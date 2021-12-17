Dünya basınında bugün | "Omicron'un yayılacağı kesin, oluşturduğu tehdidin boyutu ise bilinmiyor"

T24 Dış Haberler

Dünyanın önde gelen yayınlarında Koronavirüs'ün Omicron varyantının yayılma hızı ile ilgili birçok haber yer aldı. Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın geçen yıl ülkedeki ilk kapanma döneminde Downing Sokağı yetkililerinin 10 Numara’da düzenlediği bir partiye katıldığı ortaya çıktı. Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "agresif politikalarına ve sınıra yapılan asker yığınağına" son vermesini istedi.

17 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Omicron varyantı nedeniyle kriz görüşmeleri; Sağlık Bakanı, Britanya’ya dönmek zorunda kaldı

Britanya’da Koronavirüs’ün Omicron varyantı rekor hızda artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Sajid Javid, ABD’nin California eyaletindeki seyahatini kısa keserek, Omicron krizini görüşmek için Britanya’ya dönmek zorunda kaldı. İşçi Partisi, Bakan Javid’i salgındaki kriz döneminde yurt dışında olduğu için suçlamıştı.

The Independent | Johnson, birinci kapanma döneminde partiye katılmış

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın geçen yıl ülkedeki ilk kapanma döneminde Downing Sokağı yetkililerinin 10 Numara’da düzenlediği bir partiye katıldığı ortaya çıktı. Johnson’ın partiye katılanlardan birine “virüsü ezip geçtikleri için bir içkiyi hakettiklerini” söylediği iddia edildi. Johnson’ın partiye katıldığı dönem Britanya’da başka evlerde yaşayan insanların kapalı alanlarda buluşma yapması tamamen yasakken açık alanlar da kısıtlıydı.

New York Times | Omicron'un yayılacağı kesin, oluşturduğu tehdidin boyutu ise bilinmiyor

New York Times, Omicron varyantını anlamaya çalışan bilim insanlarının bir konuda hemfikir olduğunu ifade etti; çok hızlı yayıldığı. Verilere göre Omicron, Güney Afrika'da Delta'nın iki katı hızında yayıldı.

The Washington Post | 60 binden fazla Afgan müttefik, ABD'ye girmek için vize istiyor

ABD'ye Afganistan'da tercümanlık yapan veya başka şekillerde yardımdan buluna 60 bin kişinin ABD'den vize istediğimi ve hala Afganistan'da olduğu belirtildi. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yaklaşık 62 bin Afganın geride bırakıldığına inandıklarını belirtti.

Moscow Times | AB, Rusya'ya yaptırım tehdidinde bulunurken; NATO, Ukrayna'yı destekledi

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "agresif politikalarına ve sınıra yapılan asker yığınağına" son vermesini istedi. AB, gerekirse Londra ve Washington'la koordineli bir şekilde Moskova'ya yaptırım uygulayacağını belirtti. NATO da Rusya'nın Ukrayna'nın "NATO üyeliği hayallerini" engellemeye çalışmasına tepki gösterdi.

Le Monde | Macron’un 2022 için etkileme operasyonu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022’nin nisan ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını resmi olarak duyurmasa da iki televizyon kanalının ortak kanalında, cumhurbaşkanlığı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Le Monde’de Macron’un konuşmasına dair yapılan değerlendirmede Cumhurbaşkanı’nın “kibirli” bir imaj çizmemek için hatalarını da kabul eden, mütevazi bir yayın geçirdiği belirtildi. Macron, Fransa’da alım gücünü düşmesi üzerine, yoksulların yaşam standartının 2017’den beri düştüğünü kabul etmedi.

Al Jazeera | Suudi Arabistan, Afganistan’a insani yardım gönderdi

Suudi Arabistan, Afganistan’a iki uçakla insani yardım gönderdi. Devlet medyasından yapılan açıklamada, 65 tondan fazla yardım gönderildiği belirtildi.