Dünya basınında bugün | Pandemide "dönüm noktası"

Britanya'da Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın yürüttüğü aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar alındı. ABD'de Koronavirüs vaka sayılarının tekrar artış göstermesi ve birçok eyaletin önlemleri geri getirmeyi gündemine almasıyla birlikte ülkenin önde gelen iş insanları ekonomik sıkıntıların daha uzun süre devam edeceğini öngördü. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin büyük şehirlerine federal ajanlar göndermeye hazırlanıyor. Mısır parlamentosu, Libya'ya asker gönderilmesini onayladı

21 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya'daki çalışmaların "dönüm noktası" ilan edilmesinin ardından Covid aşısı hakkında umutlar yükseldi

Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile birlikte üzerinde çalıştığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısında yapılan son denemelerde aşının güvenli olduğu ve bağışıklık tepkisi tetiklediği tespit edildi. 1077 kişi üzerinde yapılan denemelerde aşı sayesinde insanların vücutlarında antikor ve Koronavirüs'le savaşabilen beyaz kan hücreleri üretildiği tespit edildi. The Guardian, bu sonuçların "dönüm noktası" olarak nitelendirildiğini ifade etti.

The New York Times | Yöneticiler ekonomik sıkıntıların bitmekten uzakta olduğunu düşünüyor

ABD'de Koronavirüs vaka sayılarının tekrar artış göstermesi ve birçok eyaletin önlemleri geri getirmeyi gündemine almasıyla birlikte ülkenin önde gelen iş insanları ekonomik sıkıntıların daha uzun süre devam edeceğini öngördü. Marriott International CEO'su Arne Sorenson, "30 gün önce daha iyimserdim. Bu virüs ABD'de birçok farklı sektöre girdi" dedi.

The Washington Post | Federal ajanlar şehirler için hazırlanıyor

ABD Başkan Donald Trump'ın Demokratların liderliğindeki şehirlerdeki "suçlara" müdahale etmesi için kolluk kuvvetleri gönderebileceği ile ilgili açıklamalarının ardından İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Chicago'ya federal ajanlar gönderme hazırlığında olduklarını belirtti. The Washington Post'a konuşan İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, bakanlığın Chicago'ya Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminden ajanlar göndermek için hazırlıklara başladığını bildirdi. Kaynaklar, ICE'ın İç Güvenlik İncelemeleri kolundan ajanların kayıtsız göçmenleri geri göndermeye çalışmayacağını, bunun yerine çeteler ve uyuşturucu ticareti hakkında istihbarat toplayacağını ifade etti. Yetkililer, bu grupların hedef alınmasında da ICE ajanlarının rol oynayacağını belirtti. Chicago'nun uzun yıllardır ABD'nin en çok çete suçlarına maruz kalan kentlerinden biri olduğu biliniyor. Trump, federal ajan göndermeyi planladığı şehirler arasında New York ve Philadelphia'nın da bulunduğunu söylemişti, ancak yetkililer şu ana kadar sadece Chicago için hazırlık yapıldığını söyledi. Geçen hafta Portland'da süren sistematik ırkçılık karşıtı eylemlerde federal ajanların göstericileri zorla sivil arabalara bindirdiği görüntüler ülke gündemine oturmuştu.

Moscow Times | ABD, Çeçen lideri insan hakları ihlalleri sebebiyle kara listeye aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov'u 'insan hakları ihlallerine karışan' kişilerin yer aldığı kara listeye dahil edildiğini duyurdu.