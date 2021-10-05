Dünya basınında bugün | Pandora Belgeleri: Britanya'da Muhafazakarlar, bağışların geri verilmesi için baskı altında

T24 Dış Haberler

The Guardian, 12 milyon belgeden oluşan, liderler, siyasetçiler ve milyonerlerin gizli servetlerini açığa çıkaran Pandora Belgeleri’ni incelemeye devam ediyor. Facebook ve arasında Instagram ile WhatApp gibi platformların da bulunduğu aplikasyon ailesi pazartesi günü 5 saatliğine çöktü. Eylül ayında inşaatı tamamlanan ve Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına ilk kez gaz pompalandı.

5 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Pandora Belgeleri -Muhafazakar Parti, bağışların geri verilmesi için baskı altında

The Guardian, 12 milyon belgeden oluşan, liderler, siyasetçiler ve milyonerlerin gizli servetlerini açığa çıkaran Pandora Belgeleri’ni incelemeye devam ediyor. Britanya’da dün akşam gerçekleşen Muhafazakar Parti konferansında parti bağışçıları ve yolsuzlukla bağlantıları tartışmalara neden oldu. Başbakan Boris Johnson’a yolsuzluğa karışmış bağışçıların ödemelerini geri vermesi ve partinin soruşturmaya girmesi yönünde çağrı yapıldı. Muhalefet ve Muhafazakar Parti içinden siyasetçiler, Londra’nın offshore ekonomiyle geniş bağlantıları nedeniyle hükümeti eleştirdi.

The Independent | İçişleri Bakanı, protestocuları durdurma planını açıklayacak

Britanya’da iklim aktivistlerinin yapmayı planladığı eylemleri engellemek için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanı Patel, ana yolları kapatan aktivistlere müdahale için polise daha fazla yetki verecek.

New York Times | Facebook aplikasyonları çöktü, milyarlarca kişi kullanamadı

Facebook ve arasında Instagram ile WhatApp gibi platformların da bulunduğu aplikasyon ailesi pazartesi günü 5 saatliğine çöktü. Gazete, kesintinin milyarlarca insanın Facebook şirketine ne kadar bağımlı hale geldiğini gösterdiğini ifade etti.

Wall Street Journal | ABD, Çin'le görüşmeleri yenilemek istiyor ancak ek tarifeleri kaldırmayacak

ABD'de Biden yönetiminin Çin'e yönelik ticaret politikası şekillenmeye başladı. Washington, Pekin ile yeni görüşmeler başlatmayı hedeflediklerini ancak mevcut olarak Çin'e uygulanan ek tarifeleri kaldırmayacaklarını ifade etti.

Kuzey Akım 2'nin operatörü, tartışmalı boru hattını doldurmaya başladı

Eylül ayında inşaatı tamamlanan ve Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına ilk kez gaz pompalandı. Batı ülkeleri boru hattını bir "jeopolitik silah" olarak nitelendiriyor. Operatör şirketten yapılan açıklamada esas sevkiyatın ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Le Monde | Pandora Belgeleri: Vergi cennetleri açığa çıktı

Liderler, siyasetçiler ve milyonerlerin offshore servetlerini açığa çıkaran Pandora Belgesi’ni inceleyen medya kuruluşlarından biri de Le Monde oldu. Sızan belgelerde en az 35 mevcut veya eski lider, 330 kamu görevlisi ve 130 milyarderlerin bulunduğunu vurgulandı.

Al Jazeera | Libya’da meclis, seçim kanunu onayladı

Libya’da Temsilciler Meclisi, 24 Aralık’ta yapılması planlanan parlamento seçim kanunu onayladı. TM Sözcüsü Abdullah Bileyhik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meclis, bugünkü oturumunda parlamento seçimleri kanununu onayladı. Böylece Meclis, başkanlık ve milletvekilliği seçimlerini düzenlemek için gerekli mevzuatı tamamlamış oldu." ifadelerini kullandı. Devlet Yüksek Konseyi (DYK) ve TM'den oluşan Libyalı taraflar, iki seçimin de yapılması için gerekli hukuki altyapının belirlenmesi konusunda aylardır uzlaşı sağlayamamıştı.