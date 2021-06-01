Dünya basınında bugün | Orta Doğu basını, Peker videolarını gündeme aldı

Britanya’da bilim insanları hükûmetin 21 Haziran’da Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma kararını yeniden gözden geçirmesini istedi. Çin'de artık bir aile 3 çocuk sahibi olabilecek. Bu sayı politika değişikliği öncesi 2 ile sınırlıydı. Alzheimer ilacı, FDA'in onay verip vermemesi gerektiği konusunda tartışma yarattı. Al Jazeera, suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil olmak üzere pek çok isimle ilgili iddialarda bulunduğu Youtube videolarını gündeme aldı.

The Guardian | Britanya’da bilim insanları 21 Haziran’da kısıtlamaların kaldırılmasına karşı

Britanya’da bilim insanları hükûmetin 21 Haziran’da Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma kararını yeniden gözden geçirmesini istedi. Ülkede yaygınlaşan Hindistan kaynaklı varyantı (yeni adıyla Delta) vakaları üzerine bilim insanları aşılama programında iki doz arası belirtilen sürenin de azaltılması gerektiğini söyledi.

The Independent | Britanya’da kalmak için yardım isteyen Avrupa vatandaşı sayısında artış

Avrupa Birliği yerleşme tarihi son gününe yaklaşırken binlerce Avrupa Birliği vatandaşı, acil yardım ve danışmanlık talebinde bulundu. The Independet’a konuşan avukat ve yardım kuruluşları, Britanya’da kalmak için başvuru yapan ve aylardır sonuç alamayan çok sayıda insan olduğunu söyledi.

New York Times | Çin, ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin verecek

Çin Halk Cumhuriyeti, doğum oranlarındaki düşüş doğrultusunda "iki çocuk" politikasını değiştirdi. Çin'de artık bir aile 3 çocuk sahibi olabilecek. Bu sayı politika değişikliği öncesi 2 ile sınırlıydı. Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre Devlet Başkanı Şi Cingping kararı bir politbüro toplantısında onayladı.

Bu ay açıklanan verilere göre Çin'de 2020'de 12 milyon bebek doğdu. Bu 2016'da doğan 16 milyon bebeğe kıyasla ciddi bir düşüş gösterdi ve Pekin'in üzerinde nüfusta azalmayı engellemek için ek baskı oluşturdu.

New York Times'ın aktardığına göre uzmanlar, alınan kararı yeterli bulmadı.

The Washington Post | Alzheimer ilacı FDA'in onay verip vermemesi gerektiği konusunda tartışma yarattı

The Washington Post, 7 Haziran'a kadar ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) çok kritik bir karar vereceğini ifade etti; Alzheimer'ın erken aşamalarında yaşanan hafıza kaybını durdurduğu iddia edilen bir ilaca onay verip vermemek. Onaylanmasına karşı çıkanlar ilaçla ilgili verilerin işe yarayıp yaramadığını göstermediğini ifade ederken, destekçileri de ilacın "üzerine geliştirmeler yapılabilecek bir temel" oluşturacağına inanıyor

Moscow Times | Muhalif grup Açık Rusya'nın eski yöneticisinin uçaktan indirilip tutuklandığı belirtildi

Rusya'da iş insanı Mihail Hodorkovski tarafından kurulan muhalefet hareketi Açık Rusya'nın eski yöneticisinin St. Petersburg'da uçaktan indirilip gözaltına alındığı belirtildi. Pazartesi akşamı bir Twitter paylaşımında bulunan Andrey Pivovarov, "Pulkovo Havalimanı'nda bir uçaktan indirildim. Uçak kalkmak üzereydi" yazdı. Pivovarov'un çalışma arkadaşları daha sonra muhalif siyasetçinin "istenmeyen organizasyonlar"la ilgili bir yasayla bağlantılı olarak gözaltına alındığını belirtti. Açık Rusya geçen hafta parlamento seçimlerinden önce destekçilerinin tutuklanmasını önlemek amacıyla kapandığını açıklamıştı. Kararda parlamentonun "istenmeyen organizasyonlar"la ilgili yasaları güçlendirmesinin de etkili olduğu belirtildi. Yerel medyaya göre Pivovarov'un indirildiği uçak Polonya'nın başkenti Varşova'ya uçuyordu.