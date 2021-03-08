Dünya basınında bugün | Papa'dan ''oldukça siyasi'' ziyaret

T24 Dış Haberler

New York eyalet Senatosu'nun başındaki Demokrat Andrea Stewart-Cousins, kendisine yöneltilen cinsel saldırı suçlamalarının ardından Vali Andrew Cuomo'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da durma noktasına gelen barış görüşmelerinin tekrar başlatılması için bir plan sundu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi, Britanya’nın Yemen’e yaptığı yardımlarda kesintiye gitmesini kınadı. Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francesco’nun dört günlük Irak ziyareti bugün sona eriyor.

8 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | BM’den Britanya’nın Yemen’e yardımı düşürmesine tepki: Aç insanların sırtından denge kuruyorlar

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi, Britanya’nın Yemen’e yaptığı yardımlarda kesintiye gitmesini kınadı. BM İnsani Yardım Ofisi Başkanı Matt Lowcock, Britanya’nın kendi hesaplarını “Yemen’deki aç insanların sırtından dengelediğini” söyledi. Lowcock bu adımın Britanya’nın itibarını da zedeleyeceğini söyledi. Britanya, 2019’da Yemen’e insani yardım için 164 milyon Sterlin vermiş bu yıl ise bu yardımın 87 milyon Sterlin olacağını açıklamıştı. Birlemiş Milletler, “dünyanın en büyük insani krizi” olarak adlandırılan Yemen’deki iç savaşın adım atılmaması durumunda hızla daha kötüye gideceği uyarısında bulunuyor.

The Independent | Öğretmenlere, öğrencilerdeki ruh sağlığı krizine karşı uyarı

Britanya’da okullar ocak ayından sonra yeniden açılırken öğretmenlere öğrencilerin yaşayabileceği olası ruh sağlığı sorunlarına karşı uyarı yapıldı. Uzmanlar, uzaktan eğitimin öğrencilerde kendine zarar verme ve yeme bozukluğu gibi sorunları yüksek seviyelere çıkardığını belirtti. Britanya Başbakanı Boris Johnson da velilerin okulların açılmasına dair endişelerini hafifletmek için “Asıl risk okullara dönmemek” ifadelerini kullandı.

New York Times | Üst düzey eyalet lideri ''Cuomo istifa etmeli'' dedi. Vali ''Yolu yok'' dedi

New York eyalet Senatosu'nun başındaki Demokrat Andrea Stewart-Cousins, kendisine yöneltilen cinsel saldırı suçlamalarının ardından Vali Andrew Cuomo'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi. Cousins, eyaletin iyiliği için Cuomo'nun istifasını sunması gerektiğini söyledi. Cuomo, ''Bu suçlamalar sebebiyle istifa etmeyeceğim'' dedi. Geçen haftalarda 5 kadın, Cuomo'yu kendisine cinsel saldırı uygulamak veya uygunsuz davranışta bulunmakla suçladı.

The Washington Post | ABD'den Kabil ve Taliban'a yönetimi paylaşma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da durma noktasına gelen barış görüşmelerinin tekrar başlatılması için bir plan sundu. Blinken, görüşmelerin bir ayağının Türkiye'de gerçekleşmesini teklif etti.

Blinken, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'ye gönderdiği mektupta hükûmet ve Taliban temsilcilerinin gelecek haftalarda Türkiye'de bir araya gelmesi için çağrıda bulundu.

Blinken mektubunda aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde yapılacak ve iki tarafın yanı sıra Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan ve ABD'den diplomatların da katılacağı bir konferans düzenlenmesi teklifinde bulundu. Blinken bu görüşmede, ''Afganistan'da barışa destek vermenin ortak bir yolunun bulunmasının müzakere edileceğini'' yazdı.

Moscow Times | Rusya'da ortalama üzeri ölüm sayısı 400 bine yaklaşıyor

Koronavirüs pandemisinden ağır etkilenen ülkelerden Rusya'da ocak ayında, geçmişteki ocak aylarının ortalamalarına göre 55 binden daha fazla sayıda insan hayatını kaybetti.

Bu verilere göre Rusya'da pandeminin başlangıcından Ocak 2021'in sonuna kadar yaklaşık 394 bin aşırı ölüm yaşandı. Bu Rusya'da ortalamaya göre ölü sayısın %24 artış gösterdiğine işaret ediyor. Rusya bu süreçte nüfusa oranlandığında bile dünyadaki en yüksek aşırı ölüm(excess death) oranlarından birine sahip.

Aşırı ölümler, bir ayda yaşanan ölü sayısından geçen senelerdeki aynı aylarda yaşanan can kaybı sayılarının ortalaması çıkarılarak bulunuyor. Birçok uzman bu yöntemi Koronavirüs kaynaklı can kaybını tespit etmek için en iyi yöntemlerden biri olarak görüyor.

Le Monde | Papa’dan Irak’a tarihi ve oldukça siyasi ziyaret

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francesco’nun dört günlük Irak ziyareti bugün sona eriyor. 5-8 Mart tarihli Irak gezisi, bir Papa tarafından bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olarak tarihi bir önem taşıyor. Papa'nın Irak ziyaretinin sloganı da İncil'den alıntıyla "Hepiniz kardeşsiniz" olarak belirlendi. Irak’taki Hristiyan nüfusun 2003’ten bu yana 1,4 milyondan 300-400 bine indiği hesaplanırken Papa Francesco’nun ülkeye yaptığı ziyaretin Hristiyanlar için büyük bir önem taşıdığı belirtildi.

Al Jazeera | Suudi petrol tesislerine füze saldırısı

Yemen'deki Husi güçlerinin Sözcüsü Yahya Sarea, Suudi Aramco petrol şirketinin Ras Tanura'daki tesisine ve Suudi Arabistan'ın Dammam, Asir ve Jazan şehirlerine insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ras Tanura'na da dünyanın en büyük açık deniz petrol yükleme tesisi bulunuyor.