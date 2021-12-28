Dünya basınında bugün | Omicron, Omicron, Omicron

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs vakalarının hızla arttığı İngiltere’de yeni yıl öncesi yeni kısıtlamalar duyurmadı. ABD'de semptom göstermeyen ancak Koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların 10 gün yerine 5 gün kendini izole etmesi tavsiye edildi. ABD'de semptom göstermeyen ancak Koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların 10 gün yerine 5 gün kendini izole etmesi tavsiye edildi.

28 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İngiltere’de yılbaşı öncesi Covid kısıtlaması uygulanmayacak

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs vakalarının hızla arttığı İngiltere’de yeni yıl öncesi yeni kısıtlamalar duyurmadı. Omicron varyantının hızlı arttığı İngiltere’de kalabalık etkinlikler gerçekleşitirilebilecek, gece kulüpleri açık olacak. Kısıtlama kararının çıkmaması “Bilimsel tavsiye ve yürütme arasında pandemi başından bu yana en büyük ayrışma” olarak değerlendirildi.

The Independent | Milyonlarca kişisel koruyucu ekipman ziyan oldu

Britanya’nın pandemi boyunca stoklarında fazladan milyonlarca kişisel koruyucu ekipman bulunduğu tespit edildi. 12 milyar pound tuttuğu tespit edilen fazla ekipmanların, yoksul ülkelere yardım için kullanılmasının Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın belirlediği maddi engel nedeniyle gerçekleşmediği öğrenildi. Eylül ayına kadar uluslararası bağışların “deniz aşırı kalkınma yardımı” (ODA) olarak değerlendirildiği, ve yardım bütçesinin 160 milyon pound olduğu belirtildi. 160 milyon pound değeri aşan kişisel koruyucu ekipmanın gönderilemediği, pek çoğunun son kullanma tarihinin geçme riski olduğu belirtildi.

New York Times | Daha az hastalar için izolasyon süreci 5 güne indirildi

ABD'de semptom göstermeyen ancak Koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların 10 gün yerine 5 gün kendini izole etmesi tavsiye edildi.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), 5 günlük izolasyonu tamamladıktan sonra asemptomatik hastaların, 5 gün boyunca diğer insanların yanında maske takmasını tavsiye etti.

CDC; aşı olmayan, BioNTech aşısının 2. dozunun olmasının üzerinden 6 aydan fazla geçen, Johnson & Johnson aşısı olmasının üzerinden 2 ay fazla geçen ve hatırlatıcı doz olmayan kişilerin de Koronavirüs hastasıyla temas etmeleri durumunda 5 gün izolasyonda kalmasını tavsiye etti. Daha önce tavsiye edilen izolasyon süresi temaslılar için de 10 gündü.

Öte yandan, hatırlatıcı doz yaptıran kişilerin temaslı olmaları durumunda da kendilerini izole etmelerine gerek olmadığı, 10 gün boyunca maske takmalarının yeterli olduğu belirtildi.

The Washington Post | Omicron, hastanelere yük bindiriyor

ABD'de Omicron varyantı bazı bölgelerde rekor sayıda yeni vakaya sebep olurken sağlık çalışanları hastanelere tekrar yük binmesine hazırlanıyor. Gazetenin aktardığına göre uzmanlar, ülkede tespit edilenden daha fazla yeni vaka olduğuna inanıyor.

Moscow Times | Türkiye, Rusya'ya 'tek taraflı' NATO taleplerini bırakma çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye’nin Rusya ve NATO arasında Ukrayna konusunda çıkan gerginliğin düşürülmesine katkı sağlayabileceğini belirtirken, Moskova’ya da tek taraflı dayatmacı bir tavırla konuya yaklaşmaması uyarısında bulunmasını Moscow Times manşetine taşıdı:

“Biz Türkiye olarak her zaman daha fazla diyalogdan yanayız. Önümüzdeki günlerde yapılacak NATO-Rusya toplantısını önemsiyoruz. Türkiye elbette bu sürece pozitif katkı sağlamaya devam ediyor ve bundan sonra da edecektir. Eğer Rusya’nın bu konuda Türkiye’den herhangi bir talebi olursa, yani NATO ile Rusya’nın arasındaki gerginliğin azaltılması konusunda spesifik bir talep ya da konu olursa, bu konuyu Türkiye olumlu bir şekilde değerlendirecektir. Biz yapıcı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. (Rusya’nın NATO’ya garantiler talep eden önerisi) Rusya, tekliflerde bulundu. Belki NATO da Rusya’dan aynı garantileri isteyecek. Burada önemli olan nedir, maksimalist yaklaşımlardan uzak durmak. Her iki tarafın da yapıcı olması lazım.”

Le Monde | Fransa’da Omicron’a karşı misilleme adımları

Fransa, Omicron varyantı nedeniyle salgın karşısında alınan önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. Ülkede 3 Ocak itibarıyla mümkün olan işlerde uzaktan çalışma zorunlu olacak. Ayrıca kapalı alan etkinlikleri 2 bin kişiyle sınırlandırılacak. Yeni kısıtlamalar kapsamında dış mekanlardaki buluşmalar da 5 bin kişiyle sınırlandırılacak. Gece kulüpleri ikinci bir karara dek kapalı tutulacak, kafe ve barlarda ise yalnızca masalara servis sunulacak. Fransa’da Covid aşısı ve negatif PCR testi şartı aranan sağlık sertifikasının da yalnızca aşı için geçerli olması tartışılıyor.

Al Jazeera | İran’le nükleer görüşmenin tarafları, yeni toplantıdan umutlu çıktı

Viyana’da İran’la nükleer anlaşmaya dönülmesi için yapılan görüşmelerin sekizinci tutunda, delegeler ‘umutlu ancak dikkatli’ bir başlangıç yaptı. İran ile 4+1 (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) ülkeleri arasında 29 Kasım'da Viyana’da başlayan yedinci tur nükleer müzakerelere, heyetlerin başkentlerde istişarelerde bulunması için ara verilmişti. Sekizinci turun başlangıcında görüşmelerde gelişme sağlandığı ancak anlaşmaya varılmak isteniyorsa tarafların “zorlu kararlar alması gerekeceği” belirtildi.