Dünya basınında bugün | Onur'un 50. yılı

T24 Dış Haberler

New York Times, Onur Haftası kutlamalarını manşetine taşıdı. Fransa'da yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda Yeşiller başarılı sonuçlar alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi beklentilerin altında kaldı.Britanya’nın en kıdemli memuru Mark Sedwill, Ekim ayında görevinden istifa edeceğini açıkladı. Sedwill, Başbaşkan Boris Johnson’a ilettiği istifa mektubunda kabine bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı görevlerini de bırakacağını duyurdu. Afganistan'da birden fazla ABD askerinin Rusya'nın önerdiği ödül parası sonucunda Taliban milisleri tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

29 Haziran 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’nın en kıdemli memuru istifa etti

Britanya’nın en kıdemli memuru Mark Sedwill, Ekim ayında görevinden istifa edeceğini açıkladı. Sedwill, Başbaşkan Boris Johnson’a ilettiği istifa mektubunda kabine bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı görevlerini de bırakacağını duyurdu. Sedwill’in ayrılığı kendisiyle gerilimli bir ilişkisi olduğu bilinen Johnson’ın danışmanı Dominic Cummings açısından bir zafer olarak nitelendirildi. Başbakanlık’tan adını vermek istemeyen kaynaklar Mart ayından bu yana Sedwill’in Koronavirüs kriziyle mücadele konusunda görevini yerine getirmediği, kişisel koruyucu ekipman tedariği, gıda tedariği, hapishanelerin düzenlenmesi ve test işlemleri konusunda hızlı adımlar atamadığı için tepki çektiğini anlattı.

The Independent | Covid-19 testlerinde yavaş hareket etmek ve kusurlu kararlar nasıl binlerce hayata mâl oluyor?

The Independent’a konuşan Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı doktorlar ve uzmanlar Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testlerinin işlenme süreci nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi. Özel test merkezlerinin sonuçları açıklamasının 72 saat sürdüğünü bu süre beklenirken izolasyon ve tedbir politikalarının uygulanmasının yetersiz olduğu belirtildi.

The New York Times | Onur'un 50. yılı

New York Times gazetesi, ilk sayfasında Onur Haftası kutlamalarına yer verdi. New York'ta insanlar, sağanak yağmura rağmen yürüyüşlerin 50. yılında da sokaktaydı. Yürüyüşe katılım Koronavirüs pandemisi sebebiyle geçen yıllara kıyasla daha azdı.

The Washington Post | Ölümler ve Rus ödül parası arasında bağlantı kuruldu

Afganistan'da birden fazla ABD askerinin Rusya'nın önerdiği ödül parası sonucunda Taliban milisleri tarafından öldürüldüğü iddia edildi. The Washington Post, ABD istihbaratının bu sonuca kaynak olarak ordu tarafından yapılan sorgulardan elde edilen sonuçları gösterdiğini bildirdi. Haberde ödül parası için kaç ABD askerinin öldürüldüğüyle ilgili bir bilgi sunulmadı. New York Times, cumartesi günü ABD istihbaratının, Rusya'nın Afganistan'da ABD'lileri öldürmesi için militanlara ödül parası teklif ettiğini tespit ettiğini aktarmıştı.

Moscow Times | Rusya'da Koronavirüs vaka sayısı 634 bine yükseldi, ölü sayısı 9 bini aştı

Rusya, pazar günü ülkede 6 bin 791 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu ve bu vesileyle ülkedeki vaka sayısı 634 bin 437'ye yükseldi. Ülkede günlük vaka artışı Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye geldi. Ülkede son 24 saatte 104 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Le Monde | “Ülkemiz için dönüm noktası”: Fransa’da belediye seçimlerinde tarihi yeşil dalga

Fransa’da yerel seçimlerin ikinci turu gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisinin umduğunu bulamadığı seçimlerde Yeşiller oylarını büyük oranda arttırarak Lille, Bordeaux, Strasbourg ve Lyon gibi büyük kentleri almayı başardı. Yeşiller ile ortak liste belirleyen Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise yüzde 50,2 oyla yeniden seçildi. Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde yapılan seçimlere katılım oranı oldukça düşük oldu.

Al Jazeera | Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti: Sirte ve Cufra’nın kurtarılması hiç olmadığı kadar acil



Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ne bağlı ordu sözcüsü Sirte ve el Cufra kentlerinin Hafter güçlerinden alınmasının “hiç olmadığı kadar acil” olduğunu söyledi. Sözcü yaptığı açıklamada “Sirte, Rusya’ya ait Wagner’in paralı askerlerinin merkezi olmasından bu yana Libya’daki en tehlikeli yer oldu” dedi. Birleşmiş Milletler’in Libya daimi temsilcisi ABD ve Avrupa Birliği’ni Libya’da paralı asker hareketlerine karşı yaptırım uygulamaya çağırdı.