Dünya basınında bugün | "Pandeminin gizli bedeli: Ruh sağlığı"

T24 Dış Haberler

Britanya'da ana muhalefet konumundaki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülke genelinde ruh sağlığının kötü etkilenmesine neden olacağı konusunda uyarı yaptı. Yapılan yeni bir araştırmaya göre ekonomik aktivitenin durmasının sera gazı emisyonunda ciddi derecede azalmaya neden oldu. Çin, Hong Kong'daki Pekin karşıtı protestoları ve muhalifleri hedef alacak bir yasa tasarısını geçireceğinin sinyallerini verdi.

22 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakandan yabancı sağlık çalışanlarının ekstra vergileri konusunda geri adım

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün muhalefetin baskılarının ardından yurt dışından gelen Ulusal Sağlık Sistemi ve basımevi çalışanlarının ekstra sağlık hizmeti vergileri ödemelerini durdurdu. Konuyu gündeme getiren İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, Johnson’ın adımının “genel ahlaka uygun” olduğunu söyledi.

The Independent | İşçi Partisi lideri Starmer: Ruh sağlığı pandeminin gizli bedeli

Britanya İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülke genelinde ruh sağlığının kötü etkilenmesine neden olacağı konusunda uyarı yaptı. Starmer, ruh sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

New York Times | Çin, Hong Kong'daki muhalefeti susturmak için harekete geçti

Çin, Hong Kong'daki Pekin karşıtı protestoları ve muhalifleri hedef alacak bir yasa tasarısını geçireceğinin sinyallerini verdi.Geçen sene demokrasi yanlısı dev protestolarla sallanan ülkede böyle bir yasa çıkarma girişimi Çin Komünist Partisi'nin "ülkenin kontrolünü tamamıyla eline alma" girişimi olarak görülüyor. Birçok yorumcuya göre Britanya'dan Çin'in kontrolüne geçtiğinde "yüksek derecede özerklik" için Hong Kong'a uygulanan "Bir ülke, iki sistem" formülü bu girişimin gerçekleşmesi durumunda büyük oranda ortadan kalkacak. Tasarının taslağına göre Çin Parlamentosu'na Pekin'in terör veya ayrılıkçı olarak nitelendirdiği eylemlere karşı bir yasal çerçeve oluşturma ve mekanizmalar devreye sokma yetkisi verecek.

The Washington Post | İşsizlik fırlarken Cumhuriyetçiler yeni yardımlarla mücadele ediyor

The Washington Post'un aktardığına göre Trump hükûmeti, Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri ve özel sektör lobicileri, işsizlere verilen desteğin arttırılmasına karşı çıkıyor. ABD'de son iki haftada 36 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu.

Moscow Times | İddia: Çeçen lider Kadirov, Koronavirüs sebebiyle Moskova'da hastaneye kaldırıldı

Interfax, Moskova sağlık sisteminden kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın Çeçenistan bölgesinin lideri Ramazan Kadirov'un Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Interfax'ın aktardığına göre Kadirov, Moskova'da bir hastanede tedavi görüyor.

Le Monde | Tecrit küresel ısınmayı yavaşlattı

Dünyanın dört bir yanında yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik aktivite ve sosyal hayat durma noktasına geldi. Yapılan yeni bir araştırmaya göre ekonomik aktivitenin durmasının sera gazı emisyonunda ciddi derecede azalmaya neden oldu. Dünya genelinde pek çok kalabalık kentte hava kirliliği pandemi sonrası azaldı.

Al Jazeera | Cemal Kaşıkçı’nın oğlu, ailesinin babalarının katillerini affettiğini açıkladı

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah, babalarını öldürenleri affettiklerini söyledi. Salah Twitter paylaşımında, “Bu kutsal Ramazan akşamında Allah'ın sözlerini anıyoruz: Bağışlayan ve uzlaşanın mükâfatını Allah verir" yazdı.

Paylaşımının devamında Salah, "Bu sebeple biz şehit Cemal Kaşıkçı'nın oğulları, babamızı öldürenleri affettiğimizi açıklıyoruz" ifadelerini kullandı. Salah Kaşıkçı daha önce Suudi yargısının adil davrandığını ve adaletin yerini bulduğunu söylemişti.