağmen "dikkatli olmalarını" ve aşılara güvenmelerini söyledi. Hükümetin bilim danışmanlarından biri ülkede günlük vaka sayısının ağustos ortasında 200 bini bulabileceğini ifade etti.

The New York Times | Pandeminin yeni bir merkezi var: Endonezya

NYT, "Brezilya ve Hindistan gibi yerleri mahveden, ölümleri tırmandıran, hastaneleri dolduran ve oksijeni bitiren acı güneydoğu Asya'ya ulaştı" yazdı. Endonezya'da hastaların hastanelerin koridorlarında yerde yattığı, bazı hastanelerde oksijen olmadığı belirtildi. Gazete, Endonezya'nın günlük vaka sayılarında Hindistan ve Brezilya'yı geçerek salgının yeni merkezi haline geldiğini ifade etti.

Moscow Times | Navalni bağlantılı Rus yasal grup dağıldı

Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin organizasyonlarını mahkemede savunan bir avukat grubu, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacakları korkusuyla kendilerini dağıtma kararı aldıklarını ifade etti.

'Team 29' isimli grup, Rusya'da "istenmeyen kurum" ilan edilen bir Çekyalı organizasyonla bağlantılı olduklarını iddiasıyla savcıların talebiyle internet sitelerinin engellendiğini duyurdu.

Navalni'nin Ocak ayında tutuklanmasından bu yana Moskova muhalif liderin çevresindekilerin üzerindeki baskıyı artırıyor. Navalni'nin kurumları haziran ayında "radikal" organizasyonlar ilan edilmişti.

Grubun açıklamasında, "Bu durumda Team 29'un aktivitelerine devam etmesi birçok kişiye direkt ve açık bir tehdit oluşturuyor. Bu risk yokmuş gibi davranamayız" denildi.

Açıklamada grubun internetteki tüm içeriklerinin de kaldırılacağı ifade edildi.

Team 29'un lideri İvan Pavlov, nisan ayında Navalni'nin organizasyonlarını savunduktan sonra gözaltına alınmıştı.

Al Jazeera | AB ile gerilim yüksekken Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edecek

Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı iki günlük ziyareti internet sitesinde öne çıkardı. Erdoğan bu ziyarette "iyi haberler vereceğini" ifade etmişti. Katar merkezli AJ, Erdoğan'ın "iki devletli çözümü" desteklemesinin AB ile ipleri gerdiğini ifade ederken, bu ziyaretin Ankara-Brüksel hattındaki gerilimi yükseltebileceği değerlendirmesinde bulundu.