Dünya basınında bugün | "Patlama nükleer tesisi sarstı, İran'ı öfkelendirdi"

T24 Dış Haberler

Guardian’ın yaptığı bir analiz, Britanya’da siyah gençlerin pandemide işsiz kalma oranının beyaz yaşıtlarından daha fazla olduğunu ortaya koydu. Prens Andrew, babasının ölümünden annesi Kraliçe Elizabeth’in ne kadar etkilendiğini anlattı. İran'ın Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesislerinde bilinçli olarak gerçekleştirildiğine inanılan bir patlamanın ardından elektrikler kesildi.

12 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Siyah gençlerin işsiz kalma ihtimali beyaz yaşıtlarından üç kat fazla”

Guardian’ın yaptığı bir analiz, Britanya’da siyah gençlerin pandemide işsiz kalma oranının beyaz yaşıtlarından daha fazla olduğunu ortaya koydu. Analiz, siyah gençlerin yüzde 41.6’sının pandemi döneminde işsiz kaldığını gösterdi. Uzmanlar, Koronavirüs salgınının iş bulma konusunda derin eşitsizlikleri su yüzüne çıkarmaya başladığını söyledi.

The Independent | “Prens Philip’in kaybı Kraliçe Elizabeth’i büyük bir boşlukla bıraktı”

Edinburgh Dükü Prens Philip’in, geçen cuma günü 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dün bir anma töreni düzenlendi. Törenden sonra konuşan Prens Andrew, babasının ölümünden annesi Kraliçe Elizabeth’in ne kadar etkilendiğini anlattı. Andrew, Kraliçe’nin eşinin ölümüyle “büyük bir boşlukla” kaldığını söyledi. Prens Philip’in cenaze töreni 17 Nisan’da yapılacak.

New York Times | Patlama nükleer tesisi sarstı, İran'ı öfkelendirdi

İran'ın Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesislerinde bilinçli olarak gerçekleştirildiğine inanılan bir patlamanın ardından elektrikler kesildi. İranlı yetkililer olanları "sabotaj" olarak nitelendirdi ve İsrail'i sorumlu tuttu. New York Times, olanların 2015 Nükleer Anlaşması'nın tekrar yürürlüğe sokulması için başlatılan sürece zarar verebileceğini ifade etti.

The Washington Post | CEO'lar oy verme hakkına öncelik veriyor

ABD'de 100 CEO ve şirket patronu cumartesi günü internet üzerinden bir araya gelip Georgia eyaletinde bazı insanların oy vermesini zorlaştıracak yasa tasarısı üzerine konuştu. CEO'lar, tasarıya karşı olduklarını nasıl gösterebileceklerini masaya yatırdı. Bazı iş dünyası liderleri tasarıyı destekleyen siyasetçilere bağış yapılmamasını önerirken, bazıları da eyalete yapılan yatırımların durdurulabileceğini dile getirdi.

Moscow Times | Kremlin: Ukrayna ile bir savaşa doğru gitmiyoruz

Rusya, Ukrayna sınırına yaptığı askeri varlığını artırmaya devam ederken Kremlin, "Ukrayna ile bir savaşa doğru gitmediklerini" söyledi.

Rus basınına bir söyleşi veren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Tabii ki kimse savaşa doğru yönelmeyi planlamıyor; zaten kimse böyle bir savaşın olasılığını da kabul etmiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Sözcüsü, "Kimse Ukrayna'da bir iç savaşın olasılığını da kabul etmiyor" diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın bölgedeki çatışmaların bir parçası olmadığını vurgulayarak, bir kez daha bölgede yaşayan ve Rusça konuşan insanların kaderine karşı "umursamaz" davranamayacaklarını söyledi.

Sözcü, "Rusya bu çatışmaları sönümlendirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunu yorulmadan anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Geçen haftalarda Ukrayna ile ayrılıkçı gruplar arasında ülkenin doğusundaki çatışmalar bir kez daha şiddetlendi. Rusya, Ukrayna sınırına çatışmaların başladığı 2014 yılından bu yana en büyük asker yığınağını yaptı.

Le Monde | Turizmin durması; sosyal felaket

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde durma noktasına gelen turizm sektörünün yaklaşık 100 milyon insanın işini tehdit ettiği belirtildi. Turizme bağlantı iş kaybı yaşayan milyonlarca insan arasında en çok gelişmekte olan ülkelerde çalışan kadınlar, gençler ve üniversite eğitimi olmayan grupların etkilendiği vurgulandı.

Al Jazeera | Katar Kızılayı, küresel mülteci aşılama projesi başlatacak

Katar Kızılayı, dünya genelinde mülteciler, yerinden edilen insanlar ve göçmenlere Covid-19 aşısı sağlanması için 100 milyon dolarlık bir proje başlatacağını açıkladı. Kampanyanın üç yıl boyunca Afrika, Asya ve Orta Doğu’dan 20 ülkeyi kapsayacağı belirtildi. “Kimseyi geride bırakma” sloganıyla başlayan kampanya, Dünya Sağlık Örgütü’yle birlikte ilerleyecek.